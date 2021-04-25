طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة على أصولها أبهري بها أفراد أسرتك

طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة لعزائم شهر رمضان الكريم، فهي من الأطباق التي يتم تحضيرها بكثرة على السفرة العربية، وتعد واحدة من ألذ وأشهر المقبلات، ويمكن تحضير الكبة بعدة طرق ونكهات مختلفة وجميعها تكون ذات مذاق لا يُقاوم، ولكننا اليوم سنتطرق لذكر طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة على الطريقة السورية، ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام فى العزائم ولسهولة تحضيرها، ويذكر أن هذا الطبق من المطبخ الشامي، تابعونا لنتعرف سوياً على الطريقة. طريقة عمل الكبة المقلية طريقة عمل الكبة المقلية المكونات: 2 كوب كبير من البرغل الناعم.

3 أو 4 أكواب من الماء البارد حسب الاستخدام.

بصلة بحجم متوسط، وتكون مفرومة.

بشر قشر الليمون” ليمونه واحدة فقط.

حفنة من أوراق النعناع الطازج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من اللحم. مكونات الحشو: نصف كيلو من اللحم.

زيت نباتي.

2 حبة من البصل المفروم.

كوب من الجوز المبشور.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون جيداً.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة تحضير الكبة المقلية طريقة تحضير الكبة المقلية لعمل الكبة المقلية المقرمشة على أصولها عليكم اتباع الأتي: أولا عليكي بنقع البرغل لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

أضيفي إلى البرغل قشر الليمون والبصل، ويليه اللحم وباقي مكونات الكبة افرميهم جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة وخالية من أي تكتلات، وممكن إضافة القليل من الماء حسب الحاجة.

ثم أحضري مقلاة ذات حجم مناسب وابدئي بتحضير الحشو.

أضيفي كمية مناسبة من الزيت النباتي، وأضيفي اللحم بعد أن يسخن، وأضيفي إليهم البصل.

بعد ذلك أضيفي باقي مكونات الحشو بشكل تدريجي حتى ننتهي من كافة المكونات، ويتم التقليب جيداً وتترك على نار هادئة حتى تنضج تماماً.

أحضري عجينة الكبة وشكليها على هيئة كرات صغيرة الحجم، وأحدثي فيها تجويف وضعي فيه الحشو ثم أغلقيه مجدداً.

استمري في الحشو هكذا حتى الانتهاء من كافة كمية الكبة المتوفرة لديكي.

أحضري زيت ومقلاة عميقة وابدئي بقلى الكبة على نار متوسطة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

تقدم الكبة فى الطبق مزينة ببعض أعواد البقدونس. الوسوم

طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة لعزائم شهر رمضان الكريم، فهي من الأطباق التي يتم تحضيرها بكثرة على السفرة العربية، وتعد واحدة من ألذ وأشهر المقبلات، ويمكن تحضير الكبة بعدة طرق ونكهات مختلفة وجميعها تكون ذات مذاق لا يُقاوم، ولكننا اليوم سنتطرق لذكر طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة على الطريقة السورية، ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام فى العزائم ولسهولة تحضيرها، ويذكر أن هذا الطبق من المطبخ الشامي، تابعونا لنتعرف سوياً على الطريقة. طريقة عمل الكبة المقلية طريقة عمل الكبة المقلية المكونات: 2 كوب كبير من البرغل الناعم.

3 أو 4 أكواب من الماء البارد حسب الاستخدام.

بصلة بحجم متوسط، وتكون مفرومة.

بشر قشر الليمون” ليمونه واحدة فقط.

حفنة من أوراق النعناع الطازج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من اللحم. مكونات الحشو: نصف كيلو من اللحم.

زيت نباتي.

2 حبة من البصل المفروم.

كوب من الجوز المبشور.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون جيداً.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة تحضير الكبة المقلية طريقة تحضير الكبة المقلية لعمل الكبة المقلية المقرمشة على أصولها عليكم اتباع الأتي: أولا عليكي بنقع البرغل لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

أضيفي إلى البرغل قشر الليمون والبصل، ويليه اللحم وباقي مكونات الكبة افرميهم جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة وخالية من أي تكتلات، وممكن إضافة القليل من الماء حسب الحاجة.

ثم أحضري مقلاة ذات حجم مناسب وابدئي بتحضير الحشو.

أضيفي كمية مناسبة من الزيت النباتي، وأضيفي اللحم بعد أن يسخن، وأضيفي إليهم البصل.

بعد ذلك أضيفي باقي مكونات الحشو بشكل تدريجي حتى ننتهي من كافة المكونات، ويتم التقليب جيداً وتترك على نار هادئة حتى تنضج تماماً.

أحضري عجينة الكبة وشكليها على هيئة كرات صغيرة الحجم، وأحدثي فيها تجويف وضعي فيه الحشو ثم أغلقيه مجدداً.

استمري في الحشو هكذا حتى الانتهاء من كافة كمية الكبة المتوفرة لديكي.

أحضري زيت ومقلاة عميقة وابدئي بقلى الكبة على نار متوسطة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

تقدم الكبة فى الطبق مزينة ببعض أعواد البقدونس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة على أصولها أبهري بها أفراد أسرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.