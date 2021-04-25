طريقة عمل كيكة البسكويت اللذيذة الشهية بالمنزل في وقت سريع جداً

تعد كيكة البسكويت ، من الحلويات الجميلة التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة جداً، وتعد طريقة تحضيرها أسهل ما يكون وتمتاز الكيكة بشكل جميل جداً، أما بالنسبة للطعم فهو لذيذ جداً يختلف تماماً عن طعم الكيك العادي، وهذه الكيكة لا تحتاج إلى تسويتها داخل الفرن فهي يتم تحضيرها على البارد، ومكوناتها بسيطة جداً فمن خلال علبتين من بسكويت الكاكاو أو بسكوت الشاي العادي يمكن صنع كيك شهي جداً، وتزينها بالشوكولاتة اللذيذة ومجرد دخول الكيكة الثلاجة لكي تتماسك وتصبح جاهزة تماماً، ويعرف هذا النوع من الكيك باسم الكيكة الباردة أيضاً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل كيكة البسكويت داخل المنزل بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل كيكة البسكويت بالمنزل

تعد مكونات كيكة البسكويت من المكونات البسيطة، التي تعطيها مذاق جديد ولذيذ ومختلف تماماً يجعل الكثير يرغب به وهي كما يلي:

2 باكيت من بسكويت الكاكاو(أو بسكويت الشاي).

لتر من الحليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة من الكاكاو البودرة.

كوب من السكر.

كوب من الشكولاتة.

للجناش

كوب من الكريمة السائلة.

كوب وربع من شكولاتة الحليب المر.

طريقة التحضير

خطوات تحضير كيكة البسكويت أسهل ما يكون وهي تتم باتباع الخطوات الأتية:ـ

يتم خلط المكونات الجافة في وعاء كبير، وهي الدقيق والنشا والكاكاو حتي تختلط تماماً مع بعضها البعض. يتم إضافة الحليب ونقلب الخليط بشكل جيد بالمضرب اليدوي، حتي لا تتكون لدينا كتل. بعدها يتم إضافة السكر ونستمر في التقليب، ثم يتم إضافة قطرات الشكولاتة حتي تذوب تماماً. يرفع الخليط على النار ويترك حتي يغلي ويصبح قوامه ثقيل، نستخدم صينية متوسطة الحجم ونرص بها طبقة من بسكويت الكاكاو ثم نغطيها بطبقة من الخليط، ثم تضاف طبقة أخري من البسكويت ويضاف عليها طبقة أخري من الخليط.

طريقة تحضير الجناش

يتم تحضير الجناش الذي يستخدم لتزين الكيكة باتباع الخطوات الأتية:ـ