وصفة رائعة لتبييض وتنعيم الجسم وتفتيح المناطق الحساسة بمكونات طبيعية والنتائج مذهلة

وصفة رائعة لتبييض وتنعيم الجسم وتفتيح الأماكن الحساسة بمكونات طبيعية، تهتم كل النساء بجمال الجسم و مظهره من الداخل وذلك لأنها تريد دائماً أن تكون ذو مظهر رائع وخلاب، ولكن هذا الأمر يكلفها الكثير من المال لشراء منتجات تبييض الجسم، حتي تحصل علي نتيجة مثالية ولكن توجد أسباب كثيرة تتسبب في تغيير لون الجلد سواء في منطقة الإبط أو المناطق الحساسة، ويرجع ذلك للتعرض لأشعة الشمس أو استخدام كريمات إزالة الشعر مما يترك آثار جانبية مثل تغمق الجلد واسمراره، ولذلك تبذل جهداً كبيراً للتخلص من هذه المشاكل والحصول علي نتيجة مرضية.

وصفة جبارة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة بمكونات منزلية بسيطة

تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات إلي منتجات تبييض الجسم، ولكنها تحتاج إلي مبالغ كبيرة لتوفير هذه المنتجات دون النظر إلي ضرر كثرة الإفراط في وضع هذه المنتجات علي البشرة، في حين أن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض الجسم ومنحه المظهر المناسب.

لذا في هذا المقال سوف أقدم لكي وصفة رائعة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة بمكونات طبيعية والنتائج مذهلة سوف تبهرك

وصفة دقيق الأرز وزيت الزيتون

يعد دقيق الأرز من المكونات الأفضل في تبييض البشرة، كما يعمل علي تقشير وتفتيح البشرة وذلك لأنه يحتوي علي أحماض وفيتامينات مفيدة في تبييض البشرة والجسم.

أما زيت الزيتون يساعد في تفتيح الأماكن الحساسة والركب والأكواع، وهذا لاحتوائه علي معادن وفيتامينات هامة لتفتيح وتبييض الجسم.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

4 ملاعق صغيرة من ماء الورد.

نقوم بوضع النشا في وعاء صغير ثم نضيف إليه دقيق الأرز، وبعد ذلك نضيف زيت الزيتون ونقلب جيداً ثم نضع ملاعق ماء الورد بالتدريج حتي نحصل علي قوام كريمي وليس سائل.

يتم وضع الوصفة علي بشرة خالية من الزيوت والكريمات، وبعد ذلك نقوم بوضع الوصفة علي كل الجسم ونركز علي المناطق الغامقة.

نترك الوصفة حتي تجف تماماً وبعدها نقوم بفرك الوصفة من الجسم بحركات دائرية إما بأصابع اليد، أو باستخدام الليفة المغربية ولكن يفضل وضعها في ماء دافيء لمدة ساعة قبل الاستخدام، وتستعمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

مكونات وصفة دقيق الأرز وزيت الزيتونخطوات تطبيق الوصفة علي الجسموصفة الحليب البودرة وعصير الليمون لتفتيح وتنعيم الجسم والأماكن الحساسة

يعمل الحليب البودرة علي ترطيب وتنعيم الجسم كما يساعد في تفتيح الأماكن الحساسة بدرجة كبيرة، ويزيل البقع والتصبغات الناتجة عن استخدام منتجات إزالة الشعر، وعصير الليمون يعمل علي تبييض الأماكن الداكنة في الجسم ويزيل الاسمرار ويمنحك جسم مثالي.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

قومي بخلط المكونات جيداً في وعاء مناسب حتي تتجانس، ويمكنك الاستغناء عن عصير الليمون إذا كانت بشرتك حساسة.

يتم تنظيف الأماكن المراد تفتيحها جيداً قبل استخدام الوصفة، ثم توضع وصفة تفتيح الجسم والأماكن الحساسة لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك تدلك في حركات دائرية للتخلص من الجلد الميت.

