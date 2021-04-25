برياني الروبيان بطريقة سهلة وسريعة والطعم ولا اروع

برياني الربيان بطريقة سهلة وسريعة وطعم ولا اروع، من الأكلات الشهيرة التي يقدم فيها الرز البسمتي مع الجمبري وهي أكلة سهلة التحضير، ولا تحتاج أي وقت للتسوية مما يجعلها صنف متميز علي مائدة الطعام، والبرياني احد اشهر اكلات المطبخ الهندي الذي يشتهر بتوابله النفاذة وطعم مأكولاته الحارة، واشتهرت هذه الاكلة في معظم دول العالم وخاصة دول الخليج، المملكة العربية السعودية ويمكن العداد ارز البرياني بالكثير من المواد الأخرى مثل برياني الدجاج، اللحم، الخضروات، والربيان،

ويحصل متناول هذه الوجبة علي العديد من الفوائد والطاقة بالإضافة الي طعمها الشهي.

1 فلفل احمر حلو مقطع شرائح

1 فلفل اخضر مقطع شرائح

1 فلفل اخضر مفروم

1 كيلوا ربيان كبير الحجم

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم

3 حبات بصل كبيرة مقطعة جوانح

4 فصوص ثوم مفروم

½ كوب زبدة او زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة زعفران

3 معالق كبيرة ماء ورد

4 اكواب ارز بسمتي

2 حبة طماطم مفروم

¼ كوب صلة صويا

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة معجون طماطم

ملعقة صغيرة هيل ناعم

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة كبيرة كاري

ملعقة كبيرة نعناع مجفف

½ كوب بقدونس مفروم

غسل الارز عدة مرات ونقعه لمدة 10 دقائق في وعاء عميق ضعي كميه وافرة من الماء، ثم ضيفي الملح، وملعقة كبيرة زيت ذرة ضعي الوعاء علي نار متوسطة حتي يغلي الماء قومي بإضافة الارز، وتركه الي ان ينضج من 7 الي 8 دقائق حتي يتضاعف حجم حبات الارز، ومن ثم نقوم بتصفيته من الماء المتبقي ضعي الزعفران، ماء الورد في كوب صغير وتركه جانباً ضعي في اناء اخر باقي كمية الزيت، ثم ضيفي البصل ووضع الاناء علي نار متوسطة، ويقلب البصل حتي يصبح لونه ذهبي ضيفي الثوم، الزنجبيل، الربيان ويقلب حتي يتغير لون الروبيان ضيفي الفلفل الحار، الفلفل الاحمر، الفلفل الأخضر ضيفي الطماطم، صلصة الصويا، معجون الطماطم، الملح، الهيل، بهارات الكاري، النعناع، الي الربيان ويقلب علي نار متوسطة لعدة دقائق الي ان يذبل الفلفل ثم نضيف البقدونس نضع الارز، ماء الورد بالزعفران علي الروبيان، وثم تغطيته وضع الاناء علي نار متوسطة لمدة 3 دقائق، ونرفعه من علي النار نضع الروبيان بالأرز في طبق التقديم ويزين حسب الرغبة ويقدم ساخناً

المكوناتطريقة التحضيرطريقة اخرى لتحضير كبسة الروبيان

المكونات

4كوب ارز بسمتي مغسول ومنقوع في الماء

½ كوب زيت نباتي

1 حبة بصل مفروم

2 كوب من الربيان المقشر متوسط الحجم

ملح، فلفل اسود حسب الرغبة

5حبات طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

10 اكواب من مرق السمك

ملعقة صغيرة كمون

1½ ملعقة صغيرة من بودرة الكزبرة

1¼ ملعقة صغيرة من بودرة القرفة

3 اوراق من الغار

ملعقة صغيرة من الهيل

1¼ ملعقة صغيرة من بودرة اللومي

بصل أخضر للتزيين

بقدونس مفروم للتزين

في وعاء عميق نضع السمنة، ثم وضع البصل على نار متوسطة ويقلب جيداً حتي يصبح لونه ذهبي مائلاً الي البني نقوم بإضافة الروبيان، وطهيه لمدة ١٠ دقائق وتتبيله بالملح، والفلفل ثم نضيف باقي التوابل ونقلب حتي يتجانس نضيف معجون الطماطم إلى المرق، وتركه حتي يغلي نقوم بإضافة الارز، وطهيه لمدة ٢٥ دقيقة، ونضعه في طبق التقديم ونزينه حسب الرغبة

طريقة التحضير