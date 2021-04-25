طريقة عمل الكنافة بالمانجة اللذيذة بالمقادير والخطوات التفصيلية

تتعدد الحلويات الرمضانية وتختلف طرق عملها، ومن أشهر الحلوى الرمضانية على الإطلاق وتتعدد طرق عملها، فهتاك الكنافة بالمكسرات والكنافة بالقشطة والكنافة بالجبن وكل بلد لها طريقة عمل مختلفة، ومن أشهر الطرق الجديدة لعملها هى طريقة عمل الكنافة بالمانجة، وسنتعرف من خلال هذه المقال على المقادير الاساسية لعملها وخطوات التحضير بشكل مبسط وسريع للحصول على ألذ تارت كنافة بالمانجو، للاستمتاع بها في ليالي رمضان والعزومات الرمضانية. طريقة عمل الكنافة بالمانجة طريقة عمل الكنافة بالمانجة مقادير العمل: نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن.

ملعقتين من السكر البودر.

قطر بارد.

ربع كيلو من الكريم شانتية الغير محلى.

كوب من اللبن البارد.

4 ملاعق من السكر البودر.

ربع كيلو من قطع المانجو. خطوات عمل الكنافة بالمانجو يتم وضع الكنافة ليلة في الفريز لتتجمد قبل التحضير.

في اليوم التالي يتم إخراج الكنافة من الفريزر وتفتيتها إلى قطع صغيرة جدا.

في وعاء عميق يتم وضع الكنافة ويضاف لها ملعقتين من السكر البودر ويضاف إليها السمن ويتم يثهما جيدا حتى تصل السمن إلى جميع اجزاء الكنافة.

على نار هادئة يتم وضع وعاء مانع للإلتصاق ويتم وضع خليط الكنافة والسمن بها والتقليب جيدا مع الحذر حتى تاخذ الكنافة اللون الذهبي.

يتم إضافة القطر البارد المجهز مسبقا علي الكنافة وتقليبها حتي تصل القطر إلى جميع كمية الكنافة.

يحضر القطر عن طريق وضع كوب من السكر وكوب من الماء فى وعاء وتقليبهم على النار وعند الغليان يضاف عصير نصف ليمونة وتترك لتبرد.

يحضر الكريم شانتية بوضعه فى وعاء المضرب الكهربائي وعليه السكر البودر واللبن البارد ويتم الخفق جيدا حتى نحصل على قوام ثقيل متماسك.

في بولة عميقة يتم وضع طبقة من الكنافة وفردها جيدا وتوضع فوقها طبقة من الكريم شانتيه، ثم قطع المانجة، وبعدها طبقة كنافة ثم طبقة كريمة وقطع مانجو، وهكذا حتي تنفذ جميع الكمية، ويتم تزيينها من أعلي بالكريم شانتيه وقطع المانجو، وتختلف هذه الطريقة عن طريقة عمل الكنافة بالجبن السعودية الكنافة بالجبن السعودية.

تقدم تورته الكنافة بالمانجو باردة للاستمتاع بالمذاق الشهي اللذيذ والمختلف للكنافة. خطوات عمل الكنافة بالمانجو الوسوم

تتعدد الحلويات الرمضانية وتختلف طرق عملها، ومن أشهر الحلوى الرمضانية على الإطلاق وتتعدد طرق عملها، فهتاك الكنافة بالمكسرات والكنافة بالقشطة والكنافة بالجبن وكل بلد لها طريقة عمل مختلفة، ومن أشهر الطرق الجديدة لعملها هى طريقة عمل الكنافة بالمانجة، وسنتعرف من خلال هذه المقال على المقادير الاساسية لعملها وخطوات التحضير بشكل مبسط وسريع للحصول على ألذ تارت كنافة بالمانجو، للاستمتاع بها في ليالي رمضان والعزومات الرمضانية. طريقة عمل الكنافة بالمانجة طريقة عمل الكنافة بالمانجة مقادير العمل: نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن.

ملعقتين من السكر البودر.

قطر بارد.

ربع كيلو من الكريم شانتية الغير محلى.

كوب من اللبن البارد.

4 ملاعق من السكر البودر.

ربع كيلو من قطع المانجو. خطوات عمل الكنافة بالمانجو يتم وضع الكنافة ليلة في الفريز لتتجمد قبل التحضير.

في اليوم التالي يتم إخراج الكنافة من الفريزر وتفتيتها إلى قطع صغيرة جدا.

في وعاء عميق يتم وضع الكنافة ويضاف لها ملعقتين من السكر البودر ويضاف إليها السمن ويتم يثهما جيدا حتى تصل السمن إلى جميع اجزاء الكنافة.

على نار هادئة يتم وضع وعاء مانع للإلتصاق ويتم وضع خليط الكنافة والسمن بها والتقليب جيدا مع الحذر حتى تاخذ الكنافة اللون الذهبي.

يتم إضافة القطر البارد المجهز مسبقا علي الكنافة وتقليبها حتي تصل القطر إلى جميع كمية الكنافة.

يحضر القطر عن طريق وضع كوب من السكر وكوب من الماء فى وعاء وتقليبهم على النار وعند الغليان يضاف عصير نصف ليمونة وتترك لتبرد.

يحضر الكريم شانتية بوضعه فى وعاء المضرب الكهربائي وعليه السكر البودر واللبن البارد ويتم الخفق جيدا حتى نحصل على قوام ثقيل متماسك.

في بولة عميقة يتم وضع طبقة من الكنافة وفردها جيدا وتوضع فوقها طبقة من الكريم شانتيه، ثم قطع المانجة، وبعدها طبقة كنافة ثم طبقة كريمة وقطع مانجو، وهكذا حتي تنفذ جميع الكمية، ويتم تزيينها من أعلي بالكريم شانتيه وقطع المانجو، وتختلف هذه الطريقة عن طريقة عمل الكنافة بالجبن السعودية الكنافة بالجبن السعودية.

تقدم تورته الكنافة بالمانجو باردة للاستمتاع بالمذاق الشهي اللذيذ والمختلف للكنافة. خطوات عمل الكنافة بالمانجو

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