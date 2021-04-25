طريقة عمل أسهل كيك الميكروويف شهي وسريع في ثلاث دقائق

كيك الميكروويف يعتبر من أبسط وأسرع الوصفات الخاصة بالكرك التي من الممكن أن تُحضر، فإن كان لديكِ ضيوف فتستطيعين أن تقومي بضيافتهم بهذا الكيك، حيث أنه يتم تحضيره في غضون دقائق، إذ أنه يستغرق في تحضيره فقط أربع دقائق، ويكون له مذاق رائع بمكوناته البسيطة التي تكون متواجدة بمطبخكِ دائمًا، كما أن الكيك يمتاز بكافة أنواعه بأنه له شعبيه كبيرة للغاية، ويتميز بمنزلته الكبيرة بالمطابخ العالمية.

إنه بالأعوام السابقة والأخيرة، قد تم انتشار كيك الميكروويف كثيرًا وهو أيضًا يُدعى بعد أسماء أخرى، والتي من ضمنها؛ “كيكة المج” أو “كيكة الكوب” حيث أن الطريقة الخاصة بصنعهما تكون كطريقة تحضير كيك الميكروويف تمامًا، ولكن الفرق هو أنه من الممكن أن يتم استبدال الصينية بالكويت أو المج، إلى جانب أن طهيها يكون بالميكروويف لا الفرن، فعلى سبيل المثال، كالكيكة العادية تمامًا.

دقيق “أربع ملاعق كبيرة”

صودا خبز” ¼ ملعقة صغيرة”

سكر “أربع ملاعق صغيرة”

كاكاو “أربع ملاعق صغيرة”

لبن “أربع ملاعق صغيرة”

زيت “ملعقتان كبيرتان”

بيضة واحدة