وصفة الكركم والحليب الطبيعية لتشققات الشفايف وجعلها وردية وأكثر نعومة

وصفة الكركم والحليب لتشققات الشفايف، تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج تشققات الشفايف، وتوجد الكثير من الوصفات منها وصفة الكركم والحليب حيث يعمل الكركم على التخلص من البقع الداكنة والتشققات، والحليب يعمل على ترطيب الشفايف ويمنع تشققها، والسكر والعسل يستخدمها لعلاج التشققات والتخلص من الجلد الميت وتقشير الشفايف ويجعلها أكثر نعومة ويفضل استخدام السكر البني وليس الأبيض، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على وصفة طبيعية لعلاج تشققات الشفايف وتقشيرها وجعلها وردية.

مكونات وصفة الكركم والحليب

هناك بعض المكونات لوصفة الكركم واللبن لتشققات الشفايف وجعلها وردية وهي كالتالي:-

ملعقة صغيرة من الحليب البارد.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على خطوات وصفة الكركم واللبن لتشققات الشفايف وجعلها وردي وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير طبق ونضع به الكركم والحليب ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متماسك. نقوم بوضع الخليط على الشفايف وتترك لمدة خمس دقائق فقط مع التدليك في الشفايف. نقوم بغسل الشفايف بالماء الدافئ وندهنها بالمرطب. نكرر هذه الوصفة مرة كل يومين حتى الحصول على نتائج فعالة.

مكونات وصفة السكر والعسل

هناك وصفة السكر والعسل لعلاج تشققات الشفايف وجعلها وردية وهم كالتالي:-

رشة صغيرة من السكر.

٣ قطرات من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة السكر والعسل الشفايف وهي كالتالي:-