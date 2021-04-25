طريقة عمل الكنافة الشهية بأبسط المقادير وتقديمها بأجمل الطرق تعتبر من الوجبات التي لا تخلو سفرة رمضانية منها فهي من الوصفات الجميلة التي ينتظر البعض قدوم الشهر لأجلها، وتعتبر طريقة عمل الكنافة بأبسط المقادير وتقديمها بأجمل الطرق أمر تبحث عنه الكثير من ربات المنازل، وذلك من أجل إسعاد أفراد أسرتهم، كما أن الكنافة من الحلويات ذات التراث القديم والأصول التي ترجع إلى أجدادنا العرب، فهي أكلة شعبية ذاع صيتها وأنتشرت بين العرب.

كنافة بالقشطه

المقادير:

1/2 كيلو من الكنافه الشهية

كوب سمن ذائب

للقشطه:

2 كوب حليب

3ملاعق كبيره نشا

كوب قشطه

للشربات:

1/2 1 كوب سكر

3/4 كوب ماء

عصير ليمونه

فانيليا

طريقة العمل

تحضير الشربات:

نخلط مكونات القطر كلها في اناء ماعدا الليمون و الفانيليا

نضع الاناء علي النار الهادئه و نتركه حوالي 10 دقائق

ثم نضيف الليمون و نتركه يغلي قليلا ثم نضيف الفانيليا و نبعد القدر عن النار

و نتركه ليبرد تماما

تحضير القشطه:

نذوب النشا في الحليب علي البارد

ثم نرفعهم في اناء علي النار حتي يزداد سمك الخليط

نبعد القدر عن النار و نضيف القشطه و نقلب جيدا

حتي يتجانس الخليط تماما

و تصبح القشطه جاهزه

تحضير الكنافه:

– تفتت الكنافه و تفرك جيدا بالسمن السايح

– ندهن صينيه بالسمن

– نضع نصف مقدار الكنافه

– نضغط علي الكنافه الموجوده في الصينيه جيدا جدا باستخدام صينيه اخري اصغر منها

– نرش مقدار من السمن السايح

– نغطي الكنافه بطبقه القشطه (مع الابتعاد عن الاطراف)

– نضيف النصف الآخر من الكنافه المفروكه بالسمن و نضغط عليها مرة اخري

– نرش مقدار جيد من السمن الذائب

طريقه الخبز:

ضعيها في الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة وراقبيها حتى تنضج جيدا، وحين نضجها أضيفي لها الشربات

و لابد من تتركها تبرد قبل التقطيع واستمتعي بأفضل مذاق.

ترافيل الكنافه الشهية بالفراوله

يعتبر ترافيل الكنافة بالفراولة واحد من طريقة عمل الكنافة الشهية بأبسط المقادير وتقديمها بأجمل الطرق.

المقادير:

½ ك كنافة.

¼ ك فراولة طازجة، مغسولة ومقطعة إلى النصف.

50 جرام زبدة لينة.

كريمة مخفوقة.

1 باكيت جيلى بنكهة الفراولة.

فستق حلبى للزينة.

شراب القطر.

الطريقة:

اطهى الجيلى بالطريقة المرفقة على العلبة، وصبيه فى إناء كبير وضيفى ½ كمية الفراولة إليه، ثم ادخليه الثلاجة لييرد ويتماسك.

فكّى الكنافة من بعضها، سخنى الزبدة على النار وفور ذوابانها صبيها على الكنافة بالتساوى وقلبيها جيداً باستخدام يديكِ حتى تتشرب الكنافة من الزبدة جيداً.

قسمى الكنافة على ثلاثة أقسام حمرى الكنافة فى مقلاة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون، ثم انقليها فى طبق وصبى عليها شراب القطر كررى العملية مع الأقسام الثلاثة.

فى إناء تقديم الترايفل ضعى قطعة كنافة فى القاع، ثم طبقة كريمة مخفوقة، ثم صبى نصف كمية الجيلى وغطيهم بطبقة كنافة، كررى العملية مرة أخرى وفوق الطبقة الأخيرة من الكنافة زينيها بالكريمة المخفوقة والفراولة الطازجة المتبقية على الوجه، ادخليها الثلاجة وقدميها باردة.

يمكنك تبديل الكريمة المخفوقة بآيس كريم الفانيليا حسب رغبتك.

كب كيك الكنافه الشهية

المقادير:

½ كيلو كنافة

½ كوب سمن

¼ كوب سكر بودرة

مكسرات أو جبنة

الشربات :

2 كوب سكر

1 كوب ماء

قطرات من الليمون

الطريقة:

نفرك الكنافة جيدا مع نصف مقدار السمن و ¼ كوب السكر حتى تتشبع الكنافه بالسمن جيدا

نضع سمن بقاع قوالب الكب كيك ثم نضع مقدار من عجينة الكنافة و نضغط عليها جيدا

نضع المكسرات أو الجبن و نغطي بمقدار من الكنافة نضع الكنافة بالرف الوسط على درجة حرارة 220 لمدة 10 دقائق تقريبا أو حتى تحمر من الجوانب، ثم نضع القوالب تحت الشوايه حتى تحمر تسقى الكنافة و هي ساخنه بالشربات البارد و تزين بالفستق.

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