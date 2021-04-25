خلطة تبييض اليدين والمناطق السوداء بالكركم والطماطم في 3 أيام

تبحث الفتيات وربات المنزل عن طرق لتبييض اليد والأرجل والكوع وجميع المناطق السوداء بالجسم، ولكن هناك من تبحث عن طرق عديدة ووصفات خلطة تبييض اليدين والأصابع حيث أن اليد تجف وتسود بسبب غسيل الأطباق بالصابون السائل والذي يحتوي على مواد كيماوية تقوم بتسويد اليدين وجفافها، وهذا ما يجعل ربات المنزل تلتجأ إلى استخدام بعض الكريمات ومستحضرات التجميل لإخفاء جفاف البشرة والحصول على تبييض اليدين سريعا، ولكنه يستهلك مبالغ باهظة وفترة طويلة،ومن ثم ترجع اليدين سوداء مرة أخرى فور وقت غسيل الأطباق، لذلك نقدم لك وصفة تبييض اليدين بمنتجات من داخل مطبخك ولا حاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل.

عند استخدام صابون الوجه والصابون السائل يقوم بترك اليدين في حالة من الجفاف ونزع جميع المرطبات الطبيعية من عليها، اصنعي صابونة لبان الذكر لتبييض الإبط والمناطق السوداء بالجسم، حيث يحتوي الصابون السائل على حمض السلفونيك أو التكسابون، وهي مواد كيماوية تفتقر إلى المواد المرطبة لتنعيم اليدين والحفاظ على نعمة البشرة، استخدمي كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة وتركها ناصعة البياض في أقل من 3 أيام، لذلك عند استخدام الصابون السائل يرجى استخدام بعض أنواع الصابون التي تحتوي على الجلسرين وجوز الهند.

طريقة تحضير خلطة الكركم وخلطة الطماطم

ضع مقدار ملعقتان من الكركم الأصفر الخاص بالبشرة وليس بالطعام، ومع ملعقة من زيت الزيتون، ثم يتم مزج الخليط جيدا وتغسل اليد والقدم جيدا، ثم يوزع الخليط عليهم لمدة 20 دقيقة، ثم يفرك ويغسل تحت الماء الفاتر، وتكرر تلك الوصفة يوم بعد يوم حتى تحصل على البياض المطلوب، استخدمي الكركم في تبييض الإبط بوصفة طبيعية 100% وبدون مواد كيماوية في 3 أيام، كما يمكنك استخدام الطماطم في تبييض اليد والقدم، الطماطم ذات مود حمضية تساعد في رجع لون البشرة إلى توزنه الطبيعي، ويمكن استخدام الطماطم بعصر ربع كوب منها مضاف إليه ملعقتان من اللبن الرائب، ثم يخلط ويوزع على اليدين والقدمين والكوع والركبتين ويتر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر، وهذه الوصفة سريعة في تبييض الجسم وجميع المناطق الداكنة.