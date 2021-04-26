طريقه عمل بيتزا باللحمة المفرومة وتقديمها وجبه فطور

تسال كثير من النساء في الآونة الأخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي عن طرق وكيفيه عمل البيتزا والتي منها البيتزا باللحمة المفرومة والبيتزا المحشية وعن طرق اخرى للبيتزا، كما يمكن إعداد وتحضير بيتزا باللحمة المفرومة وتقديمها علي الفطار كوجبه فطور لذيذه ورائعه والتي سوف نقوم بشرحها لكي ومعرفه المقادير اللازمة لتحضيرها بالمنزل بكل سهوله ويسر دون الحاجة إلي شراءها من الخارج وفي مده لا تزيد عن نصف ساعه، كل ما هو عليك اتباع الطريقة بالمقالة وسوف تحصلين علي طعم رائع ولذيذ. مقادير البيتزا باللحمة مقادير البيتزا باللحمة والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لتحضير البيتزا باللحمة المفرومة والتي يجب احضراها جميعا وذلك للحصول علي ألذ طعم بالمنزل وتقديمها لأسرتك علي الفطار، وهذه المقادير تكتمن في النقاط الأتية: مقدار العجينة الخاصة بالبيتزا حسب الرغبة.

كوب من الصلصة الخاصة للبيتزا.

كوب ونصف من الجبن الموزاريلا الخاصة وتكون مبشروه.

نصف ملعقه صغيره من اوريغانو المجفف.

يجب إحضار مقدار 300 جرام من اللحمة المفرومة والتي يمكن زيادتها عن طريق الرغبة.

ربع ملعقه صغيره من الملح وملعقه كبيره من زيت الزيتون.

ربع ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ربع ملعقه صغيره من الأعشاب الإيطالية المجففة. طريقه تحضير البيتزا باللحمة المفرومة طريقه تحضير البيتزا باللحمة المفرومة واليكم الآن طريقه وطيفيه عمل البيتزا باللحمة في المنزل بكل سهوله وفي وقت مميز دون الحاجة إلي الشراء من المحلات، ويجب عليك اتباع الخطوات الأتية لتحصلي علي ألذ طعم وهي كالاتي: يتم وضع اللحمة المفرومة في مقلاه متوسطه علي النار والنار تكون هادئه ويتم تقليب اللحمة باستمرار حتي يصبح لونها بنيه اللون.

يتم إضافة الملح والفلفل ويتم التقليب مع اللحمة ثم يتم توزيع الأعشاب الإيطالية والتقليب أيضا.

يتم تمديد عجينه البيتزا بسمك متوسط ويتم وضعها في صينيه يتم دهنها بالزيت.

يتم توزيع صوص البيتزا والارغانو واللحمة المفرومة أيضا وبعدها يتم توزيع الجبن الموزاريلا عليها.

يتم ضبط درجه حراره الفرن علي درجه 200 درجه مئويه.

يتم وضع البيتزا بالفرن والانتظار ومراقبتها حتي يتم احمرار وجهها وقدميها وبعدها يتم أخراجها وتقديمها علي الفطور ساخنه وبطعم لذيذ. الوسوم

تسال كثير من النساء في الآونة الأخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي عن طرق وكيفيه عمل البيتزا والتي منها البيتزا باللحمة المفرومة والبيتزا المحشية وعن طرق اخرى للبيتزا، كما يمكن إعداد وتحضير بيتزا باللحمة المفرومة وتقديمها علي الفطار كوجبه فطور لذيذه ورائعه والتي سوف نقوم بشرحها لكي ومعرفه المقادير اللازمة لتحضيرها بالمنزل بكل سهوله ويسر دون الحاجة إلي شراءها من الخارج وفي مده لا تزيد عن نصف ساعه، كل ما هو عليك اتباع الطريقة بالمقالة وسوف تحصلين علي طعم رائع ولذيذ. مقادير البيتزا باللحمة مقادير البيتزا باللحمة والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لتحضير البيتزا باللحمة المفرومة والتي يجب احضراها جميعا وذلك للحصول علي ألذ طعم بالمنزل وتقديمها لأسرتك علي الفطار، وهذه المقادير تكتمن في النقاط الأتية: مقدار العجينة الخاصة بالبيتزا حسب الرغبة.

كوب من الصلصة الخاصة للبيتزا.

كوب ونصف من الجبن الموزاريلا الخاصة وتكون مبشروه.

نصف ملعقه صغيره من اوريغانو المجفف.

يجب إحضار مقدار 300 جرام من اللحمة المفرومة والتي يمكن زيادتها عن طريق الرغبة.

ربع ملعقه صغيره من الملح وملعقه كبيره من زيت الزيتون.

ربع ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ربع ملعقه صغيره من الأعشاب الإيطالية المجففة. طريقه تحضير البيتزا باللحمة المفرومة طريقه تحضير البيتزا باللحمة المفرومة واليكم الآن طريقه وطيفيه عمل البيتزا باللحمة في المنزل بكل سهوله وفي وقت مميز دون الحاجة إلي الشراء من المحلات، ويجب عليك اتباع الخطوات الأتية لتحصلي علي ألذ طعم وهي كالاتي: يتم وضع اللحمة المفرومة في مقلاه متوسطه علي النار والنار تكون هادئه ويتم تقليب اللحمة باستمرار حتي يصبح لونها بنيه اللون.

يتم إضافة الملح والفلفل ويتم التقليب مع اللحمة ثم يتم توزيع الأعشاب الإيطالية والتقليب أيضا.

يتم تمديد عجينه البيتزا بسمك متوسط ويتم وضعها في صينيه يتم دهنها بالزيت.

يتم توزيع صوص البيتزا والارغانو واللحمة المفرومة أيضا وبعدها يتم توزيع الجبن الموزاريلا عليها.

يتم ضبط درجه حراره الفرن علي درجه 200 درجه مئويه.

يتم وضع البيتزا بالفرن والانتظار ومراقبتها حتي يتم احمرار وجهها وقدميها وبعدها يتم أخراجها وتقديمها علي الفطور ساخنه وبطعم لذيذ.

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