طريقة أكلة روستو الدجاج مع البطاطس المشوية

روستو الدجاج مع البطاطس المشوية، نحتاج في شهر رمضان الكريم أن نبتكر وصفات طعام جديدة تناسب عائلتنا أو تتناسب مع العزومات الرمضانية الكبيرة والتي تكثر في شهر رمضان بشكل كبير ولكن نظرًا لضيق الوقت وعدم القدرة على التفكير في وصفات طعام جديدة نقدم لكل ربة منزل وصفة روستو الدجاج مع البطاطس المشوية لوصفة رئيسية شهية مناسبة للعزومات. مقادير روستو الدجاج مع البطاطس المشوية مقادير روستو الدجاج مع البطاطس المشوية المكونات المحددة لتجهيز وصفة روستو الدجاج والبطاطس: بطاطس: كيلو جرام واحد حجمه صغير.

دجاج: دجاجة واحدة بوزن واحد كيلو جرام.

زيت زيتون: ملعقة ذات حجم كبير.

بهارات مشكلة: ملعقة ذات حجم صغير.

فلفل حلو: نصف ملعقة ذات حجم صغير.

نشا: ملعقتان ذات حجم كبير.

أوريجانو: ملعقة ذات حجم صغير.

فلفل أسود: نصف ملعقة ذات حجم صغير.

ليمون: حبة واحدة ذات حجم كبير تقطع شرائح.

ملح طعام: ملعقة ذات حجم كبير. خطوات عمل أكلة روستو الدجاج والبطاطس المشوية خطوات عمل أكلة روستو الدجاج والبطاطس المشوية نبدأ الآن في تحضير روستو الدجاج والبطاطس المشوية بالطريقة الآتية: نحضر شبك لشوي الدجاج يفضل شبك الروست أو الشبك العادي وندهنه بالزيت. نجهز صينية ذات حواف عالية لوضع الشبك ولكن نبطنها أولًا بورق ألومنيوم من الجوانب والقاع ومن ثم يوضع الشبك فوقها ومن ثم نشعل الفرن على حرارة 250 درجة مئوية مع وضع الصينية بالشبكة بها حتى 10 دقائق. نبدأ باستخدام المكونات فنثقب الدجاجة بعود خشبي عدة ثقوب صغيرة. ومن ثم نضع النشا والبابريكا والملح والبهارات المشكلة مع الأوريجانو في طبق صغير واحد ويتم فرك الدجاجة بتلك التوابل ويتم حشو الدجاجة من الداخل بشرائح الليمون. نحضر الصينية من الفرن لوضع الدجاجة على جانب واحد ومن ثم نضعها في الفرن لمدة ربع ساعة والجانب الآخر ربع ساعة. بعد تلك المدة نخرج الدجاجة ونتخلص من ورق الألومنيوم الموجود في الصينية. نستخدم حبات البطاطس فنغسلها وننظفها جيدًا بالماء ولا يتم تقشيرها وتقطع لنصفين ونضعها في طبق مناسب مع مقدار زيت الزيتون وما تبقى من الفلفل الأسود والملح. نقلب البطاطس في تلك التوابل جيدًا ومن ثم نضعها في الصينية المستخدمة للدجاج ونرصها بها بحيث الجزء المقطوع يكون متجه لأسفل. ومرة أخرى نضع الشبك وعليه الدجاجة على أن يكون صدر الدجاج لأعلى نشعل الفرن حتى تنضج الدجاجة والبطاطس وبالهناء والشفاء. الوسوم

روستو الدجاج مع البطاطس المشوية، نحتاج في شهر رمضان الكريم أن نبتكر وصفات طعام جديدة تناسب عائلتنا أو تتناسب مع العزومات الرمضانية الكبيرة والتي تكثر في شهر رمضان بشكل كبير ولكن نظرًا لضيق الوقت وعدم القدرة على التفكير في وصفات طعام جديدة نقدم لكل ربة منزل وصفة روستو الدجاج مع البطاطس المشوية لوصفة رئيسية شهية مناسبة للعزومات. مقادير روستو الدجاج مع البطاطس المشوية مقادير روستو الدجاج مع البطاطس المشوية المكونات المحددة لتجهيز وصفة روستو الدجاج والبطاطس: بطاطس: كيلو جرام واحد حجمه صغير.

دجاج: دجاجة واحدة بوزن واحد كيلو جرام.

زيت زيتون: ملعقة ذات حجم كبير.

بهارات مشكلة: ملعقة ذات حجم صغير.

فلفل حلو: نصف ملعقة ذات حجم صغير.

نشا: ملعقتان ذات حجم كبير.

أوريجانو: ملعقة ذات حجم صغير.

فلفل أسود: نصف ملعقة ذات حجم صغير.

ليمون: حبة واحدة ذات حجم كبير تقطع شرائح.

ملح طعام: ملعقة ذات حجم كبير. خطوات عمل أكلة روستو الدجاج والبطاطس المشوية خطوات عمل أكلة روستو الدجاج والبطاطس المشوية نبدأ الآن في تحضير روستو الدجاج والبطاطس المشوية بالطريقة الآتية: نحضر شبك لشوي الدجاج يفضل شبك الروست أو الشبك العادي وندهنه بالزيت. نجهز صينية ذات حواف عالية لوضع الشبك ولكن نبطنها أولًا بورق ألومنيوم من الجوانب والقاع ومن ثم يوضع الشبك فوقها ومن ثم نشعل الفرن على حرارة 250 درجة مئوية مع وضع الصينية بالشبكة بها حتى 10 دقائق. نبدأ باستخدام المكونات فنثقب الدجاجة بعود خشبي عدة ثقوب صغيرة. ومن ثم نضع النشا والبابريكا والملح والبهارات المشكلة مع الأوريجانو في طبق صغير واحد ويتم فرك الدجاجة بتلك التوابل ويتم حشو الدجاجة من الداخل بشرائح الليمون. نحضر الصينية من الفرن لوضع الدجاجة على جانب واحد ومن ثم نضعها في الفرن لمدة ربع ساعة والجانب الآخر ربع ساعة. بعد تلك المدة نخرج الدجاجة ونتخلص من ورق الألومنيوم الموجود في الصينية. نستخدم حبات البطاطس فنغسلها وننظفها جيدًا بالماء ولا يتم تقشيرها وتقطع لنصفين ونضعها في طبق مناسب مع مقدار زيت الزيتون وما تبقى من الفلفل الأسود والملح. نقلب البطاطس في تلك التوابل جيدًا ومن ثم نضعها في الصينية المستخدمة للدجاج ونرصها بها بحيث الجزء المقطوع يكون متجه لأسفل. ومرة أخرى نضع الشبك وعليه الدجاجة على أن يكون صدر الدجاج لأعلى نشعل الفرن حتى تنضج الدجاجة والبطاطس وبالهناء والشفاء.

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