طريقة عمل الكاتشب بالمنزل بمكونات طبيعية مثل هاينز

طريقة عمل الكاتشب فى المنزل، حيث أن صلصة الكاتشب تعد من الإضافات الأساسية على كثير من الأطعمة بموائد طعام الكثير من الأسر على مستوى العالم سواء العربي أو الأجنبي ونقدم لك طريقة الكاتشب الصحى الخالي من المواد الحافظة والعناصر الصناعية، وذلك بداية من تجهيز الطماطم وإعدادها وحتي التعبئة والتخزين.

حيث شرحت لنا الدكتورة شيرين ذكى رئيس لجنة الصحة والسلامة والمتابعة الميدانية طريقة عمل الكاتشب بالمنزل بمكونات طبيعية وخالية من المواد الحافظة والصناعية والكيميائة ليكون لدينا صلصة كاتشب طبيعي ومعد علي يد ربة المنزلة بطريقة مضمونه وأمنه على الصحة.

بدايةً نصحت الدكتورة شيرين ذكى بأن نستخدم لعمل الكاتشب المنزلي طماطم فريش طبيعية ولا نلجأ فى إعدادها إلي الصلصة الجاهزة التجارية، لأننا بنعمل صلصة كاتشب خالية من المواد الحافظة، وحينا نستخدم الصلصة التجارية الجاهزة فى أعدادها، فإننا بذلك ندخل لها المواد الحافظة الموجودة فى الصلصة الجاهزة.

كما نصحت أيضاً الدكتورة شيرين بشئ هام لكي نحصل علي لون كاتشب منزلي مثل المباع تجارياً، أن تكون الطماطم المستخدمة مستوية وذات غنية باللون الأحمر الشديد، لكي نحصل على اللون المطلوب مثل الجاهزة.

مقدار ٢ كيلو من الطماطم ذات لون أحمر

مقدار معلقة صغيرة من الفلفل الأسود

مقدار واحد معلقة ملح

مقدار واحد معلقة بصل بودرة

مقدار واحد معلقة توم بودرة

مقدار واحد معلقة صغيرة بابريكا

عدد إثنين فصوص قرنفل

مقدار نص كوب سكر

مقدار نص كوب خل

مكونات عمل صلصة الكاتشب بالمنزلطريقة عمل الكاتشب بالمنزل

نقوم بسلق الطماطم سلقة خفيفة بحيث فقط قشرة الطماطم تذبل ثم نقوم بوضعها في الخلاط وضربها جيداً جداً ثم نقوم بتصفيتها من الشوائب في مصفاة سلك ضيقة لكي نتخلص من الشوائب.

ويمكنك عدم سلق الطماطم وتقم بضربها فى الخلاط مباشرة ولكن يفضل سلقها أولاً قبل ضربها بالخلاط للحصول على نتيجة أفضل وطعم أفضل.

ثم بعد ذلك توضع الطماطم على نار متوسطة مع الحرص على التقليب الدورى لها لمنع الإلتصاق فى القاع.

نستمر على متابعة عصير الطماطم على النار مع التقليب الدورى لها حتى تتخلص من كل السوائل التى بها وتتسبك، بعدها نضيف البهارات والقرنفل، ثم نضيف السكر ونقلب جيداً حتي يدوب في الطماطم.

ثم بعد ذلك نضيف الخل ونتركها على نار هادية حتي يصبح القوام غليظ.

احيانا نوع الطماطم مش بيدينا القوام المطلوب فممكن فى هذة الحالة نقوم بإذابة معلقة صغيرة نشا في ربع كوب ماء ونضيفيها للمزيج ويتقلب بشكل خفيف على نار هادية حتى نصل للقوام المطلوب الذي يشبه قوام الكاتشب الجاهز.

طريقة حفظ الكاتشب المنزلي

قومي بحفظه داخل برطمانات زجاج أو زجاجات كاتشب قديمة وإحتفظي به في الثلاجة وصلاحيته تكون من إسبوعين إلي ثلاثة أسابيع.

وعن هذة التجربة العظيمة الصحية قالت الدكتورة شرين أن نجلها مدمن كاتشب وعندما قامت بتطبيق هذة الطريقة وإعداده فى المنزل نال إعجاب نجلها جداً وأخبرها أنه أحلى من الكاتشب الجاهز ويكفى أنه صنع بالمنزل بمكونات طبيعية وبدون مواد حافظة أو صناعية.

ووجهت الدكتورة شيرين كلمة لربات البيوت الذين بيواجهوا رفض أبنائهم للمستحضرات التى تصنع بالمنزل، بحجة أنها ليست مثل التى تباع تجارياً، معلله ذلك بسبب إن الابناء تعودوا على الجاهز وعلى طعم المواد الحافظة التى تحتويها والألوان الصناعية وهذا طبيعي وسوف يستغرقوا فترة لكي يتأقلموا مع المستحضرات الغذائية المنزلية الطبيعية الخالية من المواد الحافظة والصناعية، ويجب على ربات البيوت عدم اليأس لأنه لكي يتعودوا الأبناء على أكل المنزل الصحي يحتاج صبر وبال طويل ومحاولات وإصرار.