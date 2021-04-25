الكنافة النابلسية وطريقة عملها بأبسط الطرق في المنزل وبأقل التكاليف وبمذاق أشهى

الكنافة النابلسية تعتبر من أفضل الحلويات الشرقية المنتشرة بعالمنا العربي، وهي عبارة عن عجين من الدقيق، منسوج في شكل خيوط رقيقة، تنضج على نار خفيفة، تشكل هذه الخطوط الدائرية لفة الكنافة المتعارف عليها بجميع أنحاء الوطن العربي، يحبها معظم سكان العالم، وتتعدد طرق عمل الكنافة، حيث تكون أفضلهم ما يعرف بالكنافة النابلسية، وهي كنافة مضاف إليها الجبن الموتزاريلا الشهي، والفستق اللذيذ مع العسل، كما تشتهر الكنافة بأنواع أخرى كالكنافة بالقشدة والكنافة بالمانجو والكنافة بالمكسرات وأخيرًا الكنافة السادة، ليشكلوا أفضل طبق حلوى شرقية بالعالم، وأكثرهم شهرة على الإطلاق. الكنافة النابلسية وطريقة عملها بالمنزل الكنافة النابلسية وطريقة عملها بالمنزل المكونات مقدار نصف كيلو من الكنافة المجمدة

ربع كيلو جبنة موزاريلا

ربع كيلو فستق مطحون

مقدار ربع كيلو من السمن

2 كوب من السكر الأبيض أو البني

1 كوب من الماء الفاتر

1 عصير ليمونة

فانيلا الكنافة النابلسية بالموزاريلا وطريقة تحضيرها تُستخدم الكنافة المتجمدة لسهولة طحنها يدويًا, حتى تصبح مهشمة متناثرة. يُضاف السمن المذاب لها، كي تصبح متشبعة بالسمن تمامًا. تُدهن الصينية بقليل من السمن المذاب. نَضغط على الخليط جيدًا حتى يصبح مسطحًا بشكل متساوي. نُضيف طبقة من الجبن الموتزاريلا، ثم نضع طبقة أخرى من الكنافة، ونضغط عليها جيدًا حتى تتساوى بسطح الصينية. تدخل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية. يتم تسويتها حتى تأخد اللون الذهبي المائل إلى الإصفرار. نُقلبها على الناحية الأخرى حتى تنضج على نار خفيفة كي لا تحترق. نُضيف العسل البارد على سطح الكنافة النابلسية الساخنة. الكنافة النابلسية بالموزاريلا وطريقة تحضيرها وسوف تستمتع بمذاق شهي للكنافة النابلسية المحشية بالجبنة الموزاريلا الذائبة. طريقة تحضير عسل الكنافة نَضع 2 كوب من السكر الأبيض الناعم مضافًا إليه كوب من الماء، بوعاء على النار. وما أن يبلغ الغليان، يترك على النار لمدة عشر دقائق بدون تقليب، حتى يأخذ القوام المراد. نَقوم بإضافة عصير الليمون مع الفانيلا. يُترك في الثلاجة حتى يبرد. طريقة تحضير عسل الكنافة يُفضل استخدام عسل الكنافة باردًا، ويوضع بشكل دائري على سطح الكنافة، ومن ثم نضيف الفستق المطحون على السطح، تقدم باردة أو ساخنة، ولكن الأغلبية يفضلونها باردة حتى يتثنى لهم الاستمتاع بطعم ومذاق الجبن الموتزاريلا الذائب اللذيذ. الوسوم

الكنافة النابلسية تعتبر من أفضل الحلويات الشرقية المنتشرة بعالمنا العربي، وهي عبارة عن عجين من الدقيق، منسوج في شكل خيوط رقيقة، تنضج على نار خفيفة، تشكل هذه الخطوط الدائرية لفة الكنافة المتعارف عليها بجميع أنحاء الوطن العربي، يحبها معظم سكان العالم، وتتعدد طرق عمل الكنافة، حيث تكون أفضلهم ما يعرف بالكنافة النابلسية، وهي كنافة مضاف إليها الجبن الموتزاريلا الشهي، والفستق اللذيذ مع العسل، كما تشتهر الكنافة بأنواع أخرى كالكنافة بالقشدة والكنافة بالمانجو والكنافة بالمكسرات وأخيرًا الكنافة السادة، ليشكلوا أفضل طبق حلوى شرقية بالعالم، وأكثرهم شهرة على الإطلاق. الكنافة النابلسية وطريقة عملها بالمنزل الكنافة النابلسية وطريقة عملها بالمنزل المكونات مقدار نصف كيلو من الكنافة المجمدة

ربع كيلو جبنة موزاريلا

ربع كيلو فستق مطحون

مقدار ربع كيلو من السمن

2 كوب من السكر الأبيض أو البني

1 كوب من الماء الفاتر

1 عصير ليمونة

فانيلا الكنافة النابلسية بالموزاريلا وطريقة تحضيرها تُستخدم الكنافة المتجمدة لسهولة طحنها يدويًا, حتى تصبح مهشمة متناثرة. يُضاف السمن المذاب لها، كي تصبح متشبعة بالسمن تمامًا. تُدهن الصينية بقليل من السمن المذاب. نَضغط على الخليط جيدًا حتى يصبح مسطحًا بشكل متساوي. نُضيف طبقة من الجبن الموتزاريلا، ثم نضع طبقة أخرى من الكنافة، ونضغط عليها جيدًا حتى تتساوى بسطح الصينية. تدخل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية. يتم تسويتها حتى تأخد اللون الذهبي المائل إلى الإصفرار. نُقلبها على الناحية الأخرى حتى تنضج على نار خفيفة كي لا تحترق. نُضيف العسل البارد على سطح الكنافة النابلسية الساخنة. الكنافة النابلسية بالموزاريلا وطريقة تحضيرها وسوف تستمتع بمذاق شهي للكنافة النابلسية المحشية بالجبنة الموزاريلا الذائبة. طريقة تحضير عسل الكنافة نَضع 2 كوب من السكر الأبيض الناعم مضافًا إليه كوب من الماء، بوعاء على النار. وما أن يبلغ الغليان، يترك على النار لمدة عشر دقائق بدون تقليب، حتى يأخذ القوام المراد. نَقوم بإضافة عصير الليمون مع الفانيلا. يُترك في الثلاجة حتى يبرد. طريقة تحضير عسل الكنافة يُفضل استخدام عسل الكنافة باردًا، ويوضع بشكل دائري على سطح الكنافة، ومن ثم نضيف الفستق المطحون على السطح، تقدم باردة أو ساخنة، ولكن الأغلبية يفضلونها باردة حتى يتثنى لهم الاستمتاع بطعم ومذاق الجبن الموتزاريلا الذائب اللذيذ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة النابلسية وطريقة عملها بأبسط الطرق في المنزل وبأقل التكاليف وبمذاق أشهى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.