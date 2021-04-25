أسهل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش مثل محلات الحلويات

بلح الشام ، من الحلويات اللذيذة والشهية، ويحبها الكبار ويعشقها الصغار، وتتميز بطعمها المقرمش الهش الذي يذوب في الفم، كما تحتوي على قيم غذائية عالية، وهى من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وخاصة في سوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر، والسعودية، ودول الخليج العربي، ويكثر عملها في العزومات والمناسبات، وفي خلال شهر رمضان حيث تمد الجسم بالطاقة التي نفقدها خلال الصيام، وطريقة عملها سهلة وبسيطة، ولا تستغرق وقت طويل في صناعتها، لذلك ينصح أن تقوم كل سيدة بعمل بلح الشام الهش المقرمش، في المنزل حتى تضمن احتوائه على مكونات ذات جودة عالية، وخالية من أي مواد حافظة تضر بالصحة العامة، وحتى تضمن نظافته، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش الهش في المنزل بأسهل وأبسط الخطوات وفي أقل وقت ممكن.

1 كوب من الماء.

1 كوب من الدقيق.

2 ملعقة من الزبدة.

5 بيضات.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الزيت النباتي للقلي.

مكونات بلح الشام المقرمش الهش

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش اللذيذ في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية:-

نحضر إناء ونضع فيه الماء والزبدة، ونضعه على نار هادئة حتى يغلي. نضع الدقيق كله في الإناء الذي يوجد به الماء والزبدة، ونقلب بمعلقة خشبية حتى تتشكل لدينا عجينة. ننقل العجين إلى وعاء أخر نظيف، ونتركه مدة 15 دقيقة حتى يبرد. نقوم بوضع البيض على العجين، كل بيضة على حدى، ونقوم بمزج الخليط بعد كل بيضة نضيفها. نضع الفانيليا، ثم نقوم بتقليب الخليط مرة أخرى. نقوم بوضع العجين في كيس الحلواني ويكون مزود بفوهة لوضع الشكل المخصص. نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ثم نضعها على نار متوسطة الحرارة، وعندما يسخن الزيت نقوم بتشكيل الحلويات الشامية. نقلي بلح الشام في الزيت مدة 3 دقائق مع التقليب في جميع النواحي. نخرج الحلويات من المقلاة، ونقوم بتصفيتها من الزيت جيداً، ثم نقوم بوضعها في القطر مدة 1 دقيقة. نقوم بوضعها في طبق التقديم، وتقدم دافئة أو باردة وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل شربات بلح الشام

يحتوي على مكونات متوفرة في كل منزل وهى كما يلي:-

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير شربات بلح الشام سهلة وبسيطة جداً وهى كما يلي:-