والأماكن الحساسة لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك تدلك في حركات دائرية للتخلص من الجلد الميت. يغسل الجسم والأماكن الحساسة بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة قطنية نظيفة، وتستخدم هذه الوصفة من مرتين إلي 3 مرات في الأسبوع للحصول علي جسم ناعم وأكثر بياض.

احرصي علي ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من القطن حتي يسمح للجلد بالتنفس.

عدم استخدام منتجات إزالة الشعر مثل الكريم أو الشفرات، ولكن يفضل الشمع باعتباره أفضل الوسائل.

يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع الحرص علي تناول الحبوب الكاملة والخضروات بانتظام.

شرب الكثير من الماء حتي لا تتسببي في جفاف الجلد، وترطيب الجسم والأماكن الحساسة جيداً بعد الاستحمام.

مكونات وصفة تفتيح وتنعيم الجسم والأماكن الحساسةطريقة تحضير الوصفة وكيفية التطبيق علي الجسمنصائح هامة للحفاظ علي بشرة الجسم والأماكن الحساسةوصفة البطاطا والخيار لتفتيح الأماكن الحساسة وتبييض البشرة

تستخدم البطاطا فى تفتيح البشرة دون أي آثار جانبية فهي تحتوي على خواص حمضية لطيفة على البشرة والجسم، ويمكن تدليك منطقة تحت الإبطين بالبطاطا أو عمل عصير ويتم عمل كمادات بواسطة قطعة قماش ثم تركه لمدة ربع ساعة حتى يجف، ثم نقوم بشطف مكان الكمادات بماء فاتر.

يمكنا أيضا استخدام الخيار لتبييض البشرة وتفتيح الأماكن الحساسة بنفس طريق البطاطا سواء بتدليك المكان المراد تفتيحه بشريحة من الخيار أو عمل عصير خيار وتركه على الجسم لمدة ربع ساعة ثم يشطف جيدا.

وصفة الكركم والفازلين لتبييض وتنعيم الجسم والمناطق الحساسة

يعمل الكركم علي تقشير الجلد الميت وتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم كما يزيد من نعومة ولمعان بشرة الجسم، والفازلين مكون طبيعي قوي يساعد علي تفتيح لون الجسم والتخلص من اسمرار المناطق الحساسة وتوحيد لونها.

ملعقة كبيرة من بودرة الكركم.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

قبل استخدام الوصفة يجب عمل تقشير للجسم ثم تمزج المكونات حتي نحصل علي قوام متجانس، وبعد ذلك تفرد علي الأماكن المراد تفتيحها.

تترك لمدة 30 دقيقة ثم تفرك في حركات دائرية ويتم إزالتها بمنديل مبلل، ثم تغسل بالماء البارد وتستخدم يومياً لمدة 3 أيام متتالية وسوف تحصلي علي نتيجة ممتازة من أول مرة.

مكونات وصفة تبييض وتنعيم الجسم والمناطق الحساسةطريقة تحضير الوصفة وكيفية التطبيق علي الجسموصفة الترمس المطحون وعصير الليمون لتبييض وتنعيم الجسم والأماكن الحساسة

الترمس المطحون من أفضل المكونات التي تعمل علي إزالة الخلايا الميتة وتنظيف الجلد من الأوساخ المتراكمة، مما ينعم الجلد ويساهم في تبييضه كما يزيل البقع الداكنة ويمنحك ترطيب لاحتوائه علي فيتامينات ومعادن، وعصير الليمون يساهم بشكل كبير في تفتيح الجلد وتوحيد لون الجسم وإزالة اسمراره.

2 ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قومي بخلط المكونات جيداً حتي تحصلي علي عجينة سهلة الفرد، ثم توضع علي الجسم والأماكن الحساسة وتترك لمدة 30 دقيقة.

يتم فرك الجسم للتخلص من الجلد الميت ثم يغسل بالماء البارد، ويمكن استبدال عصير الليمون بماء الورد إذا كانت بشرتك حساسة، وتستخدم يومياً للحصول علي نتيجة فعالة.

مكونات وصفة تبييض وتنعيم الجسم والأماكن الحساسةطريقة تحضير الوصفة وكيفية التطبيق علي الجسم