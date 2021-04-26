وصفة جديدة من القطايف وصفة القطايف الطبقات

وصفة القطايف الطبقات، من ألذ حلويات شهر رمضان هي القطايف باختلاف حشوات القطايف وطرق تحضير القطايف ولكن قد نشعر بالملل من الطرق المعتادة لصنع وتقديم القطايف لذلك نعرض عليكم اليوم طريقة جديدة لتقديم القطايف هي القطايف الطبقات. مقادير القطايف الطبقات مقادير القطايف الطبقات مكونات عجينة القطايف دقيق: كوبان كبيران.

سكر أبيض: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.

سميد ناعم: كوب ونصف كوب.

بيكنج بودر: ملعقتان ذات حجم صغير.

نشا: ملعقة ذات حجم كبير.

ماء زهر: ملعقة ذات حجم صغير.

ماء: ثلاثة أكواب كبيرة. مكونات قشطة القطايف حليب سائل: كوب ونصف كوب كبير.

دقيق: ثلث كوب فقط.

كريمة: كوب ونصف كوب كبير.

ماء ورد: ملعقة ذات حجم صغير.

سكر أبيض: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.

نشا: خمسة ملاعق ذات حجم كبير. لتقديم القطايف: مقدار من الفستق الحلبي المطحون.

شربات.

مربى برتقال طازجة. خطوات القطايف الطبقات مكونات عجينة القطايفمكونات قشطة القطايفلتقديم القطايف:خطوات القطايف الطبقات وصفة القطايف الطبقات هي نفسها وصفة القطايف المعتادة ولكنها تقدم بشكل أفضل الحشوة لذيذة من الكريمة والحليب: نخلط مقادير عجينة القطايف معًا في الخلاط حتى يصبح القوام لين. نضع العجين في طبق عميق مغطى لمدة ساعة ليختمر. نجهز مكونات قشطة القطايف فنضعها جميعها سويًا ونستمر في التقليب حتى تذوب النشا مع المقادير. وينقل وعاء المكونات على النار مع التقليب حتى تزيد سماكة الخليط ويصبح مثل القشطة. ونصب القشطة في طبق عميق ونتركها لتبرد. نحضر مقلاة أو صاج مناسب لتحضير القطايف ونضعه على النار ونبدأ في وضع مقدار ملعقة واحدة من عجينة القطايف لكل قطعة حسب الحجم. ننتظر ثواني بسيطة حتى يصبح الجزء السفلي من القطايف بلون ذهبي ونرفعها عن النار. ونجهز مقلاة بها زيت على النار حتى يسخن وطبق آخر به الشربات. يتم قلي الأطراف فقط من القطايف كل قطعة على حدة لتصير ذهبية وننقل القطايف إلى الشربات لدقيقتين ومن ثم نرفعها. عند التقديم نضع ملعقة قشطة على قطعة قطايف وعليها قطعة أخرى وتزين بالفستق الحلبي والمربى. الوسوم

وصفة القطايف الطبقات، من ألذ حلويات شهر رمضان هي القطايف باختلاف حشوات القطايف وطرق تحضير القطايف ولكن قد نشعر بالملل من الطرق المعتادة لصنع وتقديم القطايف لذلك نعرض عليكم اليوم طريقة جديدة لتقديم القطايف هي القطايف الطبقات. مقادير القطايف الطبقات مقادير القطايف الطبقات مكونات عجينة القطايف دقيق: كوبان كبيران.

سكر أبيض: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.

سميد ناعم: كوب ونصف كوب.

بيكنج بودر: ملعقتان ذات حجم صغير.

نشا: ملعقة ذات حجم كبير.

ماء زهر: ملعقة ذات حجم صغير.

ماء: ثلاثة أكواب كبيرة. مكونات قشطة القطايف حليب سائل: كوب ونصف كوب كبير.

دقيق: ثلث كوب فقط.

كريمة: كوب ونصف كوب كبير.

ماء ورد: ملعقة ذات حجم صغير.

سكر أبيض: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير.

نشا: خمسة ملاعق ذات حجم كبير. لتقديم القطايف: مقدار من الفستق الحلبي المطحون.

شربات.

مربى برتقال طازجة. خطوات القطايف الطبقات مكونات عجينة القطايفمكونات قشطة القطايفلتقديم القطايف:خطوات القطايف الطبقات وصفة القطايف الطبقات هي نفسها وصفة القطايف المعتادة ولكنها تقدم بشكل أفضل الحشوة لذيذة من الكريمة والحليب: نخلط مقادير عجينة القطايف معًا في الخلاط حتى يصبح القوام لين. نضع العجين في طبق عميق مغطى لمدة ساعة ليختمر. نجهز مكونات قشطة القطايف فنضعها جميعها سويًا ونستمر في التقليب حتى تذوب النشا مع المقادير. وينقل وعاء المكونات على النار مع التقليب حتى تزيد سماكة الخليط ويصبح مثل القشطة. ونصب القشطة في طبق عميق ونتركها لتبرد. نحضر مقلاة أو صاج مناسب لتحضير القطايف ونضعه على النار ونبدأ في وضع مقدار ملعقة واحدة من عجينة القطايف لكل قطعة حسب الحجم. ننتظر ثواني بسيطة حتى يصبح الجزء السفلي من القطايف بلون ذهبي ونرفعها عن النار. ونجهز مقلاة بها زيت على النار حتى يسخن وطبق آخر به الشربات. يتم قلي الأطراف فقط من القطايف كل قطعة على حدة لتصير ذهبية وننقل القطايف إلى الشربات لدقيقتين ومن ثم نرفعها. عند التقديم نضع ملعقة قشطة على قطعة قطايف وعليها قطعة أخرى وتزين بالفستق الحلبي والمربى.

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