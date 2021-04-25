اضرار وفوائد المشروبات الرمضانية على الصائم، نتعرف عليها في الموضوع التالي، حيث يرتبط شهور رمضان لدى مختلف الشعوب بعدد من العادات منها شرب مشروبات معينة، نتعرف عليها كذلك في التالي:

اضرار وفوائد المشروبات الرمضانية على الصائم:

أشهر المشروبات الرمضانية دوت الخليج: العرقسوس، الخروب، التمر هندي، قمر الدين، مشروب السوبيا، وفي التالي نتعرف على فوائد وأضرار كل منها:

العرقسوس:

فوائده:

تخفيف آلام المعدة.

تطهير الجهاز التنفسي من البلغم.

التقليل من التوتر.

مقاومة الشعور بالعطش.

أضراره:

ارتفاع ضغط الدم.

الشعور بالإعياء أو التعب المزمن.

الصداع.

احتباس السوائل.

انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

الخروب:

فوائده:

تحسين الهضم.

انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم.

يحمي من الأمراض السرطانية خاصة سرطان الرئة.

يساعد في علاج الإسهال.

يخفف من أعراض الحساسية ومرض الربو.

أضراره:

في حال احتواءه على السكر فلن يناسب مرضى السكري.

التمر هندي:

فوائده:

الحماية من تصلب الشرايين.

خفض الكولسترول.

الحماية من مرض السرطان.

التقليل من فرص الإصابة بالتهابات وعدوى.

تخفيف نفخة البطن والتشنجات.

رفع مناعة الجسم.

تحسين صحة العيون.

أضراره:

ارتفاع ضغط الدم.

الإسهال.

الحساسية.

قمر الدين:

فوائده:

الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية.

الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.

إمداد الجسم بالطاقة والسكريات اللازمة التي يحتاجها الجسم بعد الصيام.

يساعد على تقوية العظام والأسنان.

الوقاية من الإصابة بمرض الأنيميا.

أضراره:

يرفع مستوى الكوليسترول بالدم.

لا يناسب مرضى السكري.

مشروب السوبيا:

فوائده:

تسهل من عملية الهضم.

علاج الإمساك.

تقيل الشعور بالعطش.

خفض مستوى الكوليسترول الضار من الدم.

تعزيز صحة القولون و الوقاية من اضطراباته.

أضراره:

الإصابة بالإسهال.

الشعور بآلام في المعدة.

زيادة الوزن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.