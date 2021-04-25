طريقة عمل ماسك القرفة الطبيعي لتقشير الوجه وتفتيحه وإزالة التجاعيد

ماسك القرفة ، من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تقشير الوجه من الخلايا الميتة، وتزيل أثار حب الشباب المزعجة التي تسبب الأحراج لكثير من السيدات، وتعرف الخلطة بفوائدها العديدة التي تحافظ على صحة البشرة وتعطيها النضارة الكاملة، وتساعد الخلطة على تدفق الدم إلى الوجه مما يزيد من حيويته ونضارته وتزيد من اشراقه، وتساعد على التخلص من علامات تقدم العمر التي تعطي للوجه مظهر غير جمالي، وتدخل الخلطة مع العديدة من المكونات الطبيعية التي تظهر جمال الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك القرفة الطبيعي التي تحافظ على الوجه من ظهور البثور والحبوب، بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات ماسك القرفة الطبيعي

يحتوي الماسك على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالاتي:-

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة من العسل.

ملعقة صغيرة من الليمون.

علبة فارغة.

طريقة تحضير خلطة القرفة

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القرفة الطبيعي لتقشير الوجه وتفتيحه بخطوات سهلة بالبيت وهى كما يلي:-

نحضر العلبة الفارغة ونضع بها القرفة، والزبادي، وماء الورد، وعصير الليمون، وملعقة العسل، ونخلطهم مع بعض حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. نقوم بوضع الماسك في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يصبح بارد. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وننشفه بفوطة قطنية. نخرج الخليط من الثلاجة، ونقوم بتوزيعه على الوجه بالتساوي، حتى نغطي الوجه بالكامل ماعدا منطقة العين. نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة، ثم نفرك الماسك بواسطة اليد بحركة دائرية، حتى نتخلص من الخليط كله. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، وندهنه بماء الورد، حتى نعطي الوجه الانتعاش والنعومة. نكرر وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع، حتى نحصل على وجه ناعم وناصع البياض.

طريقة عمل ماسك القرفة وجل الصبار

سوف نتعرف على طريقة عمل أقوي ماسك سحري يزيد من مرونة البشرة ويكافح الشيخوخة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-