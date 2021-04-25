وصفة جديدة لمحبي البشاميل وصفة البشاميل بالخضروات

وصفة البشاميل بالخضروات، تعددت طرق تحضير البشاميل ما بين اللحم وبين الدجاج وبين الخضروات ولكن الشائع عن البشاميل هو البشاميل باللحم يمكنكِ أن تجربي معنا وصفة قالب البشاميل بالخضار لعائلتك في شهر رمضان لتجربة جديدة ومذاق رائع. مقادير وصفة البشاميل بالخضروات مقادير لحم البشاميل نصف كيلو جرام لحم مفروم.

ملعقة حجمها كبير صلصة طماطم.

ملعقتان حجم كبير زيت ذرة.

نصف كوب بقدونس يكون مفروم.

ملعقتان حجم صغير ملح.

ثلاثة حبات حجم كبير طماطم تكون مقشرة ومفرومة.

حبة بحجم كبير بصل وتكون مفرومة.

ملعقة حجم كبير بهارات مشكلة.

فصان ثوم مفرومان ناعمًا.

نصف ملعقة حجمها صغير فلفل أسمر. مقادير صوص البشاميل ثلاثة أكواب حليب سائل.

ربع كوب من الدقيق الناعم.

ربع ملعقة حجمها صغير فلفل أبيض.

ربع كوب من زيت الذرة. مقادير حشوة البشاميل ثماني حبات من الكوسة.

حبتان كبيرتان من الباذنجان.

نصف رأس من القرنبيط. للتزيين والتلميع نصف ملعقة حجمها صغير خل طعام.

حبة بحجم كبير بيض.

ملعقتان بحجم كبير ماء. طريقة تحضير البشاميل بالخضروات نجهز خضروات قالب البشاميل بالخضروات فنقطع الباذنجان بعد تقشيره والكوسة لشرائح طولية وتقطع رأس القرنبيط لقطع صغيرة.

نضع مقلاة بها زيت على النار ومجرد أن يسخن نضع الباذنجان لقليه ومن ثم ينقل على ورق مناديل جاف لامتصاص الزيت.

ومن ثم نقلي شرائح الكوسة وقطع القرنبيط كل على حدة بنفس خطوات قلي الباذنجان.

نجهز خليط اللحم الآن فنضع مقلاة جديدة على النار بها زيت ويضاف إليه اللحم عندما يسخن مع التقليب.

دقائق قليلة ونضيف الطماطم وصلصة الطماطم مع البصل والثوم ونستمر في تحريك اللحم مع المقادير لينضجوا معًا.

ومن ثم نبدأ في وضع باقي المقادير مع التقليب.

نجهز البشاميل فنضع الزيت والدقيق على النار ونقلب حتى يصبح الدقيق ذهبيًا حتى نضع الحليب والفلفل الأبيض ونستمر في التقليب ليصبح المزيج كثيفًا.

نجهز صينية الفرن ونوزع الخضروات في الطبقة السفلى ومن ثم اللحم وفي النهاية صوص البشاميل.

نخلط مكونات التلميع معًا ونوزعها على وجه الصينية وتوضع في الفرن حتى تنضج. مقادير وصفة البشاميل بالخضروات مقادير لحم البشاميلمقادير صوص البشاميلمقادير حشوة البشاميلللتزيين والتلميعطريقة تحضير البشاميل بالخضروات الوسوم

وصفة البشاميل بالخضروات، تعددت طرق تحضير البشاميل ما بين اللحم وبين الدجاج وبين الخضروات ولكن الشائع عن البشاميل هو البشاميل باللحم يمكنكِ أن تجربي معنا وصفة قالب البشاميل بالخضار لعائلتك في شهر رمضان لتجربة جديدة ومذاق رائع. مقادير وصفة البشاميل بالخضروات مقادير لحم البشاميل نصف كيلو جرام لحم مفروم.

ملعقة حجمها كبير صلصة طماطم.

ملعقتان حجم كبير زيت ذرة.

نصف كوب بقدونس يكون مفروم.

ملعقتان حجم صغير ملح.

ثلاثة حبات حجم كبير طماطم تكون مقشرة ومفرومة.

حبة بحجم كبير بصل وتكون مفرومة.

ملعقة حجم كبير بهارات مشكلة.

فصان ثوم مفرومان ناعمًا.

نصف ملعقة حجمها صغير فلفل أسمر. مقادير صوص البشاميل ثلاثة أكواب حليب سائل.

ربع كوب من الدقيق الناعم.

ربع ملعقة حجمها صغير فلفل أبيض.

ربع كوب من زيت الذرة. مقادير حشوة البشاميل ثماني حبات من الكوسة.

حبتان كبيرتان من الباذنجان.

نصف رأس من القرنبيط. للتزيين والتلميع نصف ملعقة حجمها صغير خل طعام.

حبة بحجم كبير بيض.

ملعقتان بحجم كبير ماء. طريقة تحضير البشاميل بالخضروات نجهز خضروات قالب البشاميل بالخضروات فنقطع الباذنجان بعد تقشيره والكوسة لشرائح طولية وتقطع رأس القرنبيط لقطع صغيرة.

نضع مقلاة بها زيت على النار ومجرد أن يسخن نضع الباذنجان لقليه ومن ثم ينقل على ورق مناديل جاف لامتصاص الزيت.

ومن ثم نقلي شرائح الكوسة وقطع القرنبيط كل على حدة بنفس خطوات قلي الباذنجان.

نجهز خليط اللحم الآن فنضع مقلاة جديدة على النار بها زيت ويضاف إليه اللحم عندما يسخن مع التقليب.

دقائق قليلة ونضيف الطماطم وصلصة الطماطم مع البصل والثوم ونستمر في تحريك اللحم مع المقادير لينضجوا معًا.

ومن ثم نبدأ في وضع باقي المقادير مع التقليب.

نجهز البشاميل فنضع الزيت والدقيق على النار ونقلب حتى يصبح الدقيق ذهبيًا حتى نضع الحليب والفلفل الأبيض ونستمر في التقليب ليصبح المزيج كثيفًا.

نجهز صينية الفرن ونوزع الخضروات في الطبقة السفلى ومن ثم اللحم وفي النهاية صوص البشاميل.

نخلط مكونات التلميع معًا ونوزعها على وجه الصينية وتوضع في الفرن حتى تنضج. مقادير وصفة البشاميل بالخضروات مقادير لحم البشاميلمقادير صوص البشاميلمقادير حشوة البشاميلللتزيين والتلميعطريقة تحضير البشاميل بالخضروات

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