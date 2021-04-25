تفتيح البشرة قبل العيد وتحضير كريم طبيعي قوي في البيت بمكونات بسيطة

تفتيح البشرة قبل العيد، تعتبر البشرة الخالية من العيوب والمشاكل أنها تدل على صغر السن وعند امتلاك بشرة نضرة تظهر بعض المشاكل، مثل ظهور تجاعيد مبكرة، أ, البقع الداكنة، حب الشباب، أثار حبوب حيث يحاول الشعر المصاب بكل هذه المشاكل بأن يخفي كل هذه المشاكل عن طريق استخدام بعض الحلول مثل استشارة الطبيب والعلاج بالأدوية، والتقشير الكيمائي واستخدام العلاج بالليزر ولكن كل هذه الحلول مكلفة وقد تلجأ بعض السيدات في ظهور على بشرتها بعض من هذه المشاكل باستخدام وصفات لتفتيح طبيعياً وكل مكوناتها تكون أعشاب وتحضيرها في البيت أضمن وأسهل على البشرة للحفاظ عليها دون أي ضرر، سوف نقدم لكي في هذا المقال وصفات طبيعية لتحضيرها في البيت قبل العيد لتفتيح البشرة 3 درجات وحلول جميع مشاكل وخاصة التي تظهر في فصل الصيف.

تفتيح البشرة قبل العيد

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي للتفتح مثل الفاكهة والخضار والأعشاب، ولكم من أسرع طرق لتفتيح البشرة هي الاعتناء بلقيمة الغذائية مثل تناول البروتين وتناول الفيتامينات إعطاء الجسم الكمية الكافية التي يحتجها من شرب الماء للحصول على بشرة نضرة.

الموز لتفتيح البشرة وعلاج حروق الشمس

وصفات مسكات طبيعية للوجه:

نحضر وعاء ونقوم بوضع 1 حبه موزه ونهرسها بالشوكة ونضع ملعقة كبيرة من البادي وربع ملعقة عسل ونخلط المكونات مع بعض. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة 5 دقائق حتى يصبح بارداً ثم نضعه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف، نغسل الوجه بالماء الفاتر. نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.

الكركم والليمون لتفتيح البشرة والتخلص من الحبوب

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه ملعقة صغيرة من الكركم، 3 ملاعق من عصير الليمون الطازج ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط قوامه كريمي. نقوم بغسل الوجه قبل وضع الماسك ونضع الخيط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة كاملة، نغسل الوجه جيداً ويجفف. إذا اكتسب الوجه لوناً افر من الكركم فنقوم بإحضار قطنه وبها القليل من الحليب ونمسح بها الوجه كاملة.

الأرز والزبادي لتفتيح البشرة وعلاج مشاكل البشرة