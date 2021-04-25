يعد كريم الخيار والليمون ، من أفضل الكريمات التي تحمل العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة، فهو كريم سحري يزيل الأوساخ والفطريات بشكل رائع، يعمل الكريم على إزالة حب الشباب، والبثور، ويزيل التجاعيد، ويوحد لون البشرة ويجعلها صافية، يلعب الكريم دور كبير في حماية الجلد من اشعة الشمس الضارة لأنه يحتوي على فيتامين ج الذي يعطي خصائص الاكسدة التي تحمي من أشعة الشمس الفوق بنفسجية، يعمل كمبيض طبيعي للبشرة لانه يحتوي على كمية كافية من الماء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الخيار والليمون العجيب لبشرة أفتح عشر درجات بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الخيار والليمون

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ربع كوب من عصير الخيار. ثلاث ملاعق من دقيق الحمص. ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخيار والليمون العجيب لتفتيح البشرة وتنعيمها بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع به عصير الخيار، وعصير الليمون، ثم نضيف الدقيق بالتدريج حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ثم نقوم بمسح الوجه بماء الورد.

نقوم بدهن الكريم بلطف على الوجه حتى يتشرب الوجه الكريم بالكامل ويمتصه جيداً.

نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم نغسله بالماء البارد.

نقوم بوضع الماسك على الوجه كل يوم قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل كريم الخيار والصبار لإزالة التجاعيد

سوف نتعرف على طريقة عمل أقوي كريم طبيعي يحمي البشرة من التجاعيد ويساعد على تفتيحه بخطوات سهلة وهى كالتالي:-