طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس شهي ولذيذ مثل المطاعم بمكونات سهلة

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كباب الحلة بالبطاطس ، هو طبق شهي ولذيذ وملفت للأنظار رائحته تجذب الجميع من أبعد مكان، لاحتوائه على مجموعة من التوابل الجميلة التي تجعله ذو رائحة رائعة، ويتم تقديم هذا الطبق بجانب الأرز الأبيض والسلطة والعيش البلدي وكثير من الأصناف الأخرى، لنجاح أي أكلها يجب تكليفها وإعدادها بنفس طيبة حتى تصبح جميلة ومقبولة لدى الجميع، ويمكن تقديم هذه الأكلة البسيطة في العزومات وجميع المناسبات السعيدة، وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم مكونات عمل كباب الحلة بالبطاطس وطريقة تحضيره بخطوات مفصلة وسهلة.مكونات عمل كباب الحلة بالبطاطس
يتكون كباب الحلة بالبطاطس من مجموعة مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:
- كيلو من اللحم.
- 3 حبات من البطاطس.
- 5 حبات من البصل.
- 2 ملعقة من السمن.
- 2 فص من الثوم المفروم.
- مكعب مرقة او شوربة ( حسب المتوفر ).
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملح (حسب الرغبة).
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- رشة صغيرة من القرفة.
من المعروف أن معظم الأكلات لها عدة طرق مختلفة لإعدادها واليوم سوف نتحدث عن طريقة عمل هذه الأكلة بكل بساطة وهي كما يلي:
- نقوم بغسل اللحمة بالماء جيداً، ثم نقطعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
- نقطع البطاطس إلى مكعبات صغيرة ونسلقها ثم نحمرها في السمنة قليلاً.
- نشوح قطع اللحم على نار عالية في إناء به قليل من السمن.
- نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح ثم نقلبه في ملعقة من السمن أيضاً حتى يأخذ اللون الذهبي، نضيف عليه كمية السكر المحددة ونقلبه حتى يذوب مع البصل ويتكون صوص لونه بني.
- نضع الثوم المفروم على خليط البصل ونقلبهم جيداً، ثم نسكبه على اللحمة المحمرة، ونضع عليها الشوربة بالتدريج ثم نضع الفلفل الأسود والملح وبهارات اللحمة ورشة القرفة ونتركها على نار هادئة حتى ينضج اللحم تماماً.
- بعد ذلك نضيف عليهم البطاطس المحمرة ونقلبهم مع بعض ونتركهم قليلاً ثم نرفع الإناء من على النار.
- نسكب الخليط في طبق التقديم وبجانبه الأرز الأبيض والسلطة والعيش البلدي، ويتم تناوله بألف هنا وشفا.
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كباب الحلة بالبطاطس ، هو طبق شهي ولذيذ وملفت للأنظار رائحته تجذب الجميع من أبعد مكان، لاحتوائه على مجموعة من التوابل الجميلة التي تجعله ذو رائحة رائعة، ويتم تقديم هذا الطبق بجانب الأرز الأبيض والسلطة والعيش البلدي وكثير من الأصناف الأخرى، لنجاح أي أكلها يجب تكليفها وإعدادها بنفس طيبة حتى تصبح جميلة ومقبولة لدى الجميع، ويمكن تقديم هذه الأكلة البسيطة في العزومات وجميع المناسبات السعيدة، وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم مكونات عمل كباب الحلة بالبطاطس وطريقة تحضيره بخطوات مفصلة وسهلة.مكونات عمل كباب الحلة بالبطاطس
يتكون كباب الحلة بالبطاطس من مجموعة مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:
- كيلو من اللحم.
- 3 حبات من البطاطس.
- 5 حبات من البصل.
- 2 ملعقة من السمن.
- 2 فص من الثوم المفروم.
- مكعب مرقة او شوربة ( حسب المتوفر ).
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملح (حسب الرغبة).
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- رشة صغيرة من القرفة.
من المعروف أن معظم الأكلات لها عدة طرق مختلفة لإعدادها واليوم سوف نتحدث عن طريقة عمل هذه الأكلة بكل بساطة وهي كما يلي:
- نقوم بغسل اللحمة بالماء جيداً، ثم نقطعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
- نقطع البطاطس إلى مكعبات صغيرة ونسلقها ثم نحمرها في السمنة قليلاً.
- نشوح قطع اللحم على نار عالية في إناء به قليل من السمن.
- نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح ثم نقلبه في ملعقة من السمن أيضاً حتى يأخذ اللون الذهبي، نضيف عليه كمية السكر المحددة ونقلبه حتى يذوب مع البصل ويتكون صوص لونه بني.
- نضع الثوم المفروم على خليط البصل ونقلبهم جيداً، ثم نسكبه على اللحمة المحمرة، ونضع عليها الشوربة بالتدريج ثم نضع الفلفل الأسود والملح وبهارات اللحمة ورشة القرفة ونتركها على نار هادئة حتى ينضج اللحم تماماً.
- بعد ذلك نضيف عليهم البطاطس المحمرة ونقلبهم مع بعض ونتركهم قليلاً ثم نرفع الإناء من على النار.
- نسكب الخليط في طبق التقديم وبجانبه الأرز الأبيض والسلطة والعيش البلدي، ويتم تناوله بألف هنا وشفا.
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