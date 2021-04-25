طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي في المنزل للحفاظ علي البشرة

كريم الأساس ، هناك أكثر من طريقة لتحضير الكريم في المنزل، فهو من أهم مستحضرات التجميل، التي تبحث عنها جميع السيدات لتجد النوع المناسب لبشرتها، وتلجأ معظم السيدات في العالم، علي تعلم تحضيره في المنزل بأسهل الخطوات، فهو مكياج بلون البشرة، فهو يكون ايضاً بمثابة مرطب وواقي من الشمس، يعمل علي تغطية العيوب الموجودة في البشرة، فهو من الحاجات الأساسية في المكياج التي لا غني عنها، في هو من أهم الخطوات عند تطبيق المكياج، وهناك ماركات كثيرة من هذا الفاونديشن، الهدف من وضع الفاونديشن هو الحصول علي بشرة موحدة اللون، وخالية من العيوب، لذلك سوف نقدم من خلال هذا المقال طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات عمل كريم الأساس مكونات عمل كريم الأساس ومن خلال السطور الأتية سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم بمكونات بسيطة وهي كالاتي:- ثلاث ملاعق من البودرة.

ثلاث ملاعق من كريم نيفيا. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي من هنا علي طريقة تحضير كريم الأساس الطبيعي بأبسط الخطوات وهي كما يلي:- نقوم أولاً بإحضار طبق ونضع فيه البودر وكريم نيفيا ونبدأ نقلب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز. بعد ذلك نقوم بإحضار علبة زجاجية أو بلاستكية، ونضع فيها الكريم. نقوم بغسل البشرة جيداً، بماء فاتر ونجففها تماماً من الماء، نقوم بعد ذلك باستخدام الكريم. نصائح مهمة عند وضع كريم الأساس علي البشرة سوف نتعرف علي أهم هذه الفوائد وهي كالاتي:- عند وضع الكريم علي البشرة اضغطي بمنديل لإزالة الكمية الزائدة منه. نظفي البشرة جيداً قبل وضع الكريم. عند وضع الكريم علي البشرة ينصح باستخدام الأيد. عند دهن الكريم ادهني بحركة دائرية ببطء. قومي باختيار الدرجة والتركيبة المناسبة لبشرتك. رطبي البشرة قبل استخدام الكريم. الوسوم

كريم الأساس ، هناك أكثر من طريقة لتحضير الكريم في المنزل، فهو من أهم مستحضرات التجميل، التي تبحث عنها جميع السيدات لتجد النوع المناسب لبشرتها، وتلجأ معظم السيدات في العالم، علي تعلم تحضيره في المنزل بأسهل الخطوات، فهو مكياج بلون البشرة، فهو يكون ايضاً بمثابة مرطب وواقي من الشمس، يعمل علي تغطية العيوب الموجودة في البشرة، فهو من الحاجات الأساسية في المكياج التي لا غني عنها، في هو من أهم الخطوات عند تطبيق المكياج، وهناك ماركات كثيرة من هذا الفاونديشن، الهدف من وضع الفاونديشن هو الحصول علي بشرة موحدة اللون، وخالية من العيوب، لذلك سوف نقدم من خلال هذا المقال طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات عمل كريم الأساس مكونات عمل كريم الأساس ومن خلال السطور الأتية سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم بمكونات بسيطة وهي كالاتي:- ثلاث ملاعق من البودرة.

ثلاث ملاعق من كريم نيفيا. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي من هنا علي طريقة تحضير كريم الأساس الطبيعي بأبسط الخطوات وهي كما يلي:- نقوم أولاً بإحضار طبق ونضع فيه البودر وكريم نيفيا ونبدأ نقلب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز. بعد ذلك نقوم بإحضار علبة زجاجية أو بلاستكية، ونضع فيها الكريم. نقوم بغسل البشرة جيداً، بماء فاتر ونجففها تماماً من الماء، نقوم بعد ذلك باستخدام الكريم. نصائح مهمة عند وضع كريم الأساس علي البشرة سوف نتعرف علي أهم هذه الفوائد وهي كالاتي:- عند وضع الكريم علي البشرة اضغطي بمنديل لإزالة الكمية الزائدة منه. نظفي البشرة جيداً قبل وضع الكريم. عند وضع الكريم علي البشرة ينصح باستخدام الأيد. عند دهن الكريم ادهني بحركة دائرية ببطء. قومي باختيار الدرجة والتركيبة المناسبة لبشرتك. رطبي البشرة قبل استخدام الكريم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي في المنزل للحفاظ علي البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.