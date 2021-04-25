إعداد المفطح السعودي بشكل مميز على الإفطار للحصول على طعم رائع

نعرض لكم طريقة إعداد المفطح السعودي والذي يعد من أشهر الأكلات شهرة وانتشارًا في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب طعمها الذي لا يمكن أن يقارن مع أي أكلة أو وجبة أخرى، وتلك الوجبة منتشرة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية وتكاد لا تخلو السفرة الرمضانية من المفطح السعودي، حيث يبحث الجميع في شهر رمضان الكريم عن أشهى وأفضل الأكلات التي يمكن إعدادها على الإفطار وإليكم طريقة التحضير. طريقة إعداد المفطح السعودي المكونات: ٢ كيلو من لحم الضاني الغير مقطع.

عدد ٥ فصوص من الثوم.

بصلتان كبيرتان مقطع أرباع.

عدد ٢ حبة فلفل اخصر.

عود واحد من القرفة.

نصف ملعقة من الحبهان.

ربع ملعقة من الكزبرة المطحونة.

بهارات.

ملعقة من القرنفل المصحونة.

ملح.

اربع كوب أرز بسمتي.

٤ كوب ماء.

٤ ملاعق من دهن الخروف.

ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الزعفران. طريقة تحضير اللحمة على نار متوسطة، سعر كمية كبيرة من الماء، وعندما تغلي ضعي فيها الفلفل الأخضر والبصل والثوم وورقة الغار والقرفة والحبهان واللحمة، ثم أضيفي الثوم البودرة والبهارات المشكلة.

بعد إضافة الملح قلبي الماء جيدًا وغطيه حتى يستوي اللحم تمامًا.

بعد ذلك أخرجي اللحمة من المرقة وضعيه في صينية مدهونة بالسمنة.

ضعيها في فرن ساخن في درجة حرارة ٣٠٠، وانتظري حتى يأخذ اللحمة اللون الأحمر.

بعد ذلك أحضري قطعة من الفحم، وسخنيها ومن ثم ضعيها في الزيت.

بعد ذلك ضعيها في الصينية وسريعة عليها بورق قصدير. طريقة تحضير الأرز في وعاء على نار متوسطة سعر السمنة والدهم وضعي معهم البصل والقليل من الملح، وقلبي البصل بين الحين والآخر حتى تذبل تمامًا.

ضيفي كلا من الحبهان والقرفة والفلفل الأسود، قلبي جيدًا.

ثم ضيفي كلا من الأرز ومرقة اللحم وغطي الوعاء واتركيه حتى يستوي تمامًا.

بعد ذلك صفي الزعفران من الماء ووزعي ماء الزعفران على الأرز حتى يأخذ اللون الأصفر الجميل.

كرسى نفس خطوة الفحم مع الأرز مع التأكد من تغطية الوعاء جيدًت بورق القصدير.

بعد ذلك سعر الأرز في طبق كبير وضعي اللحمة فوقه وقدميه لأسرتك بألف هنا. الوسوم

نعرض لكم طريقة إعداد المفطح السعودي والذي يعد من أشهر الأكلات شهرة وانتشارًا في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب طعمها الذي لا يمكن أن يقارن مع أي أكلة أو وجبة أخرى، وتلك الوجبة منتشرة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية وتكاد لا تخلو السفرة الرمضانية من المفطح السعودي، حيث يبحث الجميع في شهر رمضان الكريم عن أشهى وأفضل الأكلات التي يمكن إعدادها على الإفطار وإليكم طريقة التحضير. طريقة إعداد المفطح السعودي المكونات: ٢ كيلو من لحم الضاني الغير مقطع.

عدد ٥ فصوص من الثوم.

بصلتان كبيرتان مقطع أرباع.

عدد ٢ حبة فلفل اخصر.

عود واحد من القرفة.

نصف ملعقة من الحبهان.

ربع ملعقة من الكزبرة المطحونة.

بهارات.

ملعقة من القرنفل المصحونة.

ملح.

اربع كوب أرز بسمتي.

٤ كوب ماء.

٤ ملاعق من دهن الخروف.

ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الزعفران. طريقة تحضير اللحمة على نار متوسطة، سعر كمية كبيرة من الماء، وعندما تغلي ضعي فيها الفلفل الأخضر والبصل والثوم وورقة الغار والقرفة والحبهان واللحمة، ثم أضيفي الثوم البودرة والبهارات المشكلة.

بعد إضافة الملح قلبي الماء جيدًا وغطيه حتى يستوي اللحم تمامًا.

بعد ذلك أخرجي اللحمة من المرقة وضعيه في صينية مدهونة بالسمنة.

ضعيها في فرن ساخن في درجة حرارة ٣٠٠، وانتظري حتى يأخذ اللحمة اللون الأحمر.

بعد ذلك أحضري قطعة من الفحم، وسخنيها ومن ثم ضعيها في الزيت.

بعد ذلك ضعيها في الصينية وسريعة عليها بورق قصدير. طريقة تحضير الأرز في وعاء على نار متوسطة سعر السمنة والدهم وضعي معهم البصل والقليل من الملح، وقلبي البصل بين الحين والآخر حتى تذبل تمامًا.

ضيفي كلا من الحبهان والقرفة والفلفل الأسود، قلبي جيدًا.

ثم ضيفي كلا من الأرز ومرقة اللحم وغطي الوعاء واتركيه حتى يستوي تمامًا.

بعد ذلك صفي الزعفران من الماء ووزعي ماء الزعفران على الأرز حتى يأخذ اللون الأصفر الجميل.

كرسى نفس خطوة الفحم مع الأرز مع التأكد من تغطية الوعاء جيدًت بورق القصدير.

بعد ذلك سعر الأرز في طبق كبير وضعي اللحمة فوقه وقدميه لأسرتك بألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعداد المفطح السعودي بشكل مميز على الإفطار للحصول على طعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.