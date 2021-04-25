البط الرستو المشوي في الفرن وسر التتبيلة الرهيبة لازم تجربوه لفطار رمضان

البط الرستو المشوي في الفرن وسر التتبيلة الرهيبة هو من المأكولات التي يتناولها عدد كبير من الأشخاص وبالأخص في العزومات والمناسبات السعيدة ويتمتع طعمها بمذاق مختلف وطعم شهي جدا و سوف تعطيني نكهة مختلفة، تماما عن باقي المأكولات الاخرى ولكن يوجد ايضا بعض الاشخاص التي يقوم بتناول البط الروستو من المطاعم لأن ليس لديهم المعرفة الزائدة في تحضير البط الروستو بالتتبيلة الرهيبه داخل المنزل ولهذا السبب جاء اليوم بتحضيره بطريقة مميزة. البط الرستو المشوي في الفرن وسر التتبيلة الرهيبة المكونات بطة وزن كيلو.

ونصف ملعقة من الكمون.

ملعقتين من البهارات.

ملعقة من القشطة.

ملعقه من القرفه.

ربع كوب من الزيت.

2 فصوص الثوم

اثنين من ورق الغار.

ملعقة من الملح .

نصف ملعقة من الكزبرة.

ملعقة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

ثلاث ملاعق من البصل البودر.

الكبد والقوانص مقطعة الى قطع صغيرة.

2 حبات من البطاطس حبة واحدة من الجزر. طريقة عمل البط المشوي أولا يجب أن نقوم بغسيل البط جيدا باستخدام عصير الليمون والدقيق.

ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر و يتم تصفية المياه جيدا.

ثم نقوم بوضع الكمون والملح والبابريكا والشطة والكزبرة والحبهان والقرفة والزنجبيل.

بعد ذلك نقوم بخلطهم في وعاء واسع.

ثم نقوم بتحضير وعاء واسع ونضع فيها البطه

ونتركها حتى يتم السلق، و هي لا تأخذ في هذا الوقت 10 دقائق.

وبعد ذلك نقوم باخراجها ونضع على البطه جميع البهارات التي تحدثنا عنها.

ويفضل أيضا أن نقوم بادخال البهارات في جميع الفتحات التي تتواجد في البط.

ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة أخرى بالسكين لكي تحصل البط على جميع البهارات.

بعد ذلك نقوم بغسل الكبد والقوانص.

ونبدأ بتقطيعها جيدا.

ثم نقوم باضافة الارز على النار مع ملعقة من الزبدة.

ونبدا باضافه كبد وقوانص.

مع خلط هذه المكونات جيدا وبعد ذلك نقوم باضافة كوب من المياه ومع مرقة الدجاج

يتم تقليب الرز جيدا.

ونقوم بوضع على نار متوسطة.

بعد ان يتم نضج الأرز جيدا لمده لا تقل عن 15 دقيقة نقوم بإخراجها.

ونبدأ بوضع وداخل جميع التجاويف التي تتواجد في البطه

نضع على البطة في الفرن ونتركه لمده ساعتين.

ثم نقوم باخراجها ويتم تناولها، وهي ساخنة على وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم وأسماء عمل العزومات الكبيرة. الوسوم

البط الرستو المشوي في الفرن وسر التتبيلة الرهيبة هو من المأكولات التي يتناولها عدد كبير من الأشخاص وبالأخص في العزومات والمناسبات السعيدة ويتمتع طعمها بمذاق مختلف وطعم شهي جدا و سوف تعطيني نكهة مختلفة، تماما عن باقي المأكولات الاخرى ولكن يوجد ايضا بعض الاشخاص التي يقوم بتناول البط الروستو من المطاعم لأن ليس لديهم المعرفة الزائدة في تحضير البط الروستو بالتتبيلة الرهيبه داخل المنزل ولهذا السبب جاء اليوم بتحضيره بطريقة مميزة. البط الرستو المشوي في الفرن وسر التتبيلة الرهيبة المكونات بطة وزن كيلو.

ونصف ملعقة من الكمون.

ملعقتين من البهارات.

ملعقة من القشطة.

ملعقه من القرفه.

ربع كوب من الزيت.

2 فصوص الثوم

اثنين من ورق الغار.

ملعقة من الملح .

نصف ملعقة من الكزبرة.

ملعقة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

ثلاث ملاعق من البصل البودر.

الكبد والقوانص مقطعة الى قطع صغيرة.

2 حبات من البطاطس حبة واحدة من الجزر. طريقة عمل البط المشوي أولا يجب أن نقوم بغسيل البط جيدا باستخدام عصير الليمون والدقيق.

ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر و يتم تصفية المياه جيدا.

ثم نقوم بوضع الكمون والملح والبابريكا والشطة والكزبرة والحبهان والقرفة والزنجبيل.

بعد ذلك نقوم بخلطهم في وعاء واسع.

ثم نقوم بتحضير وعاء واسع ونضع فيها البطه

ونتركها حتى يتم السلق، و هي لا تأخذ في هذا الوقت 10 دقائق.

وبعد ذلك نقوم باخراجها ونضع على البطه جميع البهارات التي تحدثنا عنها.

ويفضل أيضا أن نقوم بادخال البهارات في جميع الفتحات التي تتواجد في البط.

ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة أخرى بالسكين لكي تحصل البط على جميع البهارات.

بعد ذلك نقوم بغسل الكبد والقوانص.

ونبدأ بتقطيعها جيدا.

ثم نقوم باضافة الارز على النار مع ملعقة من الزبدة.

ونبدا باضافه كبد وقوانص.

مع خلط هذه المكونات جيدا وبعد ذلك نقوم باضافة كوب من المياه ومع مرقة الدجاج

يتم تقليب الرز جيدا.

ونقوم بوضع على نار متوسطة.

بعد ان يتم نضج الأرز جيدا لمده لا تقل عن 15 دقيقة نقوم بإخراجها.

ونبدأ بوضع وداخل جميع التجاويف التي تتواجد في البطه

نضع على البطة في الفرن ونتركه لمده ساعتين.

ثم نقوم باخراجها ويتم تناولها، وهي ساخنة على وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم وأسماء عمل العزومات الكبيرة.

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