طريقة عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة , تعتبر من افضل الوجبات التي تقدم في شهر رمضان لكونها خفيفة في التناول علي مائدة الإفطار، وتشتهر بأكثر من طريقة لعملها في المنزل، وتختلف كل دول عن الأخرى في طريقة الأعداد، وتعد من اشهر الأكلات في الوطن العربي كلها، وتعتبر بيتزا الشاورما هي الذي تتميز بالمذاق الرائع، والطعم المختلف عن أي بيتزا أخري مثل بيتزا اللحم، وبيتزا الفراخ، وبيتزا الجبن، وغيرها من الأنواع سوف نتحدث ونتعرف من خلال موقع ثقني عن طريقة عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة في المنزل وتقدم في شهر رمضان. مكونات عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة في المنزل مكونات عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات بيتزا الشاورما السوري وهي كالتالي:- 5 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبادي.

معلقة صغيرة من الزعتر.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة من الخميرة.

معلقة صغيرة من السكر الناعم.

بيضة.

كوبان من الجبنة موتزاريلا مبشورة.

3 معالق من الزيت.

رشة من الفلفل الأسود.

صلصة الطماطم. مكونات الحشو عدد ثلاث صدور دجاج مخلي.

حبة من البصل مفرومة.

فص من الثوم مفروم.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

معلقة من الكزبرة مفرومة.

رشه من الملح والفلفل الأسود.

زيتون مخلي.

معلقة من الزيت.

بهارات دجاج علي حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير بيتزا الشاورما السوري الرهيبة وهي كما يلي:- تحضير عجينة البيتزا نحضر وعاء عميق، ونضع الدقيق، والملح، والزعتر، ونقلب المكونات الجافة جيداً ثم نحضر كوب، ونضع به الماء، والخميرة، والسكر، ونقلبهم ثم نتركها لبعض الوقت. نضيف الزبادي اللي الدقيق ثم نضيف كوب الخميرة، ونضيف الزيت، والبيض، ونعجن المكونات جيداً، ونضيف الماء بتدريج علي حسب العجينة حتي نحصل علي عجين لينة، ومتماسكة، ونغطي العجينة حتي تخمر لمدة تتراوح من بين ساعة ألي ساعة ونصف. تحضير الشاورما السوري للحشو نغسل الدجاج بالماء، والملح، والخل جيداً حتي لا يوجد بها أي من الزفر،ونقطعها شرائح، ويتم نقع الدجاج في البهارات لمدة ثلاث ساعات. ثم نقطع الفلفل الأخضر قطع صغيرة، ونحضر البصل المفروم، والثوم المفروم. نضع مقلاة علي النار، ونسكب بها الزيت، وننتظر حتي تسخن، ونضيف البصل، والثوم، ونقلب المكونات حتي تذوب ثم نضيف الفلفل الأخضر، ونقلب المكونات جيداً حتي تذوب أيضا. ثم نضيف شرائح الدجاج عليها، ونضيف الفلفل الأسود، والملح، ونقلب المكونات جيداً حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي، ونطفي النار. طريقة تقديم وتحضير بيتزا الشاورما السوري نشغل الفرن علي درجه حرارة عالية 180 درجة، وننتظر حتي تسخن. نحضر عجينة البيتزا، ونقطعها ألي قطع، ونحضر صينية، وندهنها بالزيت، ونفرد فيها عجينة البيتزا حتي نغطي الصينية. ثم نضع طبقة من الصلصة، ونوزع الشاورما، ونضيف رصه من الزيتون المخلي، ونصيف كمية كبيرة من الجبنة الموتزاريلا علي وجه الصينية، ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا من الحشو، والعجينة. ثم ندخل الصينية الفرن، وننتظر لمدة تتراوح من بين ربع ساعة حتي نصف ساعة حتي تستوي، وتنضج، وتتحمر من الأسفل، ونخرجها من الفرن، وتقطع، وتقدم، ويقدم معها الكاتشب، والطحينة، والمخلل، وبإلف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة , تعتبر من افضل الوجبات التي تقدم في شهر رمضان لكونها خفيفة في التناول علي مائدة الإفطار، وتشتهر بأكثر من طريقة لعملها في المنزل، وتختلف كل دول عن الأخرى في طريقة الأعداد، وتعد من اشهر الأكلات في الوطن العربي كلها، وتعتبر بيتزا الشاورما هي الذي تتميز بالمذاق الرائع، والطعم المختلف عن أي بيتزا أخري مثل بيتزا اللحم، وبيتزا الفراخ، وبيتزا الجبن، وغيرها من الأنواع سوف نتحدث ونتعرف من خلال موقع ثقني عن طريقة عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة في المنزل وتقدم في شهر رمضان. مكونات عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة في المنزل مكونات عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات بيتزا الشاورما السوري وهي كالتالي:- 5 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبادي.

معلقة صغيرة من الزعتر.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة من الخميرة.

معلقة صغيرة من السكر الناعم.

بيضة.

كوبان من الجبنة موتزاريلا مبشورة.

3 معالق من الزيت.

رشة من الفلفل الأسود.

صلصة الطماطم. مكونات الحشو عدد ثلاث صدور دجاج مخلي.

حبة من البصل مفرومة.

فص من الثوم مفروم.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

معلقة من الكزبرة مفرومة.

رشه من الملح والفلفل الأسود.

زيتون مخلي.

معلقة من الزيت.

بهارات دجاج علي حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير بيتزا الشاورما السوري الرهيبة وهي كما يلي:- تحضير عجينة البيتزا نحضر وعاء عميق، ونضع الدقيق، والملح، والزعتر، ونقلب المكونات الجافة جيداً ثم نحضر كوب، ونضع به الماء، والخميرة، والسكر، ونقلبهم ثم نتركها لبعض الوقت. نضيف الزبادي اللي الدقيق ثم نضيف كوب الخميرة، ونضيف الزيت، والبيض، ونعجن المكونات جيداً، ونضيف الماء بتدريج علي حسب العجينة حتي نحصل علي عجين لينة، ومتماسكة، ونغطي العجينة حتي تخمر لمدة تتراوح من بين ساعة ألي ساعة ونصف. تحضير الشاورما السوري للحشو نغسل الدجاج بالماء، والملح، والخل جيداً حتي لا يوجد بها أي من الزفر،ونقطعها شرائح، ويتم نقع الدجاج في البهارات لمدة ثلاث ساعات. ثم نقطع الفلفل الأخضر قطع صغيرة، ونحضر البصل المفروم، والثوم المفروم. نضع مقلاة علي النار، ونسكب بها الزيت، وننتظر حتي تسخن، ونضيف البصل، والثوم، ونقلب المكونات حتي تذوب ثم نضيف الفلفل الأخضر، ونقلب المكونات جيداً حتي تذوب أيضا. ثم نضيف شرائح الدجاج عليها، ونضيف الفلفل الأسود، والملح، ونقلب المكونات جيداً حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي، ونطفي النار. طريقة تقديم وتحضير بيتزا الشاورما السوري نشغل الفرن علي درجه حرارة عالية 180 درجة، وننتظر حتي تسخن. نحضر عجينة البيتزا، ونقطعها ألي قطع، ونحضر صينية، وندهنها بالزيت، ونفرد فيها عجينة البيتزا حتي نغطي الصينية. ثم نضع طبقة من الصلصة، ونوزع الشاورما، ونضيف رصه من الزيتون المخلي، ونصيف كمية كبيرة من الجبنة الموتزاريلا علي وجه الصينية، ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا من الحشو، والعجينة. ثم ندخل الصينية الفرن، وننتظر لمدة تتراوح من بين ربع ساعة حتي نصف ساعة حتي تستوي، وتنضج، وتتحمر من الأسفل، ونخرجها من الفرن، وتقطع، وتقدم، ويقدم معها الكاتشب، والطحينة، والمخلل، وبإلف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بيتزا الشاورما السوري الرهيبة في المنزل وتقدم في شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.