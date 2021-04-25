3 طرق مختلفة لعمل الكبدة مثل عربيات ومحلات الكبدة المشهورة بطريقة سهلة وبسيطة

تعرفي علي طرق مختلفة لعمل الكبدة في المنزل بمكونات بسيطة، هناك أنواع كثيرة من الكبدة يمكننا طهيها مثل الكبدة البقري وكبدة الدجاج والخروف وغيرهم كما أن هناك طرق كثيرة لعمل الكبدة، تتميز الكبدة بأنها تحتوي علي الكثير من الفوائد الغذائية التي يحتجها جسم الأنسان من بروتينات وفيتامينات. طرق مختلفة لعمل الكبدة طرق مختلفة لعمل الكبدة سوف نتعلم معنا طريقة عمل الكبدة مثل محلات وعربيات الكبدة بطرق بسيطة وسهلة سوف يحبها الجميع. كبدة الدجاج بالبصل المكونات نصف كيلو من كبدة الدجاج

كوب من الفلفل الرومي شرائح

كوب من البصل شرائح

كوب من الجزر المبشور

كوب من الخل الأبيض

ربع كوب مم عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من بشر الليمون

نصف ملعقة كبيرة من الملح والفلفل

عودين من الزعتر الطازج طريقة التحضير احضري وعاء به مياه وبيه كوب الخل ثم قومي بسلق الكبدة واتركيها حتي تنضج.

احضري طاسة وضعي فيها كل من البصل والجزر والفلفل الأخضر وشوحيهم في الزيت.

قومي بإنزال البهارات والكبدة علي تشويحة البصل وقلبيهم جيدا ثم قومي بتقديمها. كمونية الكبدة كمونية الكبدة المقادير نصف كيلو من الكبدة المقطعة

ثلاثة أكواب من صلصة الطماطم

اربع فصوص من الثوم المفروم

ثلاثة ملاعق من الزيت

بصلة صغيرة مبشورة

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة الإعداد إحضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم قومي بوضع الثوم والبصل وقلبيهم حتي يذبلا ويصبح لونهم ذهبي.

قومي بعد ذلك بوضع صلصلة الطماطم والملح والفلفل والكمون اليهم وقلبيهم مع بعضهم وغطيها واتركي الصلصلة تتسبك.

قومي بوضع الخل والكبدة بعد تسبيك الصلصلة وقلبيها ثم غطي الإناء واتركيه لمدة ربع ساعة حتي تنضج الكبدة.

قومي بتقديم الكبدة في طبق التقديم مع عمل الأرز الأبيض وسلطة الطحينة والمخلل. الكبدة الإسكندراني الكبدة الإسكندراني المقادير نصف كيلو من الكبدة البقري

ربع كوب من الزيت

ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر

خمس فصوص من الثوم المفروم

ملعقتين كبيرتين من الخل

ربع ملعقة من الملح

ربع ملعقة من الكمون

ربع ملعقة من الفلفل الأسود طريقة التحضير قومي بإحضار طاسة وضعي فيه الزيت ثم الثوم وقومي بتشويح الثوم.

قومي بتقطيع الفلفل الحامي وضعيه علي الثوم وشوحيهم مع بعضهم حتي يذبلون.

قومي بإضافة الكبدة اليهم مع وضع الكمون والفلفل الأسود الخل وقلبيهم مع بعض ثم قلبيه لمدة 10 دقائق حتي تنضج الكبدة.

قومي بوضع الملح بعد ذلك علي الكبدة ثم قومي بتقديمها مع سلطة الطحينة والمخلل. الوسوم

تعرفي علي طرق مختلفة لعمل الكبدة في المنزل بمكونات بسيطة، هناك أنواع كثيرة من الكبدة يمكننا طهيها مثل الكبدة البقري وكبدة الدجاج والخروف وغيرهم كما أن هناك طرق كثيرة لعمل الكبدة، تتميز الكبدة بأنها تحتوي علي الكثير من الفوائد الغذائية التي يحتجها جسم الأنسان من بروتينات وفيتامينات. طرق مختلفة لعمل الكبدة طرق مختلفة لعمل الكبدة سوف نتعلم معنا طريقة عمل الكبدة مثل محلات وعربيات الكبدة بطرق بسيطة وسهلة سوف يحبها الجميع. كبدة الدجاج بالبصل المكونات نصف كيلو من كبدة الدجاج

كوب من الفلفل الرومي شرائح

كوب من البصل شرائح

كوب من الجزر المبشور

كوب من الخل الأبيض

ربع كوب مم عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من بشر الليمون

نصف ملعقة كبيرة من الملح والفلفل

عودين من الزعتر الطازج طريقة التحضير احضري وعاء به مياه وبيه كوب الخل ثم قومي بسلق الكبدة واتركيها حتي تنضج.

احضري طاسة وضعي فيها كل من البصل والجزر والفلفل الأخضر وشوحيهم في الزيت.

قومي بإنزال البهارات والكبدة علي تشويحة البصل وقلبيهم جيدا ثم قومي بتقديمها. كمونية الكبدة كمونية الكبدة المقادير نصف كيلو من الكبدة المقطعة

ثلاثة أكواب من صلصة الطماطم

اربع فصوص من الثوم المفروم

ثلاثة ملاعق من الزيت

بصلة صغيرة مبشورة

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة الإعداد إحضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم قومي بوضع الثوم والبصل وقلبيهم حتي يذبلا ويصبح لونهم ذهبي.

قومي بعد ذلك بوضع صلصلة الطماطم والملح والفلفل والكمون اليهم وقلبيهم مع بعضهم وغطيها واتركي الصلصلة تتسبك.

قومي بوضع الخل والكبدة بعد تسبيك الصلصلة وقلبيها ثم غطي الإناء واتركيه لمدة ربع ساعة حتي تنضج الكبدة.

قومي بتقديم الكبدة في طبق التقديم مع عمل الأرز الأبيض وسلطة الطحينة والمخلل. الكبدة الإسكندراني الكبدة الإسكندراني المقادير نصف كيلو من الكبدة البقري

ربع كوب من الزيت

ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر

خمس فصوص من الثوم المفروم

ملعقتين كبيرتين من الخل

ربع ملعقة من الملح

ربع ملعقة من الكمون

ربع ملعقة من الفلفل الأسود طريقة التحضير قومي بإحضار طاسة وضعي فيه الزيت ثم الثوم وقومي بتشويح الثوم.

قومي بتقطيع الفلفل الحامي وضعيه علي الثوم وشوحيهم مع بعضهم حتي يذبلون.

قومي بإضافة الكبدة اليهم مع وضع الكمون والفلفل الأسود الخل وقلبيهم مع بعض ثم قلبيه لمدة 10 دقائق حتي تنضج الكبدة.

قومي بوضع الملح بعد ذلك علي الكبدة ثم قومي بتقديمها مع سلطة الطحينة والمخلل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 طرق مختلفة لعمل الكبدة مثل عربيات ومحلات الكبدة المشهورة بطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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