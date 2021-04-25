أسرار كرات البطاطس المقلية بطريقة جديدة ومحشية بالجبنة ومن ألذ الأكلات تعمليها لعائلتكم

كرات البطاطس المقلية بطريقة جديدة ومحشية بالجبنة، من منا لا يحب طعم البطاطس في مختلف أنواعها، قم بتجربة كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجنبة الموتزاريلا ذات الطعم اللذيذ وذلك من خلال الوصفات التي سوف نتعرف عليها في هذا المقال. كرات البطاطس المقلية بطريقة جديدة ومحشية بالجبنة ومن ألذ الأكلات كرات البطاطس المقلية بطريقة جديدة ومحشية بالجبنة ومن ألذ الأكلات طريقة كرات البطاطس المقرمشة تعتبر هذه الطريقة واحدة من أفضل الطرق والتي تجعل البطاطس ذات طعم رائع والتي يفضلها الكثير مكونات البطاطس المقرمشة 450 جرام من البطاطس وتقريبًا تعادل 3 حبات بطاطس.

ملعقتين كبيرتين من نشا مملوءتان.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق مملوئتان ، وفي حالة الحاجة يمكن استخدام أكثر من ملعقتين.

، وفي حالة الحاجة يمكن استخدام أكثر من ملعقتين. توابل: كزبرة يابسة، بصل بودر ، ثوم بودر ، فلفل أسود، بمقدار نصف ملعقة من كل تابل.

، ، فلفل أسود، بمقدار نصف ملعقة من كل تابل. استخدام الملح بحسب الرغبة.

لحشو كرات البطاطس المقرمشة يمكن استخدام جبنه موزاريلا، بمقدار 100 جرام. مكونات التغليفة بيضة يتم وضع القليل من الخل عليه ما يعادل ربع ملعقة صغيرة، يتم خفقها معًا.

كورن فلكس مطحون حتي يصبح ناعم الملمس، بمقدار 3 أكواب. طريقة تحضير البطاطس أولًا نقوم بسلق البطاطس، يفضل سلقها بدون أزاله القشرة، وبعد السلق يتم نزع القشرة الخارجية منها.

تهرس البطاطس حتى يصبح ملمسها ناعم.

يتم أضافه التوابل والملح بحسب الرغبة، ويضاف أيضًا الدقيق والنشا، أذا كان القوام مازال يصعب تشكيله لكرات يتم إضافة الدقيق حتى يسهل تشكيله.

حتى يسهل تشكيله. بعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد، وبعد فترة يتم تشكيل الخليط لكرات ويفضل قبل تشكيله مسح اليد بالزيت.

في حالة الرغبة يمكن إضافة جبنه موتزاريلا ويمكن عدم استخدامها.

توضع بعد ذلك الكرات في البيض المخفوق وبعدها توضع في الكورن فلكس الناعم.

تترك قليلًا في صينية وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك الكرام أكثر.

نحمي الزيت على النار ونضع كرات البطاطس به حتي تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

توضع بعد ذلك الكرات على الورق الخاص لامتصاص الزيت، ويفضل تقديمها ساخنة مع الصلصة المفضلة. مكوناتمكونات التغليفةطريقة تحضير البطاطس الوسوم

كرات البطاطس المقلية بطريقة جديدة ومحشية بالجبنة، من منا لا يحب طعم البطاطس في مختلف أنواعها، قم بتجربة كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجنبة الموتزاريلا ذات الطعم اللذيذ وذلك من خلال الوصفات التي سوف نتعرف عليها في هذا المقال. كرات البطاطس المقلية بطريقة جديدة ومحشية بالجبنة ومن ألذ الأكلات كرات البطاطس المقلية بطريقة جديدة ومحشية بالجبنة ومن ألذ الأكلات طريقة كرات البطاطس المقرمشة تعتبر هذه الطريقة واحدة من أفضل الطرق والتي تجعل البطاطس ذات طعم رائع والتي يفضلها الكثير مكونات البطاطس المقرمشة 450 جرام من البطاطس وتقريبًا تعادل 3 حبات بطاطس.

ملعقتين كبيرتين من نشا مملوءتان.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق مملوئتان ، وفي حالة الحاجة يمكن استخدام أكثر من ملعقتين.

، وفي حالة الحاجة يمكن استخدام أكثر من ملعقتين. توابل: كزبرة يابسة، بصل بودر ، ثوم بودر ، فلفل أسود، بمقدار نصف ملعقة من كل تابل.

، ، فلفل أسود، بمقدار نصف ملعقة من كل تابل. استخدام الملح بحسب الرغبة.

لحشو كرات البطاطس المقرمشة يمكن استخدام جبنه موزاريلا، بمقدار 100 جرام. مكونات التغليفة بيضة يتم وضع القليل من الخل عليه ما يعادل ربع ملعقة صغيرة، يتم خفقها معًا.

كورن فلكس مطحون حتي يصبح ناعم الملمس، بمقدار 3 أكواب. طريقة تحضير البطاطس أولًا نقوم بسلق البطاطس، يفضل سلقها بدون أزاله القشرة، وبعد السلق يتم نزع القشرة الخارجية منها.

تهرس البطاطس حتى يصبح ملمسها ناعم.

يتم أضافه التوابل والملح بحسب الرغبة، ويضاف أيضًا الدقيق والنشا، أذا كان القوام مازال يصعب تشكيله لكرات يتم إضافة الدقيق حتى يسهل تشكيله.

حتى يسهل تشكيله. بعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد، وبعد فترة يتم تشكيل الخليط لكرات ويفضل قبل تشكيله مسح اليد بالزيت.

في حالة الرغبة يمكن إضافة جبنه موتزاريلا ويمكن عدم استخدامها.

توضع بعد ذلك الكرات في البيض المخفوق وبعدها توضع في الكورن فلكس الناعم.

تترك قليلًا في صينية وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك الكرام أكثر.

نحمي الزيت على النار ونضع كرات البطاطس به حتي تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

توضع بعد ذلك الكرات على الورق الخاص لامتصاص الزيت، ويفضل تقديمها ساخنة مع الصلصة المفضلة. مكوناتمكونات التغليفةطريقة تحضير البطاطس

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