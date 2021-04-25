وصفة بروتين الشعر بالبيض والأفوكادو وطريقة التحضير في المنزل

وصفة بروتين الشعر هي احد الأشياء الهامة التي تبحث عنها الكثير من النساء التي تهتم بالوصفات الطبيعية للجسم والشعر، حيث تمتلئ الطبيعة بالكثير من العناصر الهامة التي تعطي الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم وشعر الإنسان بشكل دوري ومستمر علي مدار العمر، وحديثنا اليوم عن الشعر الذي هو احد عناوين جمال الرجل والمراءة على حد سواء ولكن يأتي في المقام الأول للنساء، حيث تتكون الشعرة بصفه عامة من 97% من مادة الكيراتين، وهذه المادة تكون هي البروتين الطبيعي الذي يحمي بصالية الشعرة من الأشعة فوق البنفسجية، من ماء البحر، التجفيف المتكرّر، التلوّث، التدخين وغيرها من الأشياء الأخري التي تضر الشعر بشكل مباشر مع مرور الوقت، ففي حين تتعرض الشعرة إلى هذه الأشياء الضارة تفقدها الألياف البروتينية فتفقد الشعر حيويته وقوته، السبب يعود هنا إلى غسل الشعر بالشامبو بصفة دائمة، استخدام المجفف والمملّس الكهربائيين على حرارة عالية جداً، تلوين الشعر الكيميائي، كل هذه العوامل تؤثر سلباً على تكوين الشعرة.

برنامج عناية الشعر بالبروتين

الخطوة الأولي في هذه البرنامج هو معرفة اذا كان الشعر يحتاج إلى العناية بالبروتين أم لا وكيف يمكن تطبيق وصفة بروتين الشعر في المنزل، حيث يكون الهدف من عمل بروتين الشعر هو أعادة الحيوية واللمعان إلى الشعر الضعيف والباهت وتنعيم الشعر الخشن، كما وتصليح التكسر في الشعر. ولكن كيف تعرفين إذا كان شعرك بحاجة إلى علاج بالبروتين؟ هنا عليك مراقبة 3 عوامل:

حالة أطراف الشعر: هل هي متقصّفة ومتكسّرة؟ استخدام آلات التجفيف الساخنة: هل هذا الأمر يحدث بصورة يومية أو متكررة؟ عوامل خارجية: هل أنت في الشتاء حيث يعاني الشعر بشدة من جفاف وبرودة الطقس، فيجد صعوبة كبرى في الاحتفاظ برطوبته.

حيث يكون برنامج العناية بشعر باستخدام البروتين الشعر مثل بروتين الصويا، أو بروتين الحرير، أو بروتين القمح، تمدّ الشعر بالحيوية التي فقدها، فبات متكسّراً وهشّاً. كيف ذلك؟ إن البروتينات قادرة على استهداف مناطق الشعر المتضرّرة، فتعيد إليه الطبقة الواقية على سطحها، مغلّفة إياها بدرع يحميها من العوامل الخارجية، ويعمل على تمليس الشعر.

وصفة بروتين الشعر بالبيض والأفوكادو

إن عملية مد الشعر المتكسر بالبروتين يجب أن تتم كل 6 أسابيع تقريباً، وهي مدة كافية لذلك، فتكرار هذه العملية في وقت أقرب من ذلك سيضر بشعرك عوضاً عن نفعه، هنا عليك تطبيق قناع للشعر أساسه البروتين، وسوف نقوم بشرح مكونات هذا الماسك البروتيني الطبيعي في السطور التالية:

بياض 2بيضه.

نصف حبة أفوكادو.

ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

اخلطي المكوّنات جيداً في وعاء. طبّقي الخليط على شعرك بأكمله. غلّفي رأسك بقبّعة الاستحمام لمدةّ 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالماء جيّداً، ثم بالشامبو.

طريقة التحضير