طريقة عمل أيشادو العيون السحري لعيون جميلة وجذابه بمكونات طبيعية

أيشادو العيون ، من أجمل مستحضرات التجميل التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة فهو يعطي للعيون مظهر جمالي ويبرز ملامحها، وهو من المساحيق الاساسية التي لا يكتمل مكياج العيون بدونها، وهو من مكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر للعين، بل على العكس يعطي لها سحر وجاذبية لامثيل لها ويساعد على توسيع العيون الضيقة ويمنحها مظهر جميل، فلذلك قومنا بعمل مكياج العيون في المنزل بمكونات طبيعية بدل من شرائه من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أيشادو العيون السحري لعيون جذابة وجميلة ومظهر رائع وخلاب.

مكونات أيشادو العيون السحري

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من البنجر المطحون. ملعقة صغيرة من النشا. ربع ملعقة من زبدة الشيا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أيشادو العيون السحري بمكونات طبيعية وهى كما يلي:-

نحضر علبة صغيرة فارغة ونضع مسحوق البنجر والنشا ونقلبهم بواسطة عود من الخشب.

نقوم بوضع زبدة الشيا بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب.

بعد ذلك نبدأ باستخدام الإيشادو على العيون.

طريقة عمل أيشادو الكركم

سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة عند عمل الأيشادو وهى كما يلي:-

نحضر ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من النشا، وملعقة من زبدة الشيا، ونقلبهم مع بعض حتى يصبح القوام كريمي. نقوم بوضع الايشادو في علبة فارغة ونحتفظ به لحين الاستخدام.

طريقة عمل مزيل المكياج الممتاز

سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة لإزالة المكياج بكل سهولة من وجهك وهى كالتالي:-