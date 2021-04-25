طريقة عمل روج الشفايف الوردي بكل سهولة وبساطة في المنزل

روج الشفايف الوردي ، يعتبر من مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنها أي فتاة أو سيدة وتبحث الفتيات على طريقة تحضيرها في المنزل دون اللجوء إلى محلات التجميل لشرائها بأسعار غالية الثمن، وهو يتكون من بعض الزيوت المرطبة التي تحافظ على عدم تشقق الشفايف والصبغات الطبيعية المناسبة لدرجة التي تحبيها، وهو مهم في حياة كل فتاة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل روج الشفايف الوردي بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل روج الشفايف الوردي

يتكون روج الشفايف الوردي من بعد المكونات وهي كالتالي:-

٢ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

٥ قطرات من زيت الخزامى أو زيت الورد.

صبغة طبيعية.

القليل من الماء (حسب الرغبة).

طريقة الإعداد

سوف نتعرف على طريقة إعداد روج الشفايف خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به زيت الزيتون وجوز الهند وشمع العسل وزيت الخزامى أو زيت الورد ونقلب المكونات جيداً. تحضير إناء آخر ونضع به الماء ونضعه على نار هادئة حتى تغلي الماء. نقوم بوضع طبق الزيوت في حمام الماء المغلي وتقليل للاستمرار حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم برفع طبق الزيوت من حمام الماء، ونضيف إليه صبغة طبيعية ونقلب المكونات ونتركها جانباً حتى تبرد تماماًثم تصبح جاهزة للاستخدام.

هناك بعض الصبغات الطبيعية

هناك بعض الصبغات الطبيعية التي يجب استخدامها وهي كالتالي:-

مزيج بذور الشمندر مع مسحوق الكركم يعطي اللون البرتقالي.

جذور الشمندر تعطي اللون الوردي.

مزيج مسحوق الكركم مع مسحوق الكاكاو يعطي اللون الطوبي.

مسحوق الكاكاو يعطي اللون البني.

مسحوق القرفة يعطي اللون النحاسي.

مكونات وصفة الرمان

سوف نتعرف على مكونات وصفة الرمان التي تجعل الشفايف وردي وتعالج تشققها وهي كالآتي:-

ملعقة من كريم الحليب البارد.

ملعقة صغيرة من بذور الرمان.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات لعمل وصفة الرمان التي تجعل الشفايف وتعالج تشققها وهي كالتالي:-