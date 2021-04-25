سر تتبيله خلطة المحشي بجميع أنواعه وبهارات أرز الملفوف اللذيذ

تتبيله خلطة المحشي هي سر طعمه المميز، يعد المحشي من الأكلات المصرية الشهرة من أصل تركي و هي من الأكلات الشعبية الرائدة في مصر، موجودة في بعض مطابخ الدول العربية و لكن المحشى في الطبخ المصري له نكهة خاصة مميزة و طعم مميز جدا، يحب المصريين أعداده في العديد من المناسبات أهما شهر رمضان المبارك، و يكمن سر المحشى في المطبخ المصري في تتبيله خلطة المحشي، فهي التي تميزه عن غيرة في جميع الدول العربية، سوف نقدم لكم طريقة عمل خلطة المحشي المميزة مما يعطى نكهة رائعة و طعم مميز. مقادير تتبيله خلطة المحشي عدد 4 كوب أرز مغسول جيداً.

عدد 5 حبات بصل كبيرة.

عدد 5 حبات طماطم متوسطة الحجم.

عدد 2 حزمة كسبرة خضراء +1حزمة بقدونس +1 حزمة شبت.

معلقة كبيرة من الثوم المطحون.

نصف كوب من زيت ذرة.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

ملح +فلفل أسود +بهارات كسبرة جافة.

شطة حسب الرغبة.

معلقة كبيرة من دبس الرمان.

معلقة صلصة. طريقة تحضير تتبيله خلطة المحشي أولا نقوم بتقطيع الكسبرة و الشبت و البقدونس بالسكين جيدا، و نقوم ببشر البصل و إضافة الخضرة و البصل إلي الرز المغسول، قومي بضرب الطماطم في الخلاط ثم نغليها على النار مع إضافة معلقة الصلصة إليها حتى تتسبك ثم تضاف إلى خلطة الرز، ثم اضفى الثوم و التوابل الى الخلطة و ضيفي نصف كوب من الزيت و معلقة من دبس الرمان، ثم قومي بالتقليب جيداً جدا.

قومي بتجهير الخضار المراد حشوة مثل الكوسة الباذنجان و الفلفل الرومي ورق العنب او الكرنب و قومي بحشو الخضار بالخلطة بوضع الحلة على النار مع سقايتها بشوربة و في حالة عدم توافر الشوربة استخدمي مرقة الدجاج،ثم اتركيها على نار هادئة لمدة ساعتين لحين النضج. مقادير تتبيله خلطة المحشيطريقة تحضير تتبيله خلطة المحشي الوسوم

تتبيله خلطة المحشي هي سر طعمه المميز، يعد المحشي من الأكلات المصرية الشهرة من أصل تركي و هي من الأكلات الشعبية الرائدة في مصر، موجودة في بعض مطابخ الدول العربية و لكن المحشى في الطبخ المصري له نكهة خاصة مميزة و طعم مميز جدا، يحب المصريين أعداده في العديد من المناسبات أهما شهر رمضان المبارك، و يكمن سر المحشى في المطبخ المصري في تتبيله خلطة المحشي، فهي التي تميزه عن غيرة في جميع الدول العربية، سوف نقدم لكم طريقة عمل خلطة المحشي المميزة مما يعطى نكهة رائعة و طعم مميز. مقادير تتبيله خلطة المحشي عدد 4 كوب أرز مغسول جيداً.

عدد 5 حبات بصل كبيرة.

عدد 5 حبات طماطم متوسطة الحجم.

عدد 2 حزمة كسبرة خضراء +1حزمة بقدونس +1 حزمة شبت.

معلقة كبيرة من الثوم المطحون.

نصف كوب من زيت ذرة.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

ملح +فلفل أسود +بهارات كسبرة جافة.

شطة حسب الرغبة.

معلقة كبيرة من دبس الرمان.

معلقة صلصة. طريقة تحضير تتبيله خلطة المحشي أولا نقوم بتقطيع الكسبرة و الشبت و البقدونس بالسكين جيدا، و نقوم ببشر البصل و إضافة الخضرة و البصل إلي الرز المغسول، قومي بضرب الطماطم في الخلاط ثم نغليها على النار مع إضافة معلقة الصلصة إليها حتى تتسبك ثم تضاف إلى خلطة الرز، ثم اضفى الثوم و التوابل الى الخلطة و ضيفي نصف كوب من الزيت و معلقة من دبس الرمان، ثم قومي بالتقليب جيداً جدا.

قومي بتجهير الخضار المراد حشوة مثل الكوسة الباذنجان و الفلفل الرومي ورق العنب او الكرنب و قومي بحشو الخضار بالخلطة بوضع الحلة على النار مع سقايتها بشوربة و في حالة عدم توافر الشوربة استخدمي مرقة الدجاج،ثم اتركيها على نار هادئة لمدة ساعتين لحين النضج. مقادير تتبيله خلطة المحشيطريقة تحضير تتبيله خلطة المحشي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيله خلطة المحشي بجميع أنواعه وبهارات أرز الملفوف اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.