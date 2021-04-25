طريقة عمل بسبوسة السبع كاسات بكل سهولة وبألذ وأشهى بسبوسة وأحلى من الجاهزة

بسبوسة السبع كاسات ، من ألذ وأشهى أنواع البسبوسة التي يتم صنعها والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. ويرجع سبب تسميتها بالسبع كاسات، نظرا لاحتوائها على سبع كاسات من المقادير. وهي أحد أنواع البسبوسة التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. وتتميز بقيمتها الغذائية، حيث غنية بالحليب والزبادي والجوز الهند، وبمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها، حيث يمكن لأي ست بيت تحضيرها بسهولة وبساطة. وتشبه هذه البسبوسة إلى حد كبير البسبوسة العادية إلا أنها تختلف في المقادير. وتعد البسبوسة باختلاف أنواعها من الحلويات المحببة لدى الجميع حيث يقبل الجميع على شرائها من المحلات باستمرار، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فلا تخلو من مائدة، ولقمة القاضي أيضا، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة. وتعدد أنواع البسبوسة فمنها بسبوسة بالشعيرية، وبسبوسة بالجوز الهند، وبسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة العادية، وبسبوسة بالقشطة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير بسبوسة السبع كاسات لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المحلات لضمان جودتها وصحتها، ولإسعادهم وإضفاء البهجة والسرور في المنزل. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بسبوسة السبع كاسات وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات بسبوسة السبع كاسات

تتكون بسبوسة السبع كاسات من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حجم الكأس المستخدم 400 مل

2 كأس سميد.

كأس جوز الهند.

كأس سكر.

30 جم بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كأس زيت نباتي.

كأس حليب.

كأس زبادي.

مقادير الشربات

2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بسبوسة السبع كاسات بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه السميد وجوز الهند والسكر البودرة ونخلطهم جيدا.

نضيف الزيت النباتي والحليب والزبادي ونخلطهم جيدا.

نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ثم نوزع فيها خليط البسبوسة جيدا.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تكتسب لونا ذهبيا.

نخرج الصينية من الفرن عند استوائها، ثم نسقيها مباشرة بالشربات البارد ونرش على الوجه جوز الهند، ثم ندخل صينية البسبوسة في الثلاجة تبرد.

عندما تبرد صينية البسبوسة نخرجها من الثلاجة، ثم نقطعها وتقدم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على النار ونضيف إليها السكر والماء وعصير الليمون، ونترك الخليط يغلي على النار لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز.