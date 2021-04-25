أطعمة رائعة تُساعد على إنقاص الوزن تناولها ليلاً قبل النوم

يسعى العديد من الأشخاص إلى انقاص الوزن في رمضان، حيث أصبح حلم يصعب تحقيقه في الوقت الحالي بسبب زيادة الإقبال على أطعمة رمضان الدسمة فضلاً عن الحلويات المختلفة خلال لشهر الكريم، ومن أهم الأشياء التي تُساعد كثيراً في الحصول على جسم رائع عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل مهما كانت نسبة الجوع التي يشعر بها الشخص.

تناولها ليلا أطعمة تُساعد على إنقاص الوزن

ومن المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الكثيرون ان تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وخاصة مع قرب موعد النوم، أنه يعرقل التخسيس وحرق الدهون، ولكن وفقاً لنظرية تم تداولها مؤخراً فإن الذهاب بنسبة من الجوع يمكن أن يخرب خطة الرجيم الذي يحاول تطبيقها الشخص، حيث أن الجوع بالليل يجعل الشخص أكثر شراهة في تناول الطعام بالصباح.

وأشار موقع “ timesofindia” إلى بعض الأطعمة التي يمكن تناولها في وقت متأخر من الليل وقبل لحظات النوم، والتي تُساعد على التخسيس والحصول على جسم متناسب خلال الفترة القادمة، والتي من أهمها” الزبادي، خبز وزبدة الفول السوداني، الموز، والجبن القريش، اللوز”:

الزبادي والجبن القريش: حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات فضلاً على أنه قليل السعرات الحرارية، مما يجعله يُشعر الشخص بالشبع ويُساعد على بناء العضلات حتى خلال فترات النوم، كما أنه يُساعد على انقاص جسم الإنسان، والجبن القريش من الوجبات الخفيفة التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد وخاصة تناولها قبل النوم.

خبز وزبدة الفول السوداني: ويعتبر تناول شريحة أكثر إشباعاً كما أنها غنية بالبروتين، وأن الفول السوداني يُساعد في إصلاح العضلات حيث يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان الذي يُساعد على النوم، كما يوجد به فيتامين ب، ويُساعد على حرق السعرات الحرارية في الصباح، كما يوجد بعض الوصفات الطبيعية لحرق دهون البطن وانقاص وزن الجسم

اللوز والموز: افضل الأشياء عند الجوع في المساء هو تناول المكسرات، حيث يحتوي اللوز على سعرات حرارية قليلة، كما أنه ملء بالعناصر الغذائية ويُساعد في الشعور بالشبع فضلاً عن بناء العضلات، أما بالنسبة للموز فهو يساعد على النوم الهادئ ويقلل من التوتر كما انه يخفف من تقلص العضلات ويساعد على استرخاؤها.