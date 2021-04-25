مكرونة نجريسكو بالدجاج والمشروم مغطيها البشاميل الذهبي

تعتبر النجريسكو هي أحدى أنواع المكرونة، فهي من الأطباق السريعة والسهلة، ومن الوصفات الإقتصادية، والنجريسكو من أشهى وأشهر الأكلات الإيطالية، والتي يحبها الكبار والصغار، ويمكن صنع النجريسكو لأولادك في رمضان، وتقديمها على مائدتك في الفطار، ففي رمضان تحب الأمهات تجديد أطباق المائدة بالأصناف الجديدة والمختلفة، فالنجريسكو لذيذة وشهية، وتتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تأخد وقتاً طويلاً لإعدادها.

ويمكن صنع النجريسكو مع الدجاج والجبن، أو اللحم أو الخضار، وتحتوي وجبة النجريسكو على الكالسيوم، والبروتين، والكربوهيدرات، ونسبة من السعرات الحرارية، فهي من الأكلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتعتبر النجريسكو من الأكلات المفضلة التي يمكنك صنعها في المنزل وتقديمها لأفراد عائلتك على وجبة الفطور بكل سهولة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير النجريسكو بالدجاج في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وبخطوات سريعة، تابعي معنا. مكونات النجريسكو كيس من المكرونة الإسباجتي.

صدرو دجاج مسلوقة ومقطعه شرائح صغيرة.

ربع كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الكريمة اللباني.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الجبن الشيدر أو الرومي.

نصف كوب من الزيتون المخلي.

بصلتان كبيرتان مفرومتان.

مشروم مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ورقتان من ورق اللورا. طريقة تحضير النجريسكو نقوم بسلق المكرونة في وعاء على النار به ماء مغطي كمية المكرونة ويزيد عنها.

نضيف ملعقة كبيرة من الزيت، ونصف ملعقة صغيرة من الملح للماء، ثم نقوم بتقليب المكرونة لحين أن تنضج حتى لا تلتصق بالوعاء.

بعد أن تنضج نقوم برفعها من على النار، ثم نقوم بتصفية المكرونة بالمصفاة جيداً.

نقوم بشطفها بالماء للتخلص من النشا، ثم نقوم بتركها جانباً قليلاً.

نقوم بتحضير الدجاج، نحضر وعاء ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من الزيت، ثم نضيف البصل ونقوم بتقليبه جيداً حتى يذبل ويصبح لونه فاتح.

نقوم بوضع شرائح الدجاج، ثم نقوم بالتقليب الجيد، ونضيف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وورق اللورا، والمشروم.

نقوم بالتقليب جيداً، ثم نقوم بسكب الماء تدريجياً حتى يغطي الماء الدجاج، ثم نقوم بتغطية الوعاء، ونتركه حتى ينضج الدجاج تماماً.

نقوم بتصفية الدجاج من الشوربة، ثم نترك الشوربة جانباً، ونقوم بتحضير صوص البشاميل الأبيض. مكونات النجريسكوطريقة تحضير النجريسكو الوسوم

تعتبر النجريسكو هي أحدى أنواع المكرونة، فهي من الأطباق السريعة والسهلة، ومن الوصفات الإقتصادية، والنجريسكو من أشهى وأشهر الأكلات الإيطالية، والتي يحبها الكبار والصغار، ويمكن صنع النجريسكو لأولادك في رمضان، وتقديمها على مائدتك في الفطار، ففي رمضان تحب الأمهات تجديد أطباق المائدة بالأصناف الجديدة والمختلفة، فالنجريسكو لذيذة وشهية، وتتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تأخد وقتاً طويلاً لإعدادها.

ويمكن صنع النجريسكو مع الدجاج والجبن، أو اللحم أو الخضار، وتحتوي وجبة النجريسكو على الكالسيوم، والبروتين، والكربوهيدرات، ونسبة من السعرات الحرارية، فهي من الأكلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتعتبر النجريسكو من الأكلات المفضلة التي يمكنك صنعها في المنزل وتقديمها لأفراد عائلتك على وجبة الفطور بكل سهولة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير النجريسكو بالدجاج في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وبخطوات سريعة، تابعي معنا. مكونات النجريسكو كيس من المكرونة الإسباجتي.

صدرو دجاج مسلوقة ومقطعه شرائح صغيرة.

ربع كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الكريمة اللباني.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الجبن الشيدر أو الرومي.

نصف كوب من الزيتون المخلي.

بصلتان كبيرتان مفرومتان.

مشروم مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ورقتان من ورق اللورا. طريقة تحضير النجريسكو نقوم بسلق المكرونة في وعاء على النار به ماء مغطي كمية المكرونة ويزيد عنها.

نضيف ملعقة كبيرة من الزيت، ونصف ملعقة صغيرة من الملح للماء، ثم نقوم بتقليب المكرونة لحين أن تنضج حتى لا تلتصق بالوعاء.

بعد أن تنضج نقوم برفعها من على النار، ثم نقوم بتصفية المكرونة بالمصفاة جيداً.

نقوم بشطفها بالماء للتخلص من النشا، ثم نقوم بتركها جانباً قليلاً.

نقوم بتحضير الدجاج، نحضر وعاء ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من الزيت، ثم نضيف البصل ونقوم بتقليبه جيداً حتى يذبل ويصبح لونه فاتح.

نقوم بوضع شرائح الدجاج، ثم نقوم بالتقليب الجيد، ونضيف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وورق اللورا، والمشروم.

نقوم بالتقليب جيداً، ثم نقوم بسكب الماء تدريجياً حتى يغطي الماء الدجاج، ثم نقوم بتغطية الوعاء، ونتركه حتى ينضج الدجاج تماماً.

نقوم بتصفية الدجاج من الشوربة، ثم نترك الشوربة جانباً، ونقوم بتحضير صوص البشاميل الأبيض. مكونات النجريسكوطريقة تحضير النجريسكو

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