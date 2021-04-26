بدون فرن وصفة دجاج تندوري تتبيلة هندية تستحق التجربة بالمنزل طريقة الشيف شربيني

دجاج تندوري من الأطباق الهندية الشهيرة ، حيث يتميز المطبخ الهندي بكثرة البهارات والمذاق الجيد الحار الذي يسعي الكثير إلي تحضيرها بالمنزل ، ويختلف الدجاج التندوري من حيث التنفيذ من بلد إلي أخري باختلاف البهارات والتوابل التي توضع عليها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الدجاج التندوري . تحضير دجاج تندوري تحضير دجاج تندوري لتحضير الدجاج التندوري اتبعي المقادير الخطوات التالية : ملعقة كبيرة من الكاري البودر

ملعقة كبيرة من الشطة .

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة كبيرة من الكركم

كوب من الماء

دجاجة مقطعة إلي قطع متوسطة . طريقة تحضير دجاج تندوري هندي قومي بتجهيز الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة .

ثم أخلطي في وعاء كبير الكاري والشطة والملح والزنجبيل والقرفة والكركم والماء وقلبيهم جيدا حتي يصبح المعجون متجانس

قومي بدهن الدجاج جيدا بالبهارات والمعجون وطعيها بالثلاجة لمدة ساعة ونصف .

ثم ضعيها في صينية وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتي ينضج الدجاج جيدا .

ثم قدميها ساخنة في طبق التقديم . طريقة عمل دجاج بروستد طريقة تحضير دجاج تندوري هنديطريقة عمل دجاج بروستد لتتبيلة الدجاج قومي بتحضير المقادير التالية : ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوب من الزبادي الرايب

ملعقة كبيرة من الكاتشاب

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

ملعقة كبيرة من المايونيز

عصير من الليمون .

3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من النشا طريقة التحضير قومي بتحضير تتبيلة الدجاج وضعي عليها جميع المقادير وقلبيهم جيدا حتي يتجانس الخليط ثم أضيفي إليها الدجاج واتركيها لمدة 4 ساعات بالثلاجة . ثم اخرجيها وضعيها في صينية بالزيت علي نار متوسطة وقلبيها حتي تنضج لمدة 10 دقائق . الوسوم

دجاج تندوري من الأطباق الهندية الشهيرة ، حيث يتميز المطبخ الهندي بكثرة البهارات والمذاق الجيد الحار الذي يسعي الكثير إلي تحضيرها بالمنزل ، ويختلف الدجاج التندوري من حيث التنفيذ من بلد إلي أخري باختلاف البهارات والتوابل التي توضع عليها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الدجاج التندوري . تحضير دجاج تندوري تحضير دجاج تندوري لتحضير الدجاج التندوري اتبعي المقادير الخطوات التالية : ملعقة كبيرة من الكاري البودر

ملعقة كبيرة من الشطة .

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة كبيرة من الكركم

كوب من الماء

دجاجة مقطعة إلي قطع متوسطة . طريقة تحضير دجاج تندوري هندي قومي بتجهيز الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة .

ثم أخلطي في وعاء كبير الكاري والشطة والملح والزنجبيل والقرفة والكركم والماء وقلبيهم جيدا حتي يصبح المعجون متجانس

قومي بدهن الدجاج جيدا بالبهارات والمعجون وطعيها بالثلاجة لمدة ساعة ونصف .

ثم ضعيها في صينية وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتي ينضج الدجاج جيدا .

ثم قدميها ساخنة في طبق التقديم . طريقة عمل دجاج بروستد طريقة تحضير دجاج تندوري هنديطريقة عمل دجاج بروستد لتتبيلة الدجاج قومي بتحضير المقادير التالية : ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوب من الزبادي الرايب

ملعقة كبيرة من الكاتشاب

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

ملعقة كبيرة من المايونيز

عصير من الليمون .

3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من النشا طريقة التحضير قومي بتحضير تتبيلة الدجاج وضعي عليها جميع المقادير وقلبيهم جيدا حتي يتجانس الخليط ثم أضيفي إليها الدجاج واتركيها لمدة 4 ساعات بالثلاجة . ثم اخرجيها وضعيها في صينية بالزيت علي نار متوسطة وقلبيها حتي تنضج لمدة 10 دقائق .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون فرن وصفة دجاج تندوري تتبيلة هندية تستحق التجربة بالمنزل طريقة الشيف شربيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.