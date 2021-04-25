طريقة عمل الناجتس في البيت

تدخل الفراخ في تكوين وصفات متعددة ومختلفة كل منها له المذاق الخاص به، وفي المقال نقدم طريقة عمل الناجتس وهي عبارة عن أصابع من كفتة الفراخ المقرمشة التي يعشقها الجميع بلا استثناء، وفيما يلي المقادير وخطوات التحضير، وبالهنا مقدمًا.

طريقة عمل الناجتس الكرسبي في البيت

كفتة الفراخ من الوجبات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، كما يمكن تقديمها ساخنة إلى جانب الكاتشي والبطاطس المقلية والمايونيز، وفيما يلي المكونات بالتفاصيل:

كيلو جرام من شرائح الدجاج البانيه.

نصف ملعقة من البصل البودرة.

نصف ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة من البابريكا المطحونة.

حبة واحدة من البصل مقطعة حلقات.

عصير ليمونة ونصف.

ملح طعام حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث أكواب من اللبن السائل.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق من نشا الذرة.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة كركم.

كوب من الكورن فليكس المطحون.

ملعقة من الخل.

تقطيع البانيه إلى مكعبات متوسطة الحجم، وتتبيلها باستخدام الملح، الفلفل الأسود، البصل، والليمون، وتترك في الخلطة لمدة لا تقل عن 6 ساعات ويفضل ليلة كاملة في الثلاجة. نزع البصل من التتبيلة، ثم وضع المكونات في الكبة الكهربائية، وإضافة البصل البودرة. فرد الخليط على كيس نايلون وتقسيمه إلى مربعات بالسكينة، يحفظ في الفريزر لمدة يوم كامل حتى يتماسك تمامًا. في وعاء عميق، يتم خلط المكونات التالية (الحليب السائل، البابريكا، الملح، الفلفل الأسود، النشا، الدقيق، الكركم، البيكنج بودر، الثوم البودرة). وضع قطع الدجاج في اللبن لمدة 30 دقيقة، ثم في وعاء به ماء مثلج، ثم غمسها في الدقيق ثم الماء المثلج مرة أخرى. وأخيرًا يتم غمس قطع الفراخ في الكورن فليكس المطحون وتسويته في الفرن أو قليه في زيت غزير حسب الرغبة. يقدم ساخن مع الكاتشب والبطاطس، وبالهنا.

مقادير الوصفةخطوات الإعداد