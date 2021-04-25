دراسة: متى يؤثر العمل على صحة القلب

العمل سواء في المهن أو الوظائف هو عصب الحياة، وللعمل كما هو متعارف عليه فوائد عدة على مختف الأصعدة، إلا أن هنالك أمور في حال تواجدت في أي عمل فإن هذا العمل يصبح مصدر لبعض الأمراض التي تصيب العامل، ويمكن أن يصل الأمر حد الإضرار بالقلب، في التالي دراسة توضح ذلك.

العمل وتأثيره على القلب:

كشفت دراسة تم تقديمها في المؤتمر عبر الإنترنت للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) ، أن ساعات العمل التي تعيق ساعات الراحة الطبيعية للفرد، مثل نوبات العمل الليلية أو التحولات اليومية غير المعتادة في مواعيد النوم تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.

تفاصيل الدراسة:

وفقًا لفريق البحث، يعمل حوالي 20 ٪ من إجمالي الموظفين في نوبات غير نمطية أو ساعات عمل فردية ويتعاملون مع مضاعفات صحية القلب الضارة.

وتساهم عدة عوامل مثل الأكل غير الصحي والنوم المتقطع وضغوط العمل والحياة الاجتماعية السيئة في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يسبب اختلال الساعة البيولوجية فضلا عن مشاكل صحية.

وقادت الدكتورة سارة جامبوا ماديرا من جامعة لشبونة بالبرتغال هذه الدراسة، وقالت: "وجدت دراستنا أنه في كل ساعة من ساعات العمل كان جدول العمل غير متزامن مع ساعة جسم الموظف، مضيفة:" لدينا جميعًا ساعة بيولوجية داخلية تتوافق مع اليقظة في الصباح، وهى ما تجعلنا نشعر باليقظة والإنتاجية في الصباح الباكر والنعاس في المساء، والعكس صحيح، يحدث اختلال التوازن اليومي عندما يكون هناك عدم توافق بين ما يريده جسمك، والتزاماتك الاجتماعية المفروضة".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.