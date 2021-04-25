عجينه القطايف التركية الاصلية المقرمشة طعمها خطير بتكات واسرار محلات الحلواني

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عجينه القطايف التركية الاصلية المقرمشة السريعه منذ حلول شهر رمضان الكريم والاقبال متزايد عبر محركات بحث جوجل عن طرق عمل أطباق متنوعة من الحلويات ومن بينها عجينه القطايف السريعه بالمنزل، حيث أن ربات البيوت تسعى بأن تحضر لأبنائها أطباق متنوعة وحشوات متنوعة، ويتم الاحتفاظ بها في الفريزر ويتم القيام بها المنزل، لكن يكون من السهل على أي سيدة وحتى ولو كانت خبرة ومتمكنة في الطهي تتمكن من عمل عجينة القطايف السريعة بالمنزل، وهذا ما نستعرضه لكم اليوم.عجينه القطايف التركية الاصلية المقرمشة
نظراً لأن القطايف من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي نحرص على تناولها خلال شهر رمضان الكريم وبالتالي تبحث السيدات عن عجينه القطايف السريعه تعرفي عليها اليوم:المكونات:
- 3 كوب من الدقيق.
- ملعقتين من السكر.
- كوبان ونصف من الماء.
- ملعقة خميرة.
- ملعقة من البكينج بودر.
- القليل من الملح.
- في إناء عميق نقوم بخلط كلاً من الدقيق بعد القيام بنخله بشكل جيد للتأكد من التخلص التكتلات.
- يضاف له السكر والبيكنج بودر والخميرة وأيضاً الملح وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس.
- من ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى تتجانس المكونات معاً ونحصل على القوام المرغوب به.
- تترك العجينة جانباً بمكان دافئ ومظلم حتى أن تتخمر ويتضاعف حجمها.
- من ثم نقوم بإحضار مقلاة من النوع الغير لاصق وتسخن بشكل جيد.
- ونقوم بسكب مغرفة ممتلئة من الخليط وتترك حتى تحمر من أسفل، ومن الممكن استخدام زجاجة ونقوم بعمل ثقب بالغطاء وتسكب بالمقلاة.
- بعد أن تظهر فقاعات على سطح العجين ترفع من على النار وتوضع على فوطة وتغطي حتى تكون طرية.
- نستمر على القيام بذلك حتى الانتهاء من الكمية المتوفرة لديك، من ثم نقوم بحشو القطايف كما ترغبين بالحشوات المتنوعة والمفضلة لديك.
- ويتم قليها بزيت عزير أو نحتفظ بها في الفريزر لحين الاستخدام.
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عجينه القطايف التركية الاصلية المقرمشة السريعه منذ حلول شهر رمضان الكريم والاقبال متزايد عبر محركات بحث جوجل عن طرق عمل أطباق متنوعة من الحلويات ومن بينها عجينه القطايف السريعه بالمنزل، حيث أن ربات البيوت تسعى بأن تحضر لأبنائها أطباق متنوعة وحشوات متنوعة، ويتم الاحتفاظ بها في الفريزر ويتم القيام بها المنزل، لكن يكون من السهل على أي سيدة وحتى ولو كانت خبرة ومتمكنة في الطهي تتمكن من عمل عجينة القطايف السريعة بالمنزل، وهذا ما نستعرضه لكم اليوم.عجينه القطايف التركية الاصلية المقرمشة
نظراً لأن القطايف من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي نحرص على تناولها خلال شهر رمضان الكريم وبالتالي تبحث السيدات عن عجينه القطايف السريعه تعرفي عليها اليوم:المكونات:
- 3 كوب من الدقيق.
- ملعقتين من السكر.
- كوبان ونصف من الماء.
- ملعقة خميرة.
- ملعقة من البكينج بودر.
- القليل من الملح.
- في إناء عميق نقوم بخلط كلاً من الدقيق بعد القيام بنخله بشكل جيد للتأكد من التخلص التكتلات.
- يضاف له السكر والبيكنج بودر والخميرة وأيضاً الملح وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس.
- من ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى تتجانس المكونات معاً ونحصل على القوام المرغوب به.
- تترك العجينة جانباً بمكان دافئ ومظلم حتى أن تتخمر ويتضاعف حجمها.
- من ثم نقوم بإحضار مقلاة من النوع الغير لاصق وتسخن بشكل جيد.
- ونقوم بسكب مغرفة ممتلئة من الخليط وتترك حتى تحمر من أسفل، ومن الممكن استخدام زجاجة ونقوم بعمل ثقب بالغطاء وتسكب بالمقلاة.
- بعد أن تظهر فقاعات على سطح العجين ترفع من على النار وتوضع على فوطة وتغطي حتى تكون طرية.
- نستمر على القيام بذلك حتى الانتهاء من الكمية المتوفرة لديك، من ثم نقوم بحشو القطايف كما ترغبين بالحشوات المتنوعة والمفضلة لديك.
- ويتم قليها بزيت عزير أو نحتفظ بها في الفريزر لحين الاستخدام.
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