أسهل طريقة لتحضير الكنافة الأصلية بمكونات بسيطة والنتيجة رائعة

تحضير الكنافة الأصلية من أجمل وأشهر الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في شهر رمضان المبارك وهي تعتبر من أهم ما يميز شهر رمضان وحلوياته التي ننتظرها من العام للعام الذي يليه، وقد ازدادت طرق ووصفات لتحضير الكنافة فهناك طريقة للكنافة بالمانجو وبالشوكولاتة وبالمكسرات وبحشوات وطرق كثيرة جدا، ولكن سوف تظل طريقة الكنافة الأصلية البسيطة السادة دون أي حشوات هي الطريقة المميزة لتحضيرها ، وايضا إليكم طريقة سهلة لتحضير الزبادي في المنزل . مكونات الكنافة الأصلية لعمل سيرم أو شربات الكنافة نحتاج إلى ٣ كوب من السكر ومعهم ٢ كوب من الماء وقليل من عصير الليمون.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السكر البودرة.

كوب من السمن الذائب.

كوب من الكريمة أو القشدة. طريقة التحضير البسيطة أولا نقوم بتحضير سيرم أو شربات للكنافة ذات قوام ثقيل عن كريق إضافة ٣ كوب من السكر مع كوبين من الماء ثم نضعهم علي نار هادئة حتى الغليان ثم نقوم بإضافة القليل من عصير الليمون لتعزيز الطعم.

لتحضير الكنافة الأصلية نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة جدا ثم نضيف لها كوب من السكر البودرة ونقلبه جيدا، ثم نقوم بإضافة كوب من السمن الذائب ونقلبه جيدا حتى نتأكد من تجانس السمن مع جميع حبيبات الكنافة.

نضع قليل من السمن المتماسك في الإناء الذي سوف نضع فيه الكنافة، ثم نقوم بتوزيع الكنافة جيدا بسمك متساوي ونضغط عليه جيدا حتى يتساوى سطحها.

يمكن بعد هذه الخطوة وضع الكنافة في فرن ساخن مباشرة دون أي إضافات.

نقوم بوضع طبقة من القشدة أو الكريمة على السطح ثم نقوم بإضافة طبقة أخرى من الكنافة ونقوم بتسوية سطحها حيدا حتى يصبح متساوي.

يمكن أيضا استبدال طبقة الكريمة أو القشدة بطبقة من المكسرات وجوز الهند أو طبقة من الفواكه المجففة حسب الرغبة.

نضعها في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي وتتماسك.

نضعها في إناء فور خروجها من الفرن ثم نقوم بإضافة السيرم أو الشربات البارد على سطح الكنافة بالكامل. مكونات الكنافة الأصليةطريقة التحضير البسيطة الوسوم

تحضير الكنافة الأصلية من أجمل وأشهر الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في شهر رمضان المبارك وهي تعتبر من أهم ما يميز شهر رمضان وحلوياته التي ننتظرها من العام للعام الذي يليه، وقد ازدادت طرق ووصفات لتحضير الكنافة فهناك طريقة للكنافة بالمانجو وبالشوكولاتة وبالمكسرات وبحشوات وطرق كثيرة جدا، ولكن سوف تظل طريقة الكنافة الأصلية البسيطة السادة دون أي حشوات هي الطريقة المميزة لتحضيرها ، وايضا إليكم طريقة سهلة لتحضير الزبادي في المنزل . مكونات الكنافة الأصلية لعمل سيرم أو شربات الكنافة نحتاج إلى ٣ كوب من السكر ومعهم ٢ كوب من الماء وقليل من عصير الليمون.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السكر البودرة.

كوب من السمن الذائب.

كوب من الكريمة أو القشدة. طريقة التحضير البسيطة أولا نقوم بتحضير سيرم أو شربات للكنافة ذات قوام ثقيل عن كريق إضافة ٣ كوب من السكر مع كوبين من الماء ثم نضعهم علي نار هادئة حتى الغليان ثم نقوم بإضافة القليل من عصير الليمون لتعزيز الطعم.

لتحضير الكنافة الأصلية نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة جدا ثم نضيف لها كوب من السكر البودرة ونقلبه جيدا، ثم نقوم بإضافة كوب من السمن الذائب ونقلبه جيدا حتى نتأكد من تجانس السمن مع جميع حبيبات الكنافة.

نضع قليل من السمن المتماسك في الإناء الذي سوف نضع فيه الكنافة، ثم نقوم بتوزيع الكنافة جيدا بسمك متساوي ونضغط عليه جيدا حتى يتساوى سطحها.

يمكن بعد هذه الخطوة وضع الكنافة في فرن ساخن مباشرة دون أي إضافات.

نقوم بوضع طبقة من القشدة أو الكريمة على السطح ثم نقوم بإضافة طبقة أخرى من الكنافة ونقوم بتسوية سطحها حيدا حتى يصبح متساوي.

يمكن أيضا استبدال طبقة الكريمة أو القشدة بطبقة من المكسرات وجوز الهند أو طبقة من الفواكه المجففة حسب الرغبة.

نضعها في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي وتتماسك.

نضعها في إناء فور خروجها من الفرن ثم نقوم بإضافة السيرم أو الشربات البارد على سطح الكنافة بالكامل. مكونات الكنافة الأصليةطريقة التحضير البسيطة

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