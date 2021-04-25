فوائد الموز في رمضان وطريقة تناوله، تكمن في مكونات الموز الغذائية والكيميائية التي يحتاجها الصائم في شهر رمضان، بحيث تساعده على الصيام وتقي من أي اضطرابات أو أمراض تعيق الصيام، وفي التالي نتعرف على تفاصيل ذلك.

فوائد الموز في رمضان وطريقة تناوله:

أورد موقع "استشاري" الطبي مجموعة من فوائد تناول الموز في رمضان وهي:

الألياف والفيتامينات والإنزيمات في الموز تساعد وتسرع من عملية هضم المعدة للطعام، ويحسن عملية الهضم، ويقي من الاضطرابات الهضمية التي تصيب الصائم.

الصائم يحتاج بعد الإفطار إلى أطعمة تمنحه طاقة ونشاط وتقام الخمول والتعب والموز يحقق ذلك.

التغيرات في مواعيد الوجبات ونوعياته وكذلك التغير في أوقات النوم يمكن أن يسبب اضطرابات متعددة تؤثر على الحالة المزاجية، ويمكن تفادي حدوث ذلك بتناول الموز الذي يُحسن من مزاج الصائم، ويُقلل من التوتر والقلق، ويزيد الشعور بالسعادة.

ينقطع الصائم عن الطعام والماء لساعات طويلة خلال فترة الصيام، وبالتالي يقل مستوى الماء في الجسم ويصبح قابل للجفاف، وتناول الموز يمنع ذلك ويُمد جسم الصائم برطوبة عالية.

تناول الموز على السحور يمنع الشعور بالعطش لفترة طويلة ويساعد على الشعور بالشبع، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم والألياف.

الموز من الأطعمة المناسبة لمرضى الأنيميا ومرضى التهاب المفاصل والنقرس فهو يمدهم بالحديد وبالتالي يساعدهم على الصيام.

الموز من الأطعمة التي تناسب مرضى السكري ومرضى الكوليسترول ومرضى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي فهو مناسب لهم في رمضان.

طريقة تناول الموز في رمضان:

تناوله على هيئته باستبداله بأحد أنواع الحلويات.

خلط ثمرتين من الموز مع كوب من الحليب منزوع الدسم وتناوله في وجبة السحور.

إضافته لأصناف الحلويات المتعددة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.