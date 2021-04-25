طريقة سهله لتشقير الحواجب في المنزل بخطوات بسيطة دون الذهاب لصالون التجميل

طريقة سهله لتشقير الحواجب في المنزل بخطوات بسيطة، عادة ما تلجأ الفتاة إلى صبغ الحواجب لجذب انتباه الآخرين وإضافه لمسة جمالية للوجه، أو رسمها بطريقة معينة بواسطة قلم الكحل، فهذه الأشياء تعد من عادات وتقاليد الفتيات ودائماً ما يذهبن لصالون التجميل لفعل لتلك الأشياء، ولكن هناك طريقة سهلة وبسيطة لتشقير الحواجب بدلاً من نزعها، وكل ذلك في المنزل بدلاً من الذهاب لصالون التجميل، اليوم من خلال مقالنا هذا و عبر موقعكم ثقفني سوف نذكر لحضراتكم طريقة سهله لتشقير الحواجب في المنزل بطريقة مميزة وبسيطة للغاية.

طريقة تشقير الحواجب في المنزل

أحياناً الفتاة تلجأ لصبغ الحواجب حتى تتماشى مع لون الشعر والبشرة، ولكنها قد تواجه بعد صبغة شعر الحاجب عدم تماشي لون الصبغة مع لون الشعر، وخاصة لأن اللون يذهب على فترات، فكل ما عليك سيدتي بدلاً من صرف أسعار باهظة في صالون التجميل، قومي بتشقير الحواجب باللون الشعر المناسب إليك وتحديد شكل العين و إضافه لمسه جمالية للوجه.

المكونات:

فازلين.

بودرة التشقير.

مبيض.

ملقط.

قومي أولاً بنزع الشعيرات المتناثرة بواسطة الملقط، عليكي تحديد شكل الحاجب بقلم الحواجب.

ثم قومي بتوزيع الفازلين حول منطقة العين والحاجب لعدم تحسس البشرة من مادة التشقير.

يحضر إناء بلاستيك ويوضع فيه مقدار من بودرة التشقير مع مقدارين من المبيض، مع إتباع التعليمات الموجودة على العبوة.

تقلب المكونات بملعقة خشبية ثم يوضع صبغة التشقير على الحاجبين بعد تحديدهما، بإستخدام عود كبريت رفيع أو أي أداة رفيعة.

يترك صبغة التشقير على الحاجب لمدة عشر دقائق، ثم يتم إزالتها بواسطة قطنة ثم يغسل الوجه بالكامل بالماء الفاتر.

إذا أردت تشقير الحواجب بلون غامق، عليك اضافة مادة التشقير باللون البني مع إتباع بعض الخطوات السابقة.

طريقة تشقير الحواجب:

يمكنك كشط كمية قليلة من صبغة التقشير للتأكد من فعالية بودرة التشقير.

تغسل البشرة بالماء الفاتر فقط وعدم غسلها بأي مادة تحتوي على مواد كيميائية بعد التشقير لعدم تحسس البشرة.

عند ترك مادة التشقير لأكثر من عشر دقائق على الحاجب، يمكن أن تسبب تهيج للبشرة.

تحول لون الصبغة مع الوقت للون الفاتح وهذا أمر طبيعي للصبغات.

يمكن أن تسبب حكة وحساسية للجلد.

الأثار الجانبية للتشقير