طريقة صبغ الشعر باللون البني طبيعياً بدون حناء

طريقة صبغ الشعر باللون البني، اللون البني من الألوان التي يفضلها العديد من النساء، وتكون رغبتهم في صبغ شعرهم للون البني، ولكن كما نعرف أن الصبغة يقلق منها الكثير حرصاً على سلامة الشعر، ولهذا السبب البحث متزايد عن الطريقة التي يمكنك من خلالها أن تحصل على شعر بني وبنفس الوقت تكون الطريقة آمنه على الشعر، وهذا المقال سيجول به الحديث عن الطريقة التي تُعطيك لون بني للشعر وتكون طبيعية أيضاً لإرضائك من جميع الجهات. طريقة صبغ الشعر باللون البني طريقة صبغ الشعر باللون البني المكونات: نصف كوب بن (أو حسب الإحتياج ).

اثنين ملعقة حجم صغير من زيت الزيتون.

اثنين ملعقة حجم كبير من زيت جوز الهند.

اثنين ملعقة حجم كبير من زيت الخروع.

واحد ملعقة حجم صغير من زيت لبان الدكر. طريقة التحضير: يتم إضافة البن وزيت الزيتون وزيت لبان الدكر وزيت جوز الهند وزيت الخروع في إناء.

ثم يتم تقليب المكونات جيداً لحين أن تصبح عجينة متماسكة وكذلك لينة.

ثم يتم وضع الخليط بالميكروويف لبضع ثواني.

ثم يتم تمشيط الشعر جيداً.

وبعدها القيام بفرق الشعر إلى أربع أقسام ويجب أن يكون باستخدام المشط الخشبي، وإحضار دبابيس خاصة بالشعر وتفضل أن تكون بلاستيكي.

ثم يتم فرد الصبغة بالأربع أقسام بالفرشاة المختصة بوضع الصبغة ورفع كل قسم من الشعر بالدبوس البلاستيك ويتم تركه لحوالي ثلاثون دقيقة.

ثم يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو ويفضل أن يكون ليس به صوديوم أو كبريت، وفي النهاية يضع البلسم القليل من الدقائق، وبذلك قد تكون قد حصلت على اللون البني بطريقة طبيعية.

كرري الوصفة مرة واحدة شهريا من اجل تثبيت اللون والحصول على شعر بني لامع ونضر وخالي من أي مشاكل. الوسوم

طريقة صبغ الشعر باللون البني، اللون البني من الألوان التي يفضلها العديد من النساء، وتكون رغبتهم في صبغ شعرهم للون البني، ولكن كما نعرف أن الصبغة يقلق منها الكثير حرصاً على سلامة الشعر، ولهذا السبب البحث متزايد عن الطريقة التي يمكنك من خلالها أن تحصل على شعر بني وبنفس الوقت تكون الطريقة آمنه على الشعر، وهذا المقال سيجول به الحديث عن الطريقة التي تُعطيك لون بني للشعر وتكون طبيعية أيضاً لإرضائك من جميع الجهات. طريقة صبغ الشعر باللون البني طريقة صبغ الشعر باللون البني المكونات: نصف كوب بن (أو حسب الإحتياج ).

اثنين ملعقة حجم صغير من زيت الزيتون.

اثنين ملعقة حجم كبير من زيت جوز الهند.

اثنين ملعقة حجم كبير من زيت الخروع.

واحد ملعقة حجم صغير من زيت لبان الدكر. طريقة التحضير: يتم إضافة البن وزيت الزيتون وزيت لبان الدكر وزيت جوز الهند وزيت الخروع في إناء.

ثم يتم تقليب المكونات جيداً لحين أن تصبح عجينة متماسكة وكذلك لينة.

ثم يتم وضع الخليط بالميكروويف لبضع ثواني.

ثم يتم تمشيط الشعر جيداً.

وبعدها القيام بفرق الشعر إلى أربع أقسام ويجب أن يكون باستخدام المشط الخشبي، وإحضار دبابيس خاصة بالشعر وتفضل أن تكون بلاستيكي.

ثم يتم فرد الصبغة بالأربع أقسام بالفرشاة المختصة بوضع الصبغة ورفع كل قسم من الشعر بالدبوس البلاستيك ويتم تركه لحوالي ثلاثون دقيقة.

ثم يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو ويفضل أن يكون ليس به صوديوم أو كبريت، وفي النهاية يضع البلسم القليل من الدقائق، وبذلك قد تكون قد حصلت على اللون البني بطريقة طبيعية.

كرري الوصفة مرة واحدة شهريا من اجل تثبيت اللون والحصول على شعر بني لامع ونضر وخالي من أي مشاكل.

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