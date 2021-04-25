دجاج كنتاكي المقرمش في البيت طعم ينافس المحلات وأتحداكي الوصفة السرية

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة دجاج كنتاكي وسر الوصفة السرية لدجاج كنتاكي المقرمش لطبخها في البيت ، وذلك لأنه يحبها الكبار والصغار ويسعون إلي طلب الأكل في المطاعم وخاصة وجبة دجاج كنتاكي بسبب طعمها اللذيذ التي ليس لها مثيل ولذلك من خلال هذا المقال سنعرض لكم سر الخلطة السرية لدجاج كنتاكي . الوصفة السرية لدجاج كنتاكي الوصفة السرية لدجاج كنتاكي طريقة عمل دجاج كنتاكي بالمنزل من خلال المقادير التالية : دجاجة كاملة

كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الماء

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الثوم البودر

ملعقة كبيرة من البصل البودر

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة صغيرة من الشطة .

2 كوب من الزيت النباتي . وصفة دجاج كنتاكي المنزلية قومي بغسل الدجاجة جيدا ثم قومي بتقطيعها إلي قطع وضعيها بالمصفاة ثم قومي بخلط الدقيق والملح والفلفل الأسود والنشا والثوم والبصل والبابريكا والكركم والبيكند بودر والشطة ثم قومي بخلطهم جيدا مع الدجاجة . ثم أضيفي الماء الفاتر عليها لتصبح عجينة سميكة. ثم ضعي قطع الدجاج في الخليط وقومي بتغميسها جيدا ثم ضعي الزيت في صينية علي نار عالية ثم ضعي قطع الدجاج بالترتيب بها حتي تنضج ليتغير لونها ثم اخرجيها من الزيت وضعيها علي ورق مناديل ليتم التخلص من الزيات الزائد بها . تتبيلة دجاج حارة دجاجة مقطعة إلي قطع

4 فصوص من الثوم المفروم .

3 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح

ملعقتان كبيرتان من الملح

ملعقة كبيرة من الزعتر

ملعقة كبيرة من الشطة الحارة

كوب من الماء الفاتر

ملعقتين من خل التفاح

عصير من الليمون طريقة دجاج الحار قومي بوضع قطع الدجاج مع شرائح البطاطس في وعاء كبير وضعي الماء عليها وعصير الليمون والخل والزعتر والشطة والملح والثوم ثم قومي بخلطهم جيدا

ثم اتركيها بالثلاجة لمدة لا تقل عن يوم كامل لحفظ التتبيلة بداخلها

ثم اخرجيها وضعيها بالصينية وضعيها بالفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

ثم اخرجيها من الفرن وضعيها في طبق التقديم . وصفة دجاج كنتاكي المنزليةتتبيلة دجاج حارةطريقة دجاج الحار الوسوم

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة دجاج كنتاكي وسر الوصفة السرية لدجاج كنتاكي المقرمش لطبخها في البيت ، وذلك لأنه يحبها الكبار والصغار ويسعون إلي طلب الأكل في المطاعم وخاصة وجبة دجاج كنتاكي بسبب طعمها اللذيذ التي ليس لها مثيل ولذلك من خلال هذا المقال سنعرض لكم سر الخلطة السرية لدجاج كنتاكي . الوصفة السرية لدجاج كنتاكي الوصفة السرية لدجاج كنتاكي طريقة عمل دجاج كنتاكي بالمنزل من خلال المقادير التالية : دجاجة كاملة

كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الماء

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الثوم البودر

ملعقة كبيرة من البصل البودر

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة صغيرة من الشطة .

2 كوب من الزيت النباتي . وصفة دجاج كنتاكي المنزلية قومي بغسل الدجاجة جيدا ثم قومي بتقطيعها إلي قطع وضعيها بالمصفاة ثم قومي بخلط الدقيق والملح والفلفل الأسود والنشا والثوم والبصل والبابريكا والكركم والبيكند بودر والشطة ثم قومي بخلطهم جيدا مع الدجاجة . ثم أضيفي الماء الفاتر عليها لتصبح عجينة سميكة. ثم ضعي قطع الدجاج في الخليط وقومي بتغميسها جيدا ثم ضعي الزيت في صينية علي نار عالية ثم ضعي قطع الدجاج بالترتيب بها حتي تنضج ليتغير لونها ثم اخرجيها من الزيت وضعيها علي ورق مناديل ليتم التخلص من الزيات الزائد بها . تتبيلة دجاج حارة دجاجة مقطعة إلي قطع

4 فصوص من الثوم المفروم .

3 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح

ملعقتان كبيرتان من الملح

ملعقة كبيرة من الزعتر

ملعقة كبيرة من الشطة الحارة

كوب من الماء الفاتر

ملعقتين من خل التفاح

عصير من الليمون طريقة دجاج الحار قومي بوضع قطع الدجاج مع شرائح البطاطس في وعاء كبير وضعي الماء عليها وعصير الليمون والخل والزعتر والشطة والملح والثوم ثم قومي بخلطهم جيدا

ثم اتركيها بالثلاجة لمدة لا تقل عن يوم كامل لحفظ التتبيلة بداخلها

ثم اخرجيها وضعيها بالصينية وضعيها بالفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

ثم اخرجيها من الفرن وضعيها في طبق التقديم . وصفة دجاج كنتاكي المنزليةتتبيلة دجاج حارةطريقة دجاج الحار

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