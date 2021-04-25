طريقة عمل الغريبة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة

الغريبة السعودي ، تعتبر من الحلويات المشهورة التي يتم عملها في جميع المناسبات والأفراح ويرجع أصلها الي المطبخ المغربي، ويتم تقديمها مع الشاي أو القهوة، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر، ويمكن تزينها بالمكسرات منها اللوز والجوز والفستق وغيرها من المكسرات، ويمكن عملها بالسمنة أو الزيت حسب الرغبة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الغريبة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الغريبة السعودي

تحتوي الغريبة السعودي على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 كوب كبير من الطحين.

كوب من السكر الناعم.

كوب من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة السعودي في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة:-

تحضير إناء عميق ونضع به الزيت والسكر والهيل وتخلط المكونات جيداً حتى يذوب السكر. ثم نضيف الطحين بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة ونتركها ترتاح قليلاً. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن. نقوم بتحضير صينية وندهنها بالقليل من الزيت ونتركها جانباً. نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة بحجم البيضة، ورصها على الصينية المدهونة. ثم بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة الي ان تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بجانب كوب من الشاي بالهنا والشفا.

سر نجاح الغريبة بدون تشققات

يجب عند عملها استخدام السمنة وليس الزبدة لان الزبدة تحتوي على سوائل وهي لا تحتاج إلى سوائل، لا تحتاج الى بيض، ويجب وضع السمنة في الثلاجة قبل استخدامها، لا تقوم بتزويد مقدار السمنة، يجب تسخين الفرن وعند وضع الصينية نقلل درجة الحرارة، ويفضل ترك العجينة ترتاح قليلاً قبل التشكيل.