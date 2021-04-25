فطائر المقلاة الاقتصادية بدون فرن ولأتعب سهله وسريعه وخفيفه ولذيذه مش هتبطلي تعمليها

فطائر المقلاة الاقتصادية بدون فرن ولأتعب سهله وسريعه، أفضل فطائر تستطيع أعدادها بدون استخدام الفرن، ذات طعم لذيذ وحشوة رائعة متميزة، كل ما يجب علج تحضيره من أجلها هو مقلاة وحشوة ذات مذاق رائع للحصول على طعم للفطائر لذيذ. فطائر المقلاة الاقتصادية بدون فرن ولأتعب سهله وسريعه وخفيفه فطائر المقلاة الاقتصادية بدون فرن ولأتعب سهله وسريعه وخفيفه مكونات فطائر المقلاة الاقتصادية طحين بمقدار كوبين.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر بمقدار ملعقة كبيرة

خميرة فورية بمقدار ملعقة صغيرة.

بيضة واحدة.

واحدة. جبنه موتزاريلا بمقدار كوب واحد. حشوة الفطائر فلفل رومي بمقدار حبتين.

طماطم بمقدار 3 حبات.

بمقدار 3 حبات. بصل مفروم بمقدار حبة واحدة.

زيت بمقدار نصف كوب فقط.

ثوم مفروم بمقدار ربع ملعقة صغيرة. حشوة الفطائر خطوات التحضير يوضع كل من الطحين مع الملح والسكر والبيضة يضاف لهما الماء حتى يتم تكوين عجينة.

نقوم بلم العجينة وتترك حتى تختمر.

نقوم بتحضير حشوة العجينة ، في القليل من الزيت يوضع البصل وبعد ذلك الفلفل حتى يذوبان معًا.

، في القليل من الزيت يوضع البصل وبعد ذلك الفلفل حتى يذوبان معًا. يضاف للحشوة مكعبات الطماطم والزيتون.

نقوم بتقسيم العجينة ونقوم بعد ذلك بحشو العجينة بالحشوة المحضرة ويوضع القليل من الجبنة الموتزاريلا معه.

وبعد ذلك تدخل الأقراص الفرن، أو يتم وضعها في مقلاة مع وضع القليل من الزيت عليها. طريقة اخرى للفطائر الاقتصادية طريقة اخرى للفطائر الاقتصادية مكونات العجينة دقيق بمقدار 500 جرام.

ملح حسب الرغبة.

زيت زيتون بمقدار ربع كوب.

ملعقة واحدة من السكر.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

كيس خميرة خاص بالحلويات.

ملعقة واحدة حليب بودر ويمكن الاستغناء عن هذا المكون.

ماء دافئ لعجن المكونات. يتم تكوني عجينة من المكونات السابقة، وبعد ذلك تترك حتى تختمر العجينة. حشوة الفطائر بصلة واحدة مفرومة.

فلفل رومي أخضر وملون.

صدر دجاج.

توابل حسب الرغبة.

هريسة ويمكن استخدام صلصة حارة.

بقدونس وكزبرة. حشوة الفطائر في مقلاة نقوم بوضع البصل والفلفل الرومي مع القليل من الزيت ويترك على النار مع التقليب حتى يذبل البصل والفلفل، وبعد ذلك يوضع باقي المكونات ويترك الخليط على النار حتى ينضج. طريقة الفطائر يتم تكوين كرات من العجين ونفردها ونضعها في مقلاة.

يوضع على العجينة بعد فردها ووضعها في المقلاة خليط الحشو ويثني الطرف الأخر عليها.

بعد فردها ووضعها في المقلاة خليط الحشو ويثني الطرف الأخر عليها. تترك الفطائر على النار في المقلاة حتى النضج. طريقة الفطائر الوسوم

فطائر المقلاة الاقتصادية بدون فرن ولأتعب سهله وسريعه، أفضل فطائر تستطيع أعدادها بدون استخدام الفرن، ذات طعم لذيذ وحشوة رائعة متميزة، كل ما يجب علج تحضيره من أجلها هو مقلاة وحشوة ذات مذاق رائع للحصول على طعم للفطائر لذيذ. فطائر المقلاة الاقتصادية بدون فرن ولأتعب سهله وسريعه وخفيفه فطائر المقلاة الاقتصادية بدون فرن ولأتعب سهله وسريعه وخفيفه مكونات فطائر المقلاة الاقتصادية طحين بمقدار كوبين.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر بمقدار ملعقة كبيرة

خميرة فورية بمقدار ملعقة صغيرة.

بيضة واحدة.

واحدة. جبنه موتزاريلا بمقدار كوب واحد. حشوة الفطائر فلفل رومي بمقدار حبتين.

طماطم بمقدار 3 حبات.

بمقدار 3 حبات. بصل مفروم بمقدار حبة واحدة.

زيت بمقدار نصف كوب فقط.

ثوم مفروم بمقدار ربع ملعقة صغيرة. حشوة الفطائر خطوات التحضير يوضع كل من الطحين مع الملح والسكر والبيضة يضاف لهما الماء حتى يتم تكوين عجينة.

نقوم بلم العجينة وتترك حتى تختمر.

نقوم بتحضير حشوة العجينة ، في القليل من الزيت يوضع البصل وبعد ذلك الفلفل حتى يذوبان معًا.

، في القليل من الزيت يوضع البصل وبعد ذلك الفلفل حتى يذوبان معًا. يضاف للحشوة مكعبات الطماطم والزيتون.

نقوم بتقسيم العجينة ونقوم بعد ذلك بحشو العجينة بالحشوة المحضرة ويوضع القليل من الجبنة الموتزاريلا معه.

وبعد ذلك تدخل الأقراص الفرن، أو يتم وضعها في مقلاة مع وضع القليل من الزيت عليها. طريقة اخرى للفطائر الاقتصادية طريقة اخرى للفطائر الاقتصادية مكونات العجينة دقيق بمقدار 500 جرام.

ملح حسب الرغبة.

زيت زيتون بمقدار ربع كوب.

ملعقة واحدة من السكر.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

كيس خميرة خاص بالحلويات.

ملعقة واحدة حليب بودر ويمكن الاستغناء عن هذا المكون.

ماء دافئ لعجن المكونات. يتم تكوني عجينة من المكونات السابقة، وبعد ذلك تترك حتى تختمر العجينة. حشوة الفطائر بصلة واحدة مفرومة.

فلفل رومي أخضر وملون.

صدر دجاج.

توابل حسب الرغبة.

هريسة ويمكن استخدام صلصة حارة.

بقدونس وكزبرة. حشوة الفطائر في مقلاة نقوم بوضع البصل والفلفل الرومي مع القليل من الزيت ويترك على النار مع التقليب حتى يذبل البصل والفلفل، وبعد ذلك يوضع باقي المكونات ويترك الخليط على النار حتى ينضج. طريقة الفطائر يتم تكوين كرات من العجين ونفردها ونضعها في مقلاة.

يوضع على العجينة بعد فردها ووضعها في المقلاة خليط الحشو ويثني الطرف الأخر عليها.

بعد فردها ووضعها في المقلاة خليط الحشو ويثني الطرف الأخر عليها. تترك الفطائر على النار في المقلاة حتى النضج. طريقة الفطائر

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