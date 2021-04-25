طريقة البقلاوة الذهبية المقرمشة بالمكسرات أحلى حلى برمضان

تعتبر البقلاوة من أشهى الحلويات العثمانية، التي تتميز بحلاوة طعمها، ورائحتها الشهية، فهي من الحلويات الشرقية التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس كباراً وصغاراً، والبقلاوة يكثر تقديمها في شهر رمضان الفضيل المبارك، حيث يحب الكثير تناولها في شهر رمضان بعد وجبة الفطور كنوع من التحلية، فهي من الحلويات التقليدية والشهية في نفس الوقت.

وتتميز البقلاوة بأنها تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة، فهي تحتوي على الكالسيوم، والكربوهيدرات، والصوديوم، والمكسرات تضيف لها قيمة غذائية عالية، وتعطي لها طعمًا رائعًا ولذيذًا، ويمكن تقديم البقلاوة بالمكسرات للضيوف في رمضان، وفي العزائم، فهي تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، والبقلاوة من الوصفات المميزة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير البقلاوة بالمكسرات بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات البقلاوة بالمكسرات نصف كيلو جرام من الجلاش.

ربع كوب من السمن المذاب.

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

كوب من المكسرات المطحونه أنواع حسب الرغبة.

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من الجوز هند.

شيكولاتة سايحة للتزيين. مكونات القطر كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة . طريقة تحضير البقلاوة بالمكسرات في وعاء كبير، نقوم بوضع السمنة المذابة، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من القرفة، والمكسرات، والزبيب، وجوز الهند، ثم نقوم بخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

نحضر صينية مناسبة لصنع البقلاوة بالمكسرات، ثم نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزبدة، ثم نقوم بوضع نصف كمية رقائق الجلاش برص طبقات الجلاش، ثم نقوم بدهن كل طبقة بالسمنة بواسطة الفرشاة.

نقوم بوضع الحشوة على طبقات الجلاش، ثم نقوم بتوزيعها جيداً على الاطراف حتى نغطي طبقة الجلاش بالكامل.

نقوم بوضع باقي طبقات الجلاش، ثم نقوم بالدهن بين كل طبقة بالسمنة، ثم نقوم بدهن وجه الجلاش بالسمنة، ثم نقوم بتقطيع الجلاش على شكل مثلثات.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نترك الفرن لمدة دقيقتين حتى يسخن.

نضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة تقريباً؛ حتى تنضج البقلاوة، ويصبح لونها ذهبي، ويحمر وجهها.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نتركها حتى تهدأ قليلاً.

تسقى البقلاوة بالقطر البارد ويوزع جيداً.

نقوم بوضع البقلاوة بالمكسرات في طبق مناسب للتقديم، ثم نقوم بتزينها بالشيكولاتة السايحة، ثم نقدمها بجانب العصير أو القهوة، وبالهنا والشفا. البقلاوة بالكاسترد مكونات البقلاوة بالمكسراتمكونات القطرطريقة تحضير البقلاوة بالمكسراتالبقلاوة بالكاسترد نحب جميعاً طعم الكاسترد الكريمي الطبيعي في الحلويات والتي يكسبها مذاق طيب يحبه الجميع. مكونات البقلاوة بالكاسترد نصف كيلو جرام جلاش.

نصف كوب زبدة مذابة.

مغلف كاسترد.

كوبان لبن كامل الدسم.

أربعة ملاعق كبيرة سكر. مكونات الشربات كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب وربع من الماء الفاتر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتات ماء ورد طبيعي.

القليل من الفانيلا. مكونات البقلاوة بالكاستردمكونات الشربات الوسوم

تعتبر البقلاوة من أشهى الحلويات العثمانية، التي تتميز بحلاوة طعمها، ورائحتها الشهية، فهي من الحلويات الشرقية التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس كباراً وصغاراً، والبقلاوة يكثر تقديمها في شهر رمضان الفضيل المبارك، حيث يحب الكثير تناولها في شهر رمضان بعد وجبة الفطور كنوع من التحلية، فهي من الحلويات التقليدية والشهية في نفس الوقت.

وتتميز البقلاوة بأنها تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة، فهي تحتوي على الكالسيوم، والكربوهيدرات، والصوديوم، والمكسرات تضيف لها قيمة غذائية عالية، وتعطي لها طعمًا رائعًا ولذيذًا، ويمكن تقديم البقلاوة بالمكسرات للضيوف في رمضان، وفي العزائم، فهي تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، والبقلاوة من الوصفات المميزة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير البقلاوة بالمكسرات بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات البقلاوة بالمكسرات نصف كيلو جرام من الجلاش.

ربع كوب من السمن المذاب.

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

كوب من المكسرات المطحونه أنواع حسب الرغبة.

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من الجوز هند.

شيكولاتة سايحة للتزيين. مكونات القطر كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة . طريقة تحضير البقلاوة بالمكسرات في وعاء كبير، نقوم بوضع السمنة المذابة، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من القرفة، والمكسرات، والزبيب، وجوز الهند، ثم نقوم بخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

نحضر صينية مناسبة لصنع البقلاوة بالمكسرات، ثم نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزبدة، ثم نقوم بوضع نصف كمية رقائق الجلاش برص طبقات الجلاش، ثم نقوم بدهن كل طبقة بالسمنة بواسطة الفرشاة.

نقوم بوضع الحشوة على طبقات الجلاش، ثم نقوم بتوزيعها جيداً على الاطراف حتى نغطي طبقة الجلاش بالكامل.

نقوم بوضع باقي طبقات الجلاش، ثم نقوم بالدهن بين كل طبقة بالسمنة، ثم نقوم بدهن وجه الجلاش بالسمنة، ثم نقوم بتقطيع الجلاش على شكل مثلثات.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نترك الفرن لمدة دقيقتين حتى يسخن.

نضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة تقريباً؛ حتى تنضج البقلاوة، ويصبح لونها ذهبي، ويحمر وجهها.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نتركها حتى تهدأ قليلاً.

تسقى البقلاوة بالقطر البارد ويوزع جيداً.

نقوم بوضع البقلاوة بالمكسرات في طبق مناسب للتقديم، ثم نقوم بتزينها بالشيكولاتة السايحة، ثم نقدمها بجانب العصير أو القهوة، وبالهنا والشفا. البقلاوة بالكاسترد مكونات البقلاوة بالمكسراتمكونات القطرطريقة تحضير البقلاوة بالمكسراتالبقلاوة بالكاسترد نحب جميعاً طعم الكاسترد الكريمي الطبيعي في الحلويات والتي يكسبها مذاق طيب يحبه الجميع. مكونات البقلاوة بالكاسترد نصف كيلو جرام جلاش.

نصف كوب زبدة مذابة.

مغلف كاسترد.

كوبان لبن كامل الدسم.

أربعة ملاعق كبيرة سكر. مكونات الشربات كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب وربع من الماء الفاتر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتات ماء ورد طبيعي.

القليل من الفانيلا. مكونات البقلاوة بالكاستردمكونات الشربات

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