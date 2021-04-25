الصيف من الفصول التي تحتاج إلى مشروبات وسوائل بكثرة وحبذا إن كانت تلك المشروبات باردة تنعش الجسم وتضيف العديد من الفوائد للجسد التي قد يحتاجها الجسم في يومه، بالإضافة إلى أن أفضل مشروبات الصيف الباردة والمنعشة هي ما يبحث عنه الشباب في هذه الأيام، كما أن هناك العديد من الخيارات لجعل الجسد منتعش في الصيف منها الماء المثلج أو ربما المشروبات الطازجة التي تضيف إنتعاشه فريدة للجسم كما أن البعض قد يفضل المشروبات الغازية والتي من دورها تقوم بإنعاش الجسم إلا أنها لا تحقق الفائدة المرجوة التي قد يحصل عليها الجسم.

اوريو ميلك تشيك

المقادير :

– 5 حبات أوريو

– كوب حليب

– 2 بولة آيس كريم فانيليا أو شوكولاتة أو الاثنين معا

– معلقة كبيرة صوص شوكولاتة

– مكعبات ثلج (اختيارية)

التزيين :

– 2 بسكويت أوريو

طريقة التحضير :

– في الخلاط أضيفي جميع المكونات : الحليب ، الآيس كريم ، الأوريو وصوص الشوكولاتة واخلطيهم جيدا للحصول على ميلك تشيك كريمي ورغوي.

– إذا كنتِ ترغبين بميلك تشيك بارد جداً، أضيفي مكعبات ثلج أثناء الخلط.

– صبيه في الاكواب وضعي فوقه قطعتين أوريو كما بالصورة، واستمتعي بالمذاق الجذاب.

سموزي الفراولة والمانجو

المقادير :

لطبقة المانجو

– نصف كوب قطع مانجو مجمدة

– كوب الا ربع عصير برتقال

– 3 معلقة كبيرة ماء

لطبقة الفراولة :

– نصف كوب فراولة مجمدة

– كوب عصير برتقال

– عسل أو سكر (حسب الرغبة)

طريقة التحضير :

لطبقة المانجو :

– ضعي كل المكونات في الخلاط واخفقي حتي يصير المزيج ناعم، مع إضافة القليل من عصير البرتقال والقليل من الماء.

لطبقة الفراولة :

– ضعي كل المكونات في الخلاط واخفقي كي يصيرالمزيج ناعم، مع إضافة عصير البرتقال والعسل او السكر.

– املأي كل نصف كوب بالمانجو وبعدها املأي باقي الكوب بالفراولة وقدميه، وشاهدي الإنبهار بمذاق هذا العصير.

دالغونا بزبدة الفول السوداني

دالغونا بزبدة الفول السوداني واحد من أفضل مشروبات الصيف الباردة والمنعشة.

المقادير :

– 2 معلقة كبيرة نسكافية

– 1.5 معلقة كبيرة سكر او حسب الرغبة

– معلقة كبيرة زبدة فول سوداني

– 2 معلقة كبيرة ماء ساخن

– حليب

طريقة التحضير :

– أضيفي القهوة والسكر وزبدة الفول السوداني والماء الساخن في وعاء المضرب الكهربائي واضربي المكونات لمدة 20 ثانية تقريبًا، وإذا لم يتوافر لديك خافق كهربائي استخدمي خفاقة يدوية واخفقي لمدة 3 أو 4 دقائق.

– ضعي الثلج في كوب – حوالي نصف ممتلئ.

– املأي نصف الكوب بالحليب صبي مزيج القهوة المخفوقة فوق الحليب وقلب خليط القهوة مع الحليب واستمتعي بالمذاق المزهل.

سموزي تشيز كيك

سموزي تشيز كيك الاختيار الأمثل للصيف كما أنه من أفضل مشروبات الصيف الباردة والمنعشة.

المقادير :

– 2 معلقة كبيرة بسكويت (مطحون)

– 2 معلقة كبيرة سكر

– معلقة كبيرة فانيليا

– كوب فراولة مقطعة

– كوب حليب

– كوب مكعبات ثلج

– كوب زبادي

– معلقة كبيرة جبنة فيلادلفيا

للتزيين :

– بسكويت مطحون او كريمة خفق : حسب الرغبة

طريقة التحضير :

– في الخلاط الكهربائي اخلطي البسكويت والسكر والفانيليا والفراولة والحليب والثلج والزبادي وجبنة الفيلادلفيا.

– صبي المزيج في أكواب التقديم وزيني بالبسكويت المطحون او الكريمة المخفوقة بحسب الرغبة.

سموزي تشيز كيك

المقادير :

– كوب فراولة مقطعة

– نصف كوب ماء

– 2 معلقة كبيرة عصير ليمون

– 3 معلقة كبيرة سكر

– ربع كوب فراولة مقطعة أنصاف

طريقة التحضير :

– اخلطي الفراولة والماء وعصير الليمون والسكر في الخلاط الكهربائي حتى يكون المزيج ناعما ومتجانس.

– املي ثلاثة أرباع من الكوب بالعصير وضيفي ثلج وأنصاف الفراولة وقدميها.

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