عجينه القطايف التركية الاصلية المقرمشة طعمها خطير بتكات واسرار محلات الحلواني

عجينه القطايف التركية الاصلية المقرمشة السريعه منذ حلول شهر رمضان الكريم والاقبال متزايد عبر محركات بحث جوجل عن طرق عمل أطباق متنوعة من الحلويات ومن بينها عجينه القطايف السريعه بالمنزل، حيث أن ربات البيوت تسعى بأن تحضر لأبنائها أطباق متنوعة وحشوات متنوعة، ويتم الاحتفاظ بها في الفريزر ويتم القيام بها المنزل، لكن يكون من السهل على أي سيدة وحتى ولو كانت خبرة ومتمكنة في الطهي تتمكن من عمل عجينة القطايف السريعة بالمنزل، وهذا ما نستعرضه لكم اليوم.

نظراً لأن القطايف من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي نحرص على تناولها خلال شهر رمضان الكريم وبالتالي تبحث السيدات عن عجينه القطايف السريعه تعرفي عليها اليوم:

3 كوب من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقة خميرة.

ملعقة من البكينج بودر.

القليل من الملح.