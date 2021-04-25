نقدم لحضراتكم اليوم وجبة شهية لذيذه يحبها الكثيرون في البيوت العربية ، كبسة التونا الطريقة والمقادير وهي فكرة جديدة لإعداد الكبسة وتغيير الشكل الروتيني وإضفاء طعم ألذ ونوع من التغيير وتنوع في المكونات ، حيث تحتوي كبسة التونا علي لحو الأسماك من التونا مع الأرز البسمتي الداكن الصحي وخضراوات البصل والجزر و الفلفل الأحمر والأخضر مع بهارات الكبسة الشهيرة والملح والفلفل الأحمر والفلفل الأسود ، والطماطم وقليل من الثوم ومسحوق الباربيكا ، وكبسة التونا تعتبر مكون رئيسي للسفرة يمكن تقديمها مع أطباق جانبية من شوربة المشروم الكريمية الأصلية والتي شرحناها لكم سابقاً بمكوناتها.

كبسة التونا الطريقة والمقادير

كما قدمنا لحضراتكم سابقاً مقادير وطريقة إعداد البطاطس المحشية ، نقدم لكم مكونات كبسة التونا كالآتي :

2 حبة بصل مفرومة.

1.5 كوب كبير الأرز البسمتي منقوع ومصفي.

3 فص ثوم مهروسة.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

1 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة المطحونة.

1 ملعقة من البهارات المشكلة الحب.

3 حبات من الهيل.

3 عود قرفة عيدان.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب.

1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

3 حبات متوسطة من الطماطم مغسولة.

3 ملاعق من معجون الطماطم.

1 مكعب

1 مكعب مرق دجاج.

3 علبة تونا قطع كبيرة مصفاة.

1/4 ملعقة صغيرة من الزعفران المنقوع.

2 كوب من الماء السخن.

20 جرام من اللوز المحمص.

2 قرن من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة إعداد الكبسة

نقدم لحضراتكم طريقة كبسة التونا الطريقة والمقادير كالآتي :

نحمر البصل علي النار في مقلاه بها زيت.

نضيف البهارات الحبوب من فلفل اسود وهيل مع الثوم والقرفة العيدان للبصل ونقلبها جيداً.

نضع الفلفل الأخضر كاملاً مع نزع الرأس علي الخليط السابق.

نضيف للخليط معجون الطماطم ونستمر في التحريك ونضيف الماء حتي يتسبك المجموع.

نضع بعد ذلك البهارات المطحونة مع الملح ومرق الدجاج والماء الساخن ونقلب جيداً.

في النهاية نضيف التونا المصفاة من الزيت للخليط.

نقوم بسلق الأرز في نفس الوقت ونصفيه.

نضع مزيج التونا السابق مع الأرز في صينية مناسبة للكمية المعدة ونوزع الزعفران علي السطح.

نغلف الصينية بالفويل ونضعها في فرن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة.

بعد نضوج الكبسة نضعها في أطباق تقديم ونزينها باللوز المحمص.

تقدم الكبسة مع طبق من شوربة الطماطم المشوية كمقبلات طعام.