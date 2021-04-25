سينابون ، طريقة عمل سينابون لذيذ مثل المطاعم بمقادير سهلة ومتوفرة

سينابون ، الكثير من السيدات يسعون إلى طريقة كيكة سينابون نظرا لطعمها المميز و الذي من الممكن أن يكون دسم قليلا و لكنه في النهاية له طعم شهي و رائع و في تلك المقالة سوف نعطيكِ -عزيزتي القارئة- طريقة فعالة لعمل سينابون مثل المطاعم و يمكنك المقارنة في الطعم كما عودنا قرائنا في طريقة السمبوسه و القطايف و الكنافة سابقا.

طريقة سينابون منزلي

في تلك الطريقة لكي نحظى ب سينابون شهي و هش سنستخدم تقنية آسيوية و هي معجون الدقيق وهو خلط الدقيق بالمياه فسيعطي طعم مختلف للعجين و يصبح هش و يستمر على ذلك أكثر من يوم تابعونا

مقادير حلوى سينابون :-

ملحوظة المقادير تكفي لعمل 12 سينابون رول

معجون المياه والدقيق والذي يسمى بالآسيوي (tangzhong) ، وهو عبارة عن نصف كوب من الماء (120 مل) مخلوط بثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق (25 جرام)

نصف كوب من ال butter milk (اللبن الخائر)

2 بيضة

ربع كوب من السكر (50 جرام)

ثلث كوب (75 جرام) من الزبد

اربع اكواب و ربع (550 جرام) من الدقيق المتعدد الاستعمالات

خليط الخميرة : ربع كوب (60 مل) ماء دافئ لكي نذيب الخميرة

: ربع كوب (60 مل) ماء دافئ لكي نذيب الخميرة ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة كبيرة (9 جرام) من الخميرة الجافة

حشوة حلويات سينابون : 6 ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة

6 ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة كوب من السكر البني

ملعقة كبيرة و نصف من القرفة

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام

ملعقة كبيرة و نصف من نشا الذرة

في البداية نقوم بتسخين معجون الدقيق على نار هادئة حتى يكون القوام مثل المهلبية (يمكنك تسخينها في المايكرويف من 30-40 ثانية) ونتركه حتى يبرد نأتي بربع كوب المياه الدافئة و نضع عليها ملعقة صغيرة من السكر في طبق عميق و تقلبيهم حتى يذوب السكر ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الخميرة ، نتركهم حتى تقوم الخميرة بعمل رغاوي على سطح الطبق نأتي بالدقيق و نضع عليه رشه صغيرة من الملح ، نعجنهم يدويا أو باستخدام العجانة ونضيف عليه الخميرة التي حضرناها و نصف كوب من الباتر ميلك نضيف على الخليط السكر و الزبد نضع البيضتان على الخليط و نخلط العجين كله ونضع معجون الدقيق والمياه عليهم نخرج العجينة وتكون متماسكة و نلفها على شكل الكرة ، نضعها في قدر مرشوش بالزيت حتى تختمر ونغطيها ، ونعطيها ساعة وإذا كانت درجة لحرارة منخفضة نعطيها ساعتين حتى يتضاعف حجمها أثناء ما يختمر العجين سنقوم بعمل حشوة حلويات سينابون وهي عبارة عن السكر البني و نضيف عليه القرفة والكاكاو (الكاكاو اختياري) ، ونضيف عليهم النشا ثم نخلطهم جيدا ونتركهم بعدما تختمر العجينة نضعها على سطح مرشوش جيدا دقيق ، و نشكل العجين بالنشابة إلى مربع تقريبا 45 سم إلى 45 سم أو 48 نضع عليها زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة وندهنها ونرش عليهم خليط السكر والقرفة والكاكاو إلى أن يغطي العجين و نفرده بالنسابة لكي تتماسك مع العجين نبدأ في لف العجين رول و لا نستعجل في اللف حتى نحصل على شكل سينابون نأتي بخيط (يفضل أن يكون خيط أسنان) ، ونقسمهم بالمسطرة لكي يكونوا في حجم مناسب ونقطعها بالخيط و نحرص على أن تكون يدنا رقيقة لنراعي هشاشة العجينة نغطيها حتى تكبر مرة أخرى ندخلها على الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية من 20-25 دقيقة وتعطينا شكل سينابون المعروف

يمكن التعديل في المقادير على حسب الذوق

يمكن إضافة دقيق للعجينة لتصل للقوام الصحيح

نتأكد أن تكون المكونات كلها دافئة أو في درجة حرارة الغرفة حتى لا تفسد الخميرة

طريقة الباتر ميلك : الباتر ميلك هو قوامه يكون أثخن من الحليب وطعمه حامضي قليلا ، نأتي بحليب كامل الدسم و نضيف عليه عصرة ليمون أو القليل من الخل الأبيض ونتركه قليلا سيصبح خائر

طريقة عمل سينابون مميزملحوظات هامة لوصفة ناجحة

و في النهاية تمنى أن تكون وصفة سينابون نالت إعجابك سيدتي و بالهناء و الشفاء