ميني سويسرول بالشوكولاتة والمربي في المنزل

ميني سويسرول بالشوكولاته والمربي من اشهي الحلويات السهلة والذيذه وسريعه التحضير في المنزل ويمكن أن تقدم في العديد من المناسبات والأعياد ويحبها الكثير من الأطفال والكبار ويمكن أن تقدم بأكثر من شكل وبجانب العديد من الوجبات الرئيسية أو المقبلات المختلفة أو الحلويات الشرقية مثل بسبوسة الاوريو أو الكنافة بالقشطه؛ وتختلف طريقه التحضير والحشو لكيك سويسرول فيمكن عمل سويسرول بالشوكولاته أو الفانيليا أو تشيز كيك أو المربي والفواكه كما يمكن تزينه بالمكسرات او السكر حسب الرغبه وتتميز كيك سويسرول بتوفر المكونات المطلوبة للتحضير داخل كل منزل ودون أي تكاليف عاليه .

طريقه تحضير ميني سويسرول بالشوكولاته والمربي

